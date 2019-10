Superstar global e ícone da moda Jennifer Lopez lança sua nova fragrância PROMISE

NOVA YORK, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma das superstars mais cativantes e poderosas do mundo, Jennifer Lopez, lança PROMISE. A nova fragrância incorpora as muitas promessas que Lopez fez a si mesma e a seus fãs em uma jornada celebrada que levou a um sucesso sem precedentes e a uma profunda influência na cultura pop. Em parceria com Designer Parfums, Lopez vai introduzir PROMISE exclusivamente na Ulta Beauty nos EUA, Boots and Superdrug no Reino Unido e Liverpool, no México.

"Estou apaixonada por esse projeto. PROMISE incorpora tudo o que sou, não somente como artista, mas como pessoa, mãe e filha", declarou Lopez. "Uma marca é uma promessa - e essa marca é muito particular para mim."

Em 2018, Lopez lançou uma série de singles de sucesso, completou seu "All I Have" Las Vegas Residency que bateu todos os recordes, recebeu o prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award durante o 2018 MTV Video Music Awards e foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME. A estrela de Jennifer continuou brilhando em 2019 com o lançamento de novas colaborações musicais, seu "It's My Party Tour" internacional e o prêmio do Conselho de Designers de Moda da América (CFDA, na sigla em inglês) por sua contribuição global à moda. Além de tudo isso, o desempenho de Lopez no filme recém-lançado e elogiado pela crítica, Hustlers, está sendo aclamado pelos de dentro do setor como o melhor de sua carreira. Este mês de setembro, o mundo parou quando Jennifer caminhou pela passarela Versace em seu icônico vestido Versace verde, celebrando o 20o. aniversário do visual que "quebrou a Internet".

"Nós sabemos que no atual panorama de beleza, os consumidores precisam de uma conexão direta e autêntica com as marcas e produtos que escolhem. A capacidade de a Jennifer se conectar emocionalmente com as mulheres de todo o mundo é realmente inigualável", declara Dilesh Mehta, CEO e presidentes da Designer Parfums. "O PROMISE representa tudo que faz dela um ícone: seu talento, sua sabedoria, seu poder e muito mais."

"Jennifer é um verdadeiro ícone e uma inspiração para muitos", declarou Tara Simon, vice-presidente sênior de merchandising na Ulta Beauty. "Tudo que ela faz é incrível, e não poderíamos estar mais empolgados por introduzir o PROMISE aos clientes dos EUA."

"É inspirador trabalhar com a força da Jennifer Lopez para criar algo verdadeiramente exclusivo", declara Parag Vidyarthi, diretor-administrativo da Designer Parfums. "Como grande visionária e parceira criativa, Jennifer estava decidida em sua busca para garantir que PROMISE entregasse a experiência de fragrância emocional poderosa que as mulheres estão buscando."

Desenvolvido em parceria com a Robertet, PROMISE by Jennifer Lopez é uma fragrância floral amadeirada. Ele começa com toques superiores frutuosos frescos de tangerina italiana, frutos rosados e pera asiática. À medida que o coração se abre, revela um buquê delicado de íris, jasmim árabe e madressilva orvalhada. A fragrância se encerra com uma base amadeirada sensual de sândalo cremoso e madeira de casimira, infundido com âmbar cristalizado. Projetado em uma garrafa multifacetada superior de vidro, com acabamentos metálicos dourados em rosa brilhante, a garrafa PROMISE traz o mundo moderno e luxuoso de Jennifer Lopez à vida com seus toques refletivos e nuanças cálidas e convidativas de âmbar e champanhe.

A linha do produto

30 ml Eau de Parfum Spray $45.00

50 ml Eau de Parfum Spray $55.00

100 ml Eau de Parfum Spray $65.00

10 ml Eau de Parfum Purse Spray $22.00

