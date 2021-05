Surge Copper anuncia los planes de exploración para 2021

Primer estudio geofísico de volquete electromagnético de eje Z ("ZTEM") que se llevará por todo el distrito en colaboración con Imperial Metals Corporation

Programa mínimo de perforación de 5.000 metros en el área de depósito de West Seel, dirigido a una mayor expansión y definición de recursos, en previsión de un recurso hacia finales de año

Programa mínimo de perforación de 5.000 metros en el depósito Berg dirigido a una mejor definición y expansión de las zonas de alta calidad casi en superficie

Actividad de exploración de reconocimiento en el objetivo de exploración Bergette de etapa avanzada para mover áreas previamente no perforadas de este objetivo a un estado listo para perforación, con el potencial de algunos hoyos de perforación de exploración

etapa avanzada para mover áreas previamente no perforadas de este objetivo a un estado listo para perforación, con el potencial de algunos hoyos de perforación de exploración Gran exploración regional de reconocimiento, prospección, muestreo de virutas de roca y suelo, y cartografía geológica, incluido el seguimiento preliminar de objetivos de alta prioridad resultantes del estudio ZTEM, así como objetivos históricos de metales preciosos, incluidas las prospectivas Captain Mine, Troitsa Peak, y Hope (véase la Figura 1)

Programa mínimo de perforación de zanjas y exploración de 3.000 metros en múltiples objetivos nuevos

Leif Nilsson, consejero delegado, comentó: "En los últimos cinco meses, a través de múltiples transacciones y apuesta directa, Surge ha consolidado una posición estratégicamente significativa en lo que creemos que es una de las áreas más prospectivas de British Columbia para la exploración de pórfidos de cobre, y que también cuenta con una excelente infraestructura regional. Durante el reciente programa invernal, completamos 20.028 metros de ampliación de recursos y perforación de exploración en los yacimientos de Seel, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la inversión histórica total en perforación en esos depósitos. Nuestro objetivo con el próximo programa es triple: primero terminar materialmente el trabajo de determinar el tamaño y las extensiones de los depósitos de Seel, segundo mejorar la definición y posiblemente ampliar las zonas de alto grado, casi en la superficie en Berg, y tercero comenzar a avanzar sistemáticamente muchas de las oportunidades de exploración regional en el distrito incluyendo nuevos objetivos que pueden salir del estudio ZTEM y exhibiciones históricas de oro."

Detalles del Programa

Actualmente se están realizando programas y preparativos para llevar a cabo el estudio ZTEM a principios del verano. El sistema ZTEM, que es una tecnología patentada de Geotech Ltd., puede lograr capacidades de imagen superiores a mayores profundidades debido al uso de campos electomagnéticos ambientales pasivos generados en la atmósfera terrestre por la actividad global de tormentas eléctricas. Puede encontrar más información sobre la tecnología haciendo clic AQUÍ .

Dos equipos de perforación se movilizarán al sitio de Ootsa a principios de junio y se centrarán en completar la perforación de Seel durante un período de dos meses. Simultáneamente, comenzarán los trabajos de mejora del acceso anticipado en colaboración con una empresa forestal local para restablecer el acceso al yacimiento de Berg para facilitar las actividades de exploración a finales de verano en la zona. A mediados o finales del verano, una o dos plataformas de perforación se movilizarán al área de Berg para completar la campaña de perforación de definición. A lo largo del verano, las cuadrillas de campo estarán mapeando y haciendo prospección activamente de áreas de alta prioridad a través de las propiedades de Ootsa y Berg.

Al concluir el programa de perforación de verano, la Compañía anticipa que la base de datos de las perforaciones en West Seel estará suficientemente avanzada para completar una actualización de recursos más adelante en el año. Combinado con la actividad sistemática de exploración regional que se lleva a cabo durante el programa de verano, Surge espera haber avanzado significativamente los recursos minerales y la comprensión del potencial regional en este gran paquete terrestre.

Persona cualificada

El Dr. Shane Ebert P.Geo., es la Persona Cualificada para los proyectos Ootsa y Berg según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, un proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas.

La Compañía también está ganando una participación del 70% en la Propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías de Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg otorgan a Surge una posición dominante de la tierra en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y control sobre cuatro depósitos de pórfido avanzados.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento, impacto de la actual pandemia de coronavirus y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no pretende actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para ajustar estas declaraciones a los resultados reales.

