-Surge Copper anuncia la adquisición de más concesiones en el distrito de Huckleberry y el nombramiento de un nuevo presidente del consejo de administración

TSX-V: SURG

OTCQX: SRGXF

Frankfurt: G6D2

VANCOUVER, BC, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG ) (OTCQX: SRGXF ) (Frankfurt: G6D2 ) ("Surge" o la "Compañía") se complace en anunciar que ha ejecutado un acuerdo definitivo de compra de activos para adquirir una participación del 100% en las concesiones mineras de Sylvia, situadas en la zona norte del distrito de Huckleberry, en el centro de la Columbia Británica, contiguas a la propiedad de Berg y a las otras concesiones 100% de la empresa en la zona (véase la figura 1).

Las concesiones de Sylvia albergan un objetivo de pórfido poco explorado que consiste en una zona de alteración de sulfuros de 500 por 2.000 metros que se extiende a lo largo del contacto sur de una reserva de granodiorita. La perforación histórica realizada en 1974 por Hudson Bay Oil and Gas Company Ltd. interceptó 63 metros con una graduación de 0,33% de cobre y 0,02% de molibdeno, a partir de 9,1 metros de profundidad, y el pozo terminó en la mineralización (BC Assessment Report 5213). El área de la concesión también se incluyó en el estudio geofísico aéreo recientemente completado en todo el distrito, lo que permitió a la empresa acelerar su planificación de la exploración en la zona. Las concesiones de Sylvia comprenden dos concesiones mineras que suman aproximadamente 572 hectáreas. Según los términos del acuerdo, Surge emitirá a tres vendedores un total de 390.000 acciones ordinarias y concederá a los vendedores un derecho del 2% de retorno neto de fundición sobre las concesiones, sujeta a un derecho de recompra perpetua sobre la mitad del derecho por 1 millón de dólares canadienses. Los términos del acuerdo y la emisión de acciones de Surge están sujetos a la aprobación de la TSX Venture Exchange, y las acciones estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses.

La adquisición de estas concesiones proporciona a la Compañía otro objetivo de exploración de pórfidos de calidad con mineralización de cobre conocida dentro de este distrito de pórfidos altamente prospectivo. Las concesiones de Sylvia se encuentran en un terreno relativamente plano y bajo, con acceso directo por carretera, lo que permite una exploración de bajo coste y potencialmente durante todo el año.

Nombramiento del nuevo presidente del consejo de administración

La Compañía también se complace en anunciar el nombramiento de Christian Kargl-Simard como presidente no ejecutivo del Consejo. Christian ha sido director de Surge desde la recapitalización de la empresa en septiembre de 2020 y ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del negocio durante los últimos doce meses. Christian ha sido presidente, consejero delegado y director de Adventus Mining Corporation desde diciembre de 2016. Patrick Glazier, que ha sido presidente de la Compañía desde 2016, sigue siendo un director independiente de la Compañía.

Christian Kargl-Simard comentó: "Es un honor ser nombrado presidente de Surge y trabajar con un consejo de administración de tan alto nivel. En sólo un año, la empresa ha avanzado rápidamente, habiendo recaudado más de 20 millones de dólares canadienses en nuevos fondos, completado varios acuerdos de consolidación de distritos, incluida la transacción de Berg, y perforado más de 44.000 metros. Este distrito es uno de los más prospectivos para el cobre en la Columbia Británica, y esperamos hacer nuevos descubrimientos sobre la base de nuestro estudio geofísico en todo el distrito, y trabajar para realizar el potencial minero de nuestros recursos."

Persona cualificada

El Dr. Shane Ebert, P.Geo., es la persona cualificada para los proyectos Ootsa y Berg, tal y como se define en el Instrumento Nacional 43-101, y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas.

La compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene recursos de cobre-molibdeno-plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

En nombre del consejo de dirección

"Leif Nilsson"

Consejero delegado y director

Para más información contacte con:

Tel.: +1 604 416 2978

[email protected]

http://www.surgecopper.com

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (como término que se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen, pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento, impacto de la actual pandemia de coronavirus y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.

Related Links

https://surgecopper.com/



SOURCE Surge Copper Corp.