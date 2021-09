Surge Copper lance son programme de forage de 2021 à Berg

Suite à la réhabilitation de la piste d'accès et au lancement de la reconstruction du camp (voir le communiqué du 11 août 2021 et la figure 3), la Société a déployé avec succès une foreuse sur le site et a commencé le forage sur un collet situé dans le quadrant sud-ouest de la zone du gisement (voir les figures 1 et 2). À mesure que progresse la construction des routes et des plateformes de forage et selon les conditions météorologiques, la foreuse devrait être déployée dans plusieurs emplacements au sein du quadrant nord-est de la zone du gisement, avant d'être installée à nouveau dans les secteurs sud et ouest du gisement, à plus grande proximité du camp.

Le programme de forage de 2021 de Berg prévoit 4 500 mètres de forage dans un maximum de 15 trous. Avec un budget d'environ 1,3 million de dollars canadiens, il sera évalué en continu à mesure que les conditions d'exploitation et météorologiques changent en vue de la nouvelle saison. Les objectifs du programme sont, entre autres, de moderniser la base de données des trous de forage (notamment les relevés d'orientation et les données complètes relatives aux essais géochimiques), d'améliorer la compréhension des contrôles structuraux en matière de minéralisation et d'enrichissement des supergènes et d'augmenter la densité des forages dans les zones à haute teneur du gisement. L'existence potentielle de zones à haute teneur dans le gisement a notamment été révélée par le trou historique BRG11-219, qui a recoupé 0,56 % d'équivalent cuivre, 0,070 % de molybdène et 60,5 g/t d'argent sur 63 mètres, ainsi que plusieurs intervalles étroits d'argent de qualité bonanza dans une zone continue plus large contenant 5,6 g/t d'argent en moyenne.

La base de données de trous de forage historiques à Berg représente un total de 53 754 mètres de forage dans 215 trous. Dans la plupart des zones du gisement, les forages restent très espacés et la minéralisation est ouverte en profondeur et vers l'extérieur du stock central de Berg. Il a été démontré que le gisement présente une excellente continuité verticale avec une minéralisation importante recoupée à plus de 550 m sous la surface. Une partie importante du forage historique n'a pas été soumise à une analyse de teneur en métaux précieux, notamment l'argent. Dans la norme NI 43-101 (voir le communiqué de presse du 17 mars 2021), une teneur en argent de zéro a été attribuée à ces intervalles. Le site se distingue des autres gisements porphyriques de Colombie-Britannique par sa couverture d'enrichissement supergénique bien développée, qui est superposée à une minéralisation hypogénique caractérisée par plusieurs générations de veinage.

Leif Nilsson, PDG, a ainsi commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir une foreuse active au projet Berg. La préparation de ce programme a nécessité des travaux importants. Les équipes de terrain en particulier ont déployé d'énormes efforts pour rétablir l'accès par voie terrestre au gisement. Étant donné que la fenêtre saisonnière est plus courte à Berg et que la réouverture du camp nécessite beaucoup de travail, le programme de cette première année sera plus petit que celui prévu pour 2022. Toutefois, le travail accompli nous aidera grandement à perfectionner nos plans pendant la pause saisonnière. Nous attendons avec impatience de recevoir de nouvelles données de forage de ce projet d'exploration de cuivre porphyrique qui compte parmi les plus excitants en Colombie-Britannique. »

Mise à jour du programme d'exploration de la propriété Ootsa

Une carotteuse est actuellement utilisée sur des forages sur la propriété Ootsa, où plus de 24 000 mètres de forage ont été réalisés dans 63 trous depuis juin 2021. Sur ce total, 2 760 mètres de forage dans quatre trous étaient destinés à la mise à l'essai de nouvelles cibles, 14 056 mètres de forage dans 24 trous étaient consacrés aux ressources de la zone de gisement de Seel, tandis que plus de 7 000 mètres dans 35 trous étaient concentrés sur la zone peu profonde de Breccia, située au nord des gisements de Seel. La Société a déjà communiqué des résultats sur 10 trous et des résultats supplémentaires sont en attente pour 53 autres trous complétés.

La Société est sur le point de lancer un programme d'exploration de surface axé sur des cibles d'exploration prioritaires dans l'ensemble de la revendication Ootsa-Berg. Ces travaux seront appuyés par les résultats définitifs attendus prochainement du levé géophysique aéroporté réalisé par système ZTEM, qui s'est achevé cet été. Dans un premier temps, les activités d'échantillonnage et de cartographie des sols se concentreront sur la cible de Bergette, où les forages historiques ont recoupé une minéralisation porphyrique et où se trouve une anomalie de cuivre dans les sols de 400 mètres de largeur, contenant en moyenne 1 549 parties par million de cuivre. Celle-ci n'a pas encore été testée par forage et est prête à être développée.

Personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P. Geo. est la personne qualifiée pour les projets Ootsa et Berg en vertu de la norme nationale 43-101, et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Surge Copper Corp.

La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox, situés à proximité de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées.

La société obtient également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration à un stade avancé situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient des ressources de cuivre, de molybdène et d'argent soumises aux contraintes de la fosse, conformes à la norme NI 43-101 dans les catégories mesurées et indiquées. Ensemble, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg confèrent à Surge une position foncière dominante dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et le contrôle de quatre gisements porphyriques avancés.

