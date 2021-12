AppGallery ajoute à son offre la superapplication Revolut, un produit mondial leader dans le domaine des finances, pour offrir plus de choix financiers aux utilisateurs

Pour marquer le lancement, Revolut offre aux utilisateurs d'AppGallery un accès gratuit à son abonnement Premium pour une durée maximale de deux mois, d'une valeur de 24,99 livres sterling. L'offre est disponible dans 26 pays d'Europe et peut être réclamée à partir du 16 décembre et jusqu'à la fin du mois.

Révolutionner la banque mobile accessible

Huawei et Revolut se sont engagés à offrir des services financiers améliorés aux consommateurs et aux entreprises. Revolut offre des possibilités infinies aux consommateurs, comme le démontrent les produits offerts tels que les cartes, les remises et les comptes multidevises, ainsi que Revolut Stay, une solution de réservations d'hébergement de voyage à l'échelle mondiale, qui offre aux clients jusqu'à 10 % de cashback ou des comptes juniors pour les enfants de 6 à 17 ans. Revolut soutient les détaillants par l'entremise de Revolut Business, qui permet aux petits commerçants d'offrir à leurs clients une meilleure expérience de paiement.

« Nous sommes ravis d'offrir une superapplication avec autant de fonctionnalités que Revolut à notre public mondial d'AppGallery », a déclaré Siri G. Børsum, vice-présidente mondiale chargée des partenariats et des développements écologiques verticaux dans le domaine financier au sein du Huawei Consumer Business Group. « Les plateformes financières accessibles comme Revolut s'inscrivent dans notre objectif d'offrir à un plus grand nombre de personnes dans le monde un accès au meilleur choix d'applications et de services bancaires. »

La sécurité des consommateurs est une priorité pour Revolut. Ses systèmes de sécurité et de lutte contre la fraude primés sont conçus pour protéger l'argent des particuliers en tout temps lorsqu'ils utilisent l'application par l'intermédiaire d'AppGallery. AppGallery s'appuie sur sa propre série de protocoles de sécurité pour protéger ses finances personnelles, à la disposition de ses partenaires.

Revolut est intégré à plusieurs trousses HMS Core de Huawei, comme le Safety Detect Kit, le Awareness Kit et le Identity Kit. Les utilisateurs de Revolut peuvent se sentir rassurés par le stockage sécurisé des données, la protection de la vie privée et une solide défense contre les menaces à la sécurité de Huawei.

