Surge Copper acquiert une position foncière stratégique sur le projet Berg

La zone cible de Bergette est située à environ 10 kilomètres à l'est du gisement de Berg. Les précédents travaux d'exploration ont permis de délimiter une anomalie en cuivre dans le sol de 2 km sur 2 km, à cheval sur les marges intérieures d'une anomalie magnétique intrusive qui reste ouverte à l'est. Des forages historiques peu profonds dans les coins sud-ouest et nord-ouest de l'anomalie du sol ont intercepté une minéralisation porphyrique, notamment 0,29% Cu, 0,011% Mo et 0,6 g/t Ag sur 70 mètres et 0,32% Cu et 0,010% Mo sur 64 mètres, l'altération potassique et les teneurs semblant augmenter avec la profondeur. Un levé AeroTEM réalisé sur la zone en 2010 montre également une anomalie géophysique EM comparable en magnitude et en échelle à la signature sur la zone du gisement de Berg.

La société prévoit un programme d'exploration de surface à Bergette à partir de la mi-juillet de cette année, qui se concentrera sur l'extension et la définition complète de l'importante anomalie en cuivre dans le sol, sur la cartographie de surface et l'échantillonnage de roches, et sur la réalisation éventuelle d'une étude géophysique de polarisation depuis le sol sur l'ensemble de la zone cible.

Selon les modalités des accords d'achat d'actifs, Surge émettra à deux vendeurs un total de 850 000 actions ordinaires et enregistrera des redevances distinctes sur le rendement net de fonderie des claims, chacune étant soumise à certains droits de rachat. Les termes des accords et l'émission d'actions de Surge sont soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions émises seront soumises à une période de détention légale de quatre mois.

Participation aux prochaines conférences d'investisseurs

La société annonce également sa participation aux prochaines conférences virtuelles pour investisseurs suivantes :

121 Investissement minier Americas en ligne du 27 au 29 avril

121 Investissement minier EMEA en ligne du 25 au 27 mai

121 Investissement minier APAC en ligne du 16 au 18 juin

Personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P.Geo. est la personne qualifiée pour le projet Ootsa, tel que défini par la norme nationale 43-101 et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, propriété d'Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1482055/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Acquires_Strategic_Land_Position.jpg

