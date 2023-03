Surfing to a World: Shanghai Jahwa hield strategische conferentie ter gelegenheid van zijn 125e verjaardag

SHANGHAI, 28 maart 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Jahwa United Co., Ltd (SH.600315) organiseerde onlangs de online "To Beauty to Youth" 2023 Strategieconferentie. Tijdens het evenement gaf het managementteam onder leiding van Alex Pan, voorzitter en CEO van Shanghai Jahwa, een presentatie over Jahwa's prestaties van het afgelopen jaar en zijn visie voor de langetermijn, waaronder bedrijfsstrategie, trends en ontwikkeling, merkinnovatie en ESG-management. Het team nodigde ook externe experts en partners uit om consumptietrends en groeimogelijkheden in het nieuwe tijdperk te bespreken.

Alex Pan, voorzitter en CEO van Shanghai Jahwa, lichtte de bedrijfsresultaten van het bedrijf voor 2022 en de bedrijfsstrategie voor 2023 toe met de thematoespraak "Innovation to Excellence". "Naarmate de nationale economie geleidelijk transformeert van snelle groei naar ontwikkeling op basis van kwaliteit, laat het algehele herstel van de consumptie enige lichtpuntjes zien. Dit is een sterke impuls voor de hele schoonheids- en persoonlijke verzorgingsindustrie. Als marktleider blijft Shanghai Jahwa verbeteren op het gebied van differentiatie, R&D-investeringen, optimalisatie van hulpbronnen, productiviteit en kapitaaluitgaven. Het bedrijf boekt constante vooruitgang met solide bedrijfsvoering en management."

In 2023 gaat Jahwa op basis van zijn "123 bedrijfsprincipes" verder met merkinnovatie. Jahwa richt zich op expertise, premiumisatie en ervaring om de merkwaarde te vergroten. Terwijl het bedrijf aandringt op expertise op het gebied van merk, segmentatie en product, creëert het bedrijf meer en betere producten voor consumenten door middel van zijn vaardigheden op het gebied van R&D en marketing. Met betrekking tot bedrijfsmerkinnovatie heeft het bedrijf een concept van langdurige, duurzame en gedenkwaardige klantenservice ingevoerd. Bovendien heeft Shanghai Jahwa zich voortdurend aangepast aan markttrends en zijn producten ontwikkeld voor premiumisatie in positionering, producten, beoogde consumenten en verpakkingen. Ondertussen richt het bedrijf zich op ervaringsgerichtheid, het verbeteren van de consumentenervaring op drie dimensies voor innovatie van het merk en verbetering van de service.

Als langetermijnspeler die zakelijke cycli doorloopt, is het bedrijf toegewijd aan schoonheid, houdt het zich aan zijn missie om de beste gezondheids- en schoonheidsproducten en -diensten te creëren om consumenten, werknemers, aandeelhouders en de gehele samenleving maximale waarde te bieden. In de toekomst hoopt Shanghai Jahwa nog meer uit te blinken door Chinese merken te vertegenwoordigen om wereldwijd met internationale merken te concurreren. Shanghai Jahwa wil Chinese schoonheid aan de wereld presenteren.

