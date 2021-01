Surge Copper nomme Leif Nilsson au poste de président-directeur général

Au cours des 15 dernières années, M. Nilsson a travaillé dans les domaines du conseil en exploitation minière et des services bancaires d'investissement pour diverses entreprises canadiennes et internationales. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal au sein d'une banque d'investissement multinationale australienne fournissant des services de conseil de premier plan dans le domaine de l'exploitation minière. Il a accompagné de nombreuses et importantes opérations de fusion et d'acquisition et transactions financières sur le marché canadien, et s'est bâti une réputation d'excellence et d'intégrité. M. Nilsson est titulaire d'une licence en sciences physiques et géophysique appliquée de l'Université de Toronto et d'un master en finances de l'INSEAD.

Shane Ebert, président de Surge, a déclaré : « Dans le cadre de nos récentes initiatives visant à rajeunir l'activité chez Surge, notamment l'élection de nouveaux membres au conseil d'administration et l'acquisition du projet Berg, nous avons entrepris d'établir un nouveau leadership pour la prochaine phase de croissance de Surge. Leif possède les compétences particulières dont la société a besoin et l'ensemble du conseil d'administration se réjouit de l'accueillir au sein de l'équipe. »

Pat Glazier, président du conseil d'administration de Surge, a commenté : « Je suis ravi que Leif prenne les rênes de l'entreprise alors que nous travaillons à concrétiser nos projets, à développer et façonner notre équipe et à renforcer nos initiatives de croissance. Grâce à l'expertise de Leif, aux connaissances approfondies et à l'expérience de Shane dans le cadre du projet Ootsa et à la clairvoyance des nouveaux membres très expérimentés du conseil d'administration et de l'équipe consultative, je suis certain que notre équipe grandissante connaîtra une belle réussite. »

Leif Nilsson a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Surge à ce stade de son parcours. La société contrôle des actifs uniques et de grande qualité qui forment une excellente base pour créer de la valeur pour les actionnaires. Le conseil d'administration et l'équipe de direction de la société possèdent les compétences et le profil adéquats pour réaliser nos ambitions et je me réjouis à la perspective de collaborer avec toutes les parties prenantes de la société afin de bâtir une valeur durable. »

La société annonce également que le conseil d'administration a approuvé l'octroi de 7 965 000 options à certains employés, dirigeants, administrateurs et consultants de la société. Ces options ont été accordées conformément au plan de la société en la matière. Elles sont assujetties à des dispositions d'acquisition, ont un prix d'exercice de 0,69 $ par action et expirent cinq ans après leur date d'attribution.

À propos de Surge Copper Corp.

La société possède une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent dans les catégories mesurées et indiquées, conformément à la norme NI 43-101. Deux foreuses travaillent sur le projet, le forage étant axé sur la définition de l'étendue du grand gisement de West Seel et sur le test de nouvelles cibles le long du Seel Trend.

La société acquiert également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration avancée situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient une vaste zone minéralisée de cuivre-molybdène-argent avec des ressources historiques. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg permettent à Surge d'asseoir sa position de leader dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et de contrôler quatre gisements de porphyre avancés.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter :

Leif Nilsson Président-directeur général Adresse e-mail : [email protected] Riley Trimble Communications d'entreprise Téléphone : +1 604-416-2978 Adresse e-mail : [email protected]

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Surge Copper Corp., veuillez consulter le site http://www.surgecopper.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe » ou par la négation de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient matériellement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations ou financements gouvernementaux ou autres, l'incapacité à se procurer des équipements et des fournitures en quantité suffisante et en temps voulu, des pannes d'équipement et des intempéries. Bien que ces déclarations prévisionnelles, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont basées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

