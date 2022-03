Surge Copper intersecta 357 metros de 0,59% CuEq en Berg

El pozo BRG21-234 interceptó 325,1 metros con una gradación 0,42% de cobre equivalente de 15 metros de profundidad del pozo que termina en la mineralización

con una gradación de de profundidad del pozo que termina en la mineralización El pozo BRG21-235 interceptó 162 metros con una gradación 0,69% de cobre equivalente de 20 metros profundidad del pozo en la parte superior del mismo

con una gradación de profundidad del pozo en la parte superior del mismo El pozo BRG21-236 interceptó 357 metros con una gradación 0,59% de cobre equivalente de 24 metros de profundidad del pozo que termina en la mineralización

con una gradación de de profundidad del pozo que termina en la mineralización Los 3 pozos intersectaron mineralización de alto grado cerca de la superficie dentro de un manto de calcosina bien desarrollado, incluyendo:

105 metros con una gradación 0,74% de cobre equivalente de 15 metros de profundidad en el pozo BRG21-234

con una gradación de 15 metros de profundidad en el pozo BRG21-234

90 metros con una gradación 0,75% de cobre equivalente de 20 metros de profundidad en el pozo BRG21-235

con una gradación de 20 metros de profundidad en el pozo BRG21-235

92 metros con una gradación 0,84% de cobre equivalente de 24 metros de profundidad en el pozo BRG21-236

La perforación completada en 2021 en Berg fue el primer programa realizado por Surge en la propiedad de Berg y se suma a la base de datos existente de aproximadamente 53.754 metros en 215 pozos completados por operadores anteriores. El yacimiento de Berg tiene forma de anillo alrededor de un stock intrusivo central y se caracteriza por un extenso manto de enriquecimiento supergénico en las partes superiores del yacimiento. Las perforaciones históricas definieron zonas mineralizadas altamente fracturadas en las partes noreste y sur del anillo, y el programa de perforación de 2021 fue diseñado para probar el potencial de expansión de la mineralización de alto grado cerca de la superficie en estas áreas, así como para llenar los vacíos de datos en las áreas de menor densidad de perforación y proporcionar material fresco para el trabajo de prueba metalúrgico avanzado.

Shane Ebert, director general y vicepresidente de exploración, comentó: "Los tres primeros pozos de los que se informa en este comunicado se diseñaron como pozos relativamente poco profundos y, por tanto, se hundieron en la mineralización a profundidades desde la superficie de aproximadamente 150 metros. Los tres pozos intersectaron con éxito el manto de calcosina de alto grado muy cerca de la superficie a profundidades de aproximadamente 50 a 70 metros. Los resultados obtenidos en el noreste del área del yacimiento, junto con los datos históricos, perfilan una zona de 300 metros de ancho con fuertes grados de cobre que permanece abierta hacia el noreste, con grados de molibdeno mucho más fuertes cerca de la reserva central, que se ven debilitadas hacia el exterior. Los pozos adicionales del programa 2021 ayudarán a definir el potencial de expansión y la zonificación del metal dentro de esta zona, ambos aportes importantes para nuestro trabajo en curso para delinear escenarios de desarrollo".

Detalles de los pozos BRG21-234, 235, y 236

Se han recibido los resultados de los ensayos de los pozos BRG21-234, 235 y 236. El pozo BRG21-234 estaba situado en la parte sur del yacimiento de Berg y presentaba mineralización desde el inicio del lecho de roca a 15 metros de profundidad hasta el final del pozo a 340,1 metros de profundidad. El pozo completo arrojó 325,1 metros con una gradación de 0,30% de cobre, 0,016% de molibdeno y 4,3 g/t de plata (0,42% de cobre equivalente), incluida una zona de mayor grado cercana a la superficie asociada a un manto de calcosina que arrojó 105 metros con un grado de 0,57% de cobre, 0,028% de molibdeno y 4,6 g/t de plata (0,74% de cobre equivalente) desde los 15 hasta los 120 metros de profundidad.

Los pozos BRG21-235 y 236 estaban situados en la parte noreste del yacimiento de Berg. El pozo BRG21-235 intersectó 162 metros con una gradación de 0,37% de cobre, 0,075% de molibdeno y 4,3 g/t de plata (0,69% de cobre equivalente) desde 20 metros de profundidad antes de encontrar la intrusión compuesta central Berg Eocene, débilmente mineralizada, que arrojó 145 metros con una gradación de 0,14% de cobre y 0,023% de molibdeno desde 182 metros de profundidad hasta el final del pozo a 327 metros. El pozo BRG21-235 también encontró el manto de calcosina que arrojó 90 metros con una gradación de 0,43% de cobre, 0,073% de molibdeno y 4,5 g/t de plata (0,75% de cobre equivalente) desde 20 metros de profundidad. Desde el inicio del lecho de roca a 8 metros hasta 20 metros de profundidad, el pozo BRG21-235 intersectó una capa lixiviada altamente oxidada que contiene poco cobre pero elevado oro y molibdeno, devolviendo 12 metros con una gradación de 0,03% de cobre, 0,110% de molibdeno, 0,05 g/t de oro y 4,9 g/t de plata.

El pozo BRG21-236 arrojó 357 metros con una gradación de 0,38% de cobre, 0,038% de molibdeno y 5,6 g/t de plata (0,59% de cobre equivalente) desde 24 metros de profundidad hasta el final del pozo a 381 metros de profundidad. El pozo BRG21-236 también encontró el manto de calcosina que arrojó 92 metros con una gradación de 0,52% de cobre, 0,070% de molibdeno y 4,8 g/t de plata (0,84% de cobre equivalente) desde los 24 hasta los 116 metros de profundidad. El pozo BRG21-236 contenía una capa de lixiviación altamente oxidada desde el inicio del lecho de roca a 8,6 metros de profundidad hasta los 24 metros, devolviendo 0,06% de cobre, 0,098% de molibdeno, 0,06 g/t de oro y 1,9 g/t de plata.

Resumen de los resultados significativos de los ensayos para los pozos Berg BRG21-234, 235, 236 Pozo perforado Desde

(m) Hasta (m) Anchura

(m)1 CuEq

(%)2 Cu (%) Mo

(%) Au

(g/t) Ag (g/t) Comentarios BRG21-234 15 340,1 EOH 325,1 0,42 0,30 0,016 0,03 4,3

incluyendo 15 120 105 0,74 0,57 0,028 0,04 4,6 Manta de Calcosina BRG21-235 20 182 162 0,69 0,37 0,075 0,03 4,3

incluyendo 20 110 90 0,75 0,43 0,073 0,04 4,5 Manta de Calcosina BRG21-235 182 327 EOH 145 0,24 0,14 0,023 0,01 1,6 Intrusión Eocene BRG21-236 24 381 EOH 357 0,59 0,38 0,038 0,04 5,6

incluyendo 24 116 92 0,84 0,52 0,070 0,05 4,8 Manta de Calcosina 1. El ancho hace referencia a las intersecciones de los pozos de perforación; no se han determinado los anchos reales. 2. CuEq (equivalente de cobre) se ha utilizado para expresar el valor combinado de cobre, oro, molibdeno y plata como porcentaje de cobre, y se proporciona solo con fines ilustrativos y para facilitar la comparación. No se han hecho concesiones para las pérdidas de recuperación que pueden ocurrir en caso de que finalmente resulte la minería. Los cálculos utilizan precios de los metales de 3,50 dólares estadounidenses/lb de cobre, 1.800 dólares estadounidenses/oz de oro, 12 dólares estadounidenses/lb de molibdeno y 22 dólares estadounidenses/oz de plata, utilizando la fórmula CuEq% = Cu% + (Au g/tx 0,750) + (Mo% x 3,43) + (Ag g/tx 0,0092).

Control de calidad

Todo el núcleo de perforación se registra, se fotografía y se corta por la mitad con una sierra de diamante. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a ALS Geochemistry en Kamloops, Columbia Británica, para su análisis (que cuenta con la acreditación ISO/IEC 17025), mientras que la otra mitad se archiva y almacena en el sitio para fines de verificación y referencia. El oro se analiza utilizando un método de ensayo de fuego de 30 g y 33 elementos adicionales se analizan mediante plasma acoplado inducido (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con cada lote de muestras y luego se verifican para asegurar la garantía y el control de calidad adecuados.

Persona cualificada

El doctor Shane Ebert P.Geo. es la Persona Cualificada para los proyectos Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Próximos catalizadores

La compañía prevé la actualización de mercado en los resultados de las siguientes actividades:

Resultados de perforación de 6 pozos en el programa de perforación 2021 Berg

Actualización de recurso del proyecto Ootsa

Inversión y resultados buscados de la geofísica aerotransportada regional y actualización de la gama de exploración regional

Resultados del programa de pruebas metalúrgicas de West Seel

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee una participación del 100% en la propiedad Ootsa, un proyecto de exploración en etapa avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox ubicados junto a la mina de cobre a cielo abierto Huckleberry, propiedad de Imperial Metals. La propiedad de Ootsa contiene recursos de cobre, oro, molibdeno y plata restringidos a tajo que cumplen con NI 43-101 en las categorías Medida e Indicada.

La compañía también está ganando una participación del 70% en Berg Property de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado a 28 km al noroeste de los depósitos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata restringidos a pozos que cumplen con 43-101 en las categorías Medida e Indicada. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg otorgan a Surge una posición territorial dominante en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y el control de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

En nombre del consejo de dirección

"Leif Nilsson"

Consejero delegado

Para más información, póngase en contacto con:

Riley Trimble, comunicaciones empresariales y desarrollo

Teléfono: +1 604 416 2978

E-mail: [email protected]

Twitter: @SurgeCopper

LinkedIn: Surge Copper Corp

https://www.surgecopper.com

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, que se relacionan con eventos futuros. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas por terminología como "hará", "puede", "debería", "espera", "planea" o "anticipa" o la negativa de estos términos u otra terminología comparable. Todas las declaraciones incluidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otros, los planes de la compañía con respecto a la Propiedad Berg y la Propiedad Ootsa. Estas declaraciones son solo predicciones e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros reales de la compañía sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado, nivel de actividad, rendimiento o logros futuros expresados o implícito en estas declaraciones prospectivas. Dichas incertidumbres y riesgos pueden incluir, entre otros, que los resultados reales de las actividades de exploración de la compañía sean diferentes a los esperados por la administración, demoras en obtener o no obtener las aprobaciones gubernamentales requeridas u otras aprobaciones normativas, la capacidad de obtener financiamiento adecuado para llevar a cabo su exploración planificada programas, incapacidad para adquirir mano de obra, equipos y suministros en cantidades suficientes y de manera oportuna, fallas en los equipos, impactos de la actual pandemia de coronavirus y mal tiempo. Si bien estas declaraciones prospectivas y cualquier suposición en la que se basen se realizan de buena fe y reflejan el juicio actual de la compañía con respecto a la dirección de su negocio, los resultados reales casi siempre variarán, a veces materialmente, de cualquier estimación, predicción, proyecciones, suposiciones u otras sugerencias de rendimiento futuro en este documento. Salvo que lo exija la ley aplicable, la compañía no tiene la intención de actualizar ninguna declaración prospectiva para ajustar estas declaraciones a los resultados reales.

