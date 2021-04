Surge Copper nombra a Paul Chawrun y Steve Blower miembros de su comité asesor técnico

- Surge Copper nombra a Paul Chawrun y Steve Blower miembros del comité asesor técnico para el avance de sus proyectos de Ootsa y Berg

VANCOUVER, BC, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG ) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o la "Compañía") se complace anunciar que ha nombrado a Paul Chawrun y Steve Blower para el comité asesor técnico que ayudará a la Compañía a planificar y ejecutar sus esfuerzos de exploración y desarrollo en los proyectos de Ootsa y Berg.

Leif Nilsson, consejero delegado, comentó: "El historial comprobado de Paul en la orientación de la planificación, el diseño y la ejecución de programas de ingeniería para proyectos grandes de primer nivel proporcionará un beneficio significativo a Surge a medida que avanzamos en nuestros proyectos. Paul también aporta una combinación altamente relevante de experiencia técnica y financiera, ya que estuvo al frente y en el centro de la adquisición de Teranga del proyecto Massawa de Barrick, que aprovechó la infraestructura de Teranga en el distrito y desbloqueó sinergias significativas, creando un cambio radical en el valor para todas las partes interesadas. De manera similar, a medida que nos embarcamos tanto en la actividad de perforación de recursos en etapa tardía como en la exploración regional en el distrito de Berg-Huckleberry-Ootsa, la amplia experiencia de Steve en liderazgo de exploración, incluyendo Huckleberry Mines, resultará ser inestimable".

Chawrun trabajó recientemente como director de Operaciones de Teranga Gold Corp., ofreciendo liderazgo técnico a un negocio de alto crecimiento de un solo productor de activos, a través de múltiples adquisiciones, construcción de proyectos importantes y financiación de proyectos de capital, que culminaron con la venta a Endeavour Mining Corp. Antes de Teranga, Paul fue director de Servicios Técnicos en Detour Gold Corporation, proporcionando liderazgo técnico de un gran proyecto de capital desde una etapa de exploración, a través del alcance del proyecto, la viabilidad y la ejecución para la preparación operativa. A través de puestos anteriores en Suncor Energy Inc. y Dynatec Corporation, Paul tiene una experiencia significativa en diseño y gestión de instalaciones de relaves, estudios de ingeniería de manejo de materiales y optimización de planes estratégicos de mina. Paul tiene una doble titulación en Ingeniería de Minas y Geología de la Universidad de Queen y la Universidad de McMaster, respectivamente, y un MBA de la Universidad de Athabasca.

Blower es un geólogo profesional con más de 25 años de experiencia en la industria de los minerales, incluida la geología de minas, la estimación de recursos y la exploración de una variedad de productos básicos. Durante los últimos 15 años, como director general y consejero delegado de Pitchstone Exploration Ltd., vicepresidente de Exploración de Denison Mines Corp. y vicepresidente de Exploración de IsoEnergy, Ltd., ha dirigido equipos de exploración que han generado dos descubrimientos importantes de depósitos de uranio de alto grado en la cuenca de Athabasca. Al principio de su carrera, Blower trabajó como geólogo de minas en las minas de cobre a cielo abierto Huckleberry y Similco en Columbia Británica. Blower tiene una licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad de Columbia Británica y una maestría en Ciencias Geológicas de la Universidad de Queen.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas.

La Compañía también está ganando una participación del 70% en la Propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías de Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg otorgan a Surge una posición dominante de la tierra en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y control sobre cuatro depósitos de pórfido avanzados.

