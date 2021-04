Supersapiens cierra 13,5 millones de dólares en financiación

Junto al inversor principal Michael Hartweg, el fundador de MICA Ventures AG, está Ed Baker, ex vicepresidente de producto y crecimiento de Uber y jefe de crecimiento internacional en Facebook, Harvey Schwartz, ex copresidente y director financiero de Goldman Sachs, Rémi Duchemin, cofundador de OC Sport, y Eric Min, fundador y consejero delegado de Zwift. Supersapiens también atrajo inversiones globales de CM Ventures, Rubix Ventures, Swiss Startup Group y Wahoo Fitness.

"La monitorización continua de la glucosa deportiva (CGM) es un cambio absoluto para todos los atletas. Este es el comienzo de una revolución masiva del rendimiento", dijo Hartweg, fundador de MICA Ventures AG.

El ecosistema Supersapiens, impulsado por Abbott Libre Sense, permite a los atletas optimizar la energía, maximizar el tiempo de entrenamiento y puede ayudar a aumentar las ganancias de rendimiento. Sus herramientas de interpretación de datos representan el futuro de la energía y el rendimiento deportivo.

"He estado usando la glucosa como un proxy para el rendimiento durante los últimos 33 años. Como atleta, soy íntimamente consciente del impacto que la glucosa tiene en la capacidad de lograr tus objetivos. Me da un gran sentimiento de orgullo traer ahora este conocimiento al mundo, ya que no hay mejor herramienta para visualizar su entrenamiento y recuperación que el CGM deportivo. Con el respaldo global de magnates de la industria y visionarios como Eric Min, estamos convirtiendo Supersapiens en un sistema clave sin el que ningún atleta entrenará", dijo Phil Southerland, fundador y consejero delegado de Supersapiens.

La asociación de Supersapiens con el líder mundial en salud, Abbott, lo convierte en el único ecosistema de gestión energética que se integra directamente con un CGM para deportes habilitado para Bluetooth: el Abbott Libre Sense Glucose Sport Biosensor. Esta asociación estratégica permite a Supersapiens escalar rápidamente y, lo que es más importante, ofrece a los atletas acceso a datos de glucosa verdaderamente significativos: niveles de energía minuto a minuto transmitidos en vivo directamente a su dispositivo personalizado.

En sus primeras 12 semanas en el mercado, Supersapiens tiene más de 2.000 atletas de pago en su sistema, posicionándolos como el líder mundial en gestión energética para el deporte. Desde su lanzamiento a finales de 2020, su protagonismo ha aumentado significativamente.

Supersapiens está trabajando en su primer producto de hardware, un dispositivo de muñeca llamado Supersapiens Reader Version Zero, que permitirá a los atletas ver sus datos de energía en vivo con un vistazo rápido. El dispositivo permitirá a los atletas que lo utilizan convertirse en el primero en construir un ecosistema completo de entrenamiento y control alrededor de CGM para el rendimiento deportivo.

"Una vez que los atletas tienen datos de energía minuto a minuto durante un entrenamiento, pueden identificar rápidamente la correlación entre sus niveles de glucosa y rendimiento, traduciendo más minutos de entrenamiento alimentados en mayores ganancias de rendimiento", dijo Todd Furneaux, cofundador y presidente de Supersapiens.

El ecosistema Supersapiens impulsado por Libre Sense de Abbott ya está disponible en Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Suiza y Reino Unido. Para los mercados donde Supersapiens aún no ha sido lanzado, los atletas pueden asegurar su lugar en la lista de espera. Obtenga más información sobre la línea completa de productos Supersapiens y compre el biosensor de Abbott en www.supersapiens.com.

Acerca de Supersapiens

Supersapiens es una empresa estadounidense de tecnología deportiva enfocada en sistemas de gestión de energía para capacitar a los atletas para gestionar eficazmente la energía durante el entrenamiento para mantener un trabajo de alta intensidad, gestionar adecuadamente los niveles de glucosa para maximizar la recuperación y lograr mayores ganancias de rendimiento.

El Libre Sense Glucose Sport Biosensor de Abbott está diseñado para que los atletas midan la glucosa. Los atletas se definen como individuos que realizan ejercicio con el propósito de mejorar el bienestar y el rendimiento. Cuando se utiliza con un producto compatible, el biosensor permite a los atletas correlacionar sus niveles de glucosa y su rendimiento deportivo. El biosensor no está destinado para ser utilizado en el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de una enfermedad.

El ecosistema Supersapiens, incluyendo el Abbott Libre Sense Glucose Sport Biosensor, aún no está disponible para la venta en los EE. UU. Para obtener una lista completa de referencias y preguntas frecuentes, visite nuestro Centro de Educació n y Centro de Ayuda.

