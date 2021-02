Surge Copper intersecciona 484 metros de 0,42% CuEq en West Seel

Lo más destacado

El agujero S20-220 rastreó con éxito la mineralización de mayor ley en West Seel hasta la parte cercana a la superficie, resaltada por 70 metros de 0,63% CuEq 1 (0,26% de cobre, 0,26 g/t de oro, 0,019% de molibdeno, 7,1 g/t de plata), comenzando desde 46 metros de fondo de agujero, dentro de una intersección total de 484 metros de 0,42% CuEq (0,19% de cobre, 0.,4 g/t de oro, 0,018% de molibdeno, 3,9 g/t de plata)

El agujero S20-224 interseccionó 400 metros de 0,37% CuEq (0,18% de cobre, 0,11 g / t de oro, 0,018% de molibdeno, 3,3 g / t de plata) desde 34 metros, incluyendo 50 metros de 0,53% CuEq (0,25% de cobre, 0,17 g / t de oro, 0,018% de molibdeno, 6,2 g / t de plata) comenzando a 102 metros de profundidad de fondo de agujero

Shane Ebert, vicepresidente de exploración, destacó: "Sabemos que West Seel cuenta con una gran zona de alto grado en profundidad, y parte del programa de campo 2020-2021 busca llevar a cabo el rastreo de parte de esta mineralización de alto grado que está más cerca de la superficie. Estamos muy contentos por el hecho de ver múltiples agujeros de este programa que identifican intercepciones de mineralización continua enormes y que tienen su inicio cerca de la superficie del lecho rocoso y conteniendo localmente zonas de mayor ley cerca de la superficie, que tenemos previsto puedan mejorar las características del depósito a cielo abierto".

Agujeros S20-220 y S20-224

El agujero S20-220 se perforó dentro del depósito de West Seel con un acimut de 208 grados y una caída de -50 grados hasta alcanzar una profundidad total de 1.069,6 metros. El agujero S20-224 se perforó en la misma sección que el agujero S20-220, contando con un acimut de 24 grados y una caída de -50 grados hasta una profundidad total de 779 metros. Ambos agujeros han encontrado con éxito intercepciones largas de mineralización, disponiendo de leyes elevadas de forma local hasta cerca de la superficie del lecho rocoso. Los resultados del ensayo para los agujeros S20-220 y S20-224 están tabulados tal y como se muestra a continuación.

Resumen de los resultados del ensayo para los agujeros S20-220 y S20-224 Agujero perforado Desde (m) Hasta (m) Anchura (m)1 CuEq (%)2 Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) S20-220 46,0 530,0 484,0 0,42 0,19 0,14 0,018 3,9 incluyendo 46,0 116,0 70,0 0,63 0,26 0,26 0,019 7,1 incluyendo 452,0 530,0 78,0 0,62 0,27 0,20 0,039 3,5 S20-224 34,0 434,0 400,0 0,37 0,18 0,11 0,018 3,3 incluyendo 102,0 152,0 50,0 0,53 0,25 0,17 0,018 6,2 incluyendo 298,0 330,0 32,0 0,60 0,30 0,19 0,27 3,6

1. La anchura hace referencia a las intercepciones de perforación del agujero, no se han determinado las anchuras reales. 2. Cu Eq. (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado del cobre, molibdeno, oro y plata como porcentaje de cobre, y se suministra solamente con fines ilustrativos. No se han llevado a cabo permisos para las pérdidas de recuperación que pudieran suceder durante los resultados finales de minería. Los cálculos utilizan precios de metal de 3 dólares estadounidenses/lb cobre, 1.800 dólares/oz oro, 22 dólares de plata y 10 dólares/lb molibdeno usando la fórmula Cu Eq.% = Cu% + (Au g/t x 0,877) + (Ag g/t x 0,0107) + (Mo% x 3,33).

Agujero S20-218

El agujero S20-218 se perforó en el depósito East Seel. Los resultados de la parte superior del agujero se publicaron con anterioridad (vea el comunicado de prensa de Surge con fecha de 26 de noviembre de 2020) y consiguieron 126 metros con una gradación de un 0,89% de cobre equivalente (0,43% de cobre, 0,5 g/t de oro). El agujero apuntó a una anomalía geofísica prominente de carga y resistividad que estaba situada en la parte este del depósito East Seel y cortó con éxito una fuerte alteración con zonas de vetas de cuarzo-pirita y brechas dentro del área buscada. Se presentan aquí los ensayos relacionados con la parte inferior del agujero desde 230 metros hasta el final del agujero a 584,8 metros de profundidad. La parte inferior del agujero contenía oro anómalo generalizado desde 312 metros hasta 466 metros de profundidad, abarcando desde la detección por debajo de la detección (<0,005 g/t de oro) hasta una cantidad de 1,13 g/t de oro, con una media de 0,11 g/t de oro en 154 metros. Las zonas de mineralización de oro más fuerte se han dado en este intervalo, incluyendo 0,48 g/t de oro sobre 14 metros a una profundidad de entre 382 hasta 396 metros. Esta gran zona con valores elevados de oro representa un objetivo nuevo y prometedor en relación al oro periférico en el límite del sistema de pórfidos de East Seel.

Resumen de los resultados de la porción baja del ensayo para el agujero S20-218 Agujero perforado Desde (m) Hasta (m) Anchura (m)1 Au (g/t) Ag (g/t) S20-220 46,0 530,0 484,0 0,14 3,9 incluyendo 46,0 116,0 70,0 0,26 7,1 incluyendo 452,0 530,0 78,0 0,20 3,5 S20-224 34,0 434,0 400,0 0,11 3,3 incluyendo 102,0 152,0 50,0 0,17 6,2 incluyendo 298,0 330,0 32,0 0,19 3,6 1. La anchura hace referencia a las intercepciones de perforación del agujero, no se han determinado las anchuras reales.

Agujero S20-221

El agujero S20-221 se perforó en el East Target y probó una porción de una anomalía geofísica que estaba situada a 800 metros al noreste del depósito East Seel. El agujero S20-221 se perforó con un acimut de 90 grados y una caída de -60 grados hasta llegar a una profundidad total de 576 metros. El agujero interseccionó 90 metros de sobrecarga antes de encontrarse con el lecho de roca y no puso a prueba el objetivo de alto grado West Damascus Fault. El agujero no encontró ningún intervalo de mineralización que fuera destacado, pero interseccionó varias zonas con oro, plata, cobre y zinc elevados. Desde el comienzo del lecho rocoso a unos 90 metros hasta los 150 metros de profundidad, el agujero encontró una zona de alteración de arcilla y pirita en la que había oro anómalo que iba desde debajo de la detección (<5 ppb de oro) hasta 0,16 g / t de oro. En el interior del agujero, los valores de plata variaron, abarcando desde debajo de la detección (0,3 g/t de plata) hasta 30,1 g/t de plata, y los valores de cobre variaron de trazas a 0,18% de cobre y el zinc varió de trazas a 0,55% de zinc.

Actualización del programa de perforación

En la propiedad presentan actividad dos equipos de perforación, y se han completado 20 agujeros y actualmente hay dos agujeros en progreso. Ya se han recibido y publicado los resultados de cinco agujeros. Se completaron, procesaron y enviaron al laboratorio otros 15 agujeros para su análisis, estando aún pendientes los resultados. La figura 4 muestra las situaciones de los agujeros perforados en el periodo 2020-2021.

Control de calidad

Se lleva a cabo el registro, fotografía y corte por la mitad con sierra de diamante de todo el núcleo de perforación. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a Activation Laboratories Ltd. en Kamloops, British Columbia, para llevar a cabo su análisis (que cuenta con acreditación ISO / IEC 17025), al tiempo que la otra mitad se archiva y almacena en las instalaciones con el fin de llevar a cabo su verificación y referencia. El oro se analiza por medio del uso de un método de ensayo de fuego de 30 g, y se analizan 37 elementos adicionales a través de plasma acoplado inducido (ICP) gracias al uso de la digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con todos y cada uno de los lotes de muestras, para llevar a cabo una posterior verificación que sirva para asegurar la garantía y el control de calidad debidos.

Persona cualificada

El doctor Shane Ebert P.Geo., es persona cualificada para el proyecto Oosta tal y como se define en el National Instrument 43-101, y ha aprobado la desvelación técnica contenida en este comunicado.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas. Hay dos trabajos de perforación en el proyecto con la perforación centrada en definir el grado del depósito de West Seel y las pruebas de los nuevos objetivos junto a Seel Trend.

La compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene una gran zona mineralizada de cobre-molibdeno-plata con recursos históricos. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, que están relacionadas con los eventos futuros. En algunos casos, se pueden identificar por las declaraciones de futuro con terminología como "podrá", "podría", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la forma negativa de estos términos o de otra terminología comparable. Todas las declaraciones que sean diferentes de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones de futuro, e incluyen pero no se limitan, los planes de la compañía relacionados con la propiedad de Berg y la propiedad de Ootsa. Estas declaraciones solo hacen referencia a predicciones que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de la compañía, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados futuros. Estas incertidumbres y riesgos podrían incluir, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía, que son diferentes a las que se esperan por medio del equipo administrativo, retrasos para conseguir o no conseguir los gobiernos necesarios u otras aprobaciones normativas o financieras, incapacidad de conseguir equipamiento de consecución y suministros para cantidades suficientes y a tiempo, roturas de equipamiento y mala meteorología. Aunque estas son declaraciones de futuro, y no se pueden realizar presunciones de lo que se basan, realizadas de buena fe y que reflejan los juicios actuales de la compañía en dirección a sus negocios, los resultados reales casi siempre van a variar, a menudo de forma material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, presunciones u otro rendimiento futuro sugerido. Excepto que sea necesario por la normativa aplicable, la compañía no busca actualizar ninguna de las declaraciones de futuro para estar conformes a estas declaraciones para con los resultados reales.



1) Cu Eq. (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado del cobre, molibdeno y plata como porcentaje de cobre, y se suministra solamente con fines ilustrativos. No se han llevado a cabo permisos para las pérdidas de recuperación que pudieran suceder durante los resultados finales de minería. Los cálculos utilizan precios de metal de 3 dólares/lb cobre, 1.800 dólares de oro, 10 dólares/lb, y 22 dólares/oz de plata.

