Surge Copper reprend le forage à Ootsa et étend son programme de forage

Le programme de forage actuel à Ootsa a été étendu d'un minimum de 5 000 mètres, avec des forages supplémentaires pour se concentrer sur l'expansion des ressources du gisement West Seel, où les résultats récents du puits S20-219 ont donné le plus long puits minéralisé en continu de l'histoire du projet Ootsa, croisant 0,42 % CuEq 1 sur 1 013 mètres de la surface du substratum, se terminant par une minéralisation, et comprenant 0,60 % CuEq sur 422 mètres

sur 1 013 mètres de la surface du substratum, se terminant par une minéralisation, et comprenant 0,60 % CuEq sur 422 mètres Des analyses sont en cours sur six puits terminés, ainsi que sur la partie inférieure du puits S20-218 qui visait une anomalie de chargeabilité dans la paroi inférieure de la faille Est, adjacente au gisement East Seel

Lancement des procédures d'autorisation pour les travaux d'accès et de modernisation des infrastructures du projet Berg avant le premier programme d'exploration de Surge qui doit commencer plus tard en 2021

Leif Nilsson, directeur général, a commenté : « L'activité d'exploration du projet Ootsa a été réactivée en octobre 2020 avec un programme initial de 10 000 mètres destiné à la fois à repousser les limites des ressources connues et à tester de multiples nouvelles cibles géophysiques le long du Seel Trend. Compte tenu de la qualité des résultats initiaux, nous sommes ravis d'étendre ce programme d'investissement et attendons avec impatience les résultats supplémentaires des forages ciblés. »

Mise à jour du programme d'exploration de l'Ootsa

Deux foreuses sont actuellement en service dans le cadre du projet Ootsa. Elles ont pour but d'accroître les importantes ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent du gisement West Seel et de tester les cibles d'exploration le long du Seel Trend. Le programme de forage actuel a commencé en octobre 2020 et, à ce jour, 7 750 mètres de carottes ont été forés, huit puits ont été réalisés et deux autres sont en cours. Tous les carottiers ont été enregistrés, échantillonnés et envoyés pour analyse. Les résultats d'analyse pour le haut du puits S20-218 et l'ensemble du puits S20-219 ont été reçus et publiés (voir les communiqués de presse du 26 novembre 2020 et du 14 décembre 2020). Les résultats pour tous les autres puits sont en attente.

Principaux résultats obtenus à ce jour :

Le puits S20-218 a été foré sur le gisement d'East Seel et a donné 176,1 mètres avec une teneur de 0,72 % d'équivalent cuivre (0,35 % de cuivre, 0,4 g/t d'or, 1,7 g/t d'argent).

de 0,72 % d'équivalent cuivre (0,35 % de cuivre, 0,4 g/t d'or, 1,7 g/t d'argent). Le puits S20-219 a été foré sur le gisement West Seel et a donné 422 mètres de forage avec une teneur de 0,60 % d'équivalent cuivre (0,25 % de cuivre, 0,20 g/t d'or, 0,042 % de molybdène, 3,3 g/t d'argent) sur 1 013 mètres avec une teneur de 0,42 % d'équivalent cuivre (0,20 % de cuivre, 0,13 g/t d'or, 0,025 % de molybdène, 2,9 g/t d'argent).

Sur la base des excellents résultats de forage obtenus jusqu'à présent, la société a étendu le programme de forage initial de 10 000 mètres à Ootsa à un minimum de 15 000 mètres pour lui permettre de forer pendant l'hiver et de réaliser suffisamment de forages pour définir l'étendue du grand gisement de West Seel. Le budget pour les 5 000 mètres supplémentaires devrait être inférieur à un million de dollars.

Mise à jour du projet Berg

La société prépare des rapports et demande les autorisations finales pour permettre la réhabilitation de la route d'accès historique à la zone du gisement de Berg. En attendant l'approbation, les travaux sur la route devraient commencer en juillet, suivis d'un programme de forage visant à définir et à étendre les zones à haute teneur en cuivre proches de la surface à Berg. Des études géophysiques supplémentaires peuvent être prévues après un examen plus approfondi des informations historiques et pourraient être intégrées à un programme régional couvrant à la fois l'Ootsa et le Berg.

Personne qualifiée

Le Dr Shane Ebert P.Geo. est la personne qualifiée pour le projet Ootsa, tel que défini par la norme nationale 43-101 et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Surge Copper Corp.

La société possède une participation de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration de stade avancé contenant les gisements porphyriques de East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, détenue par Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent dans les catégories mesurées et indiquées, conformément à la norme NI 43-101. Deux foreuses travaillent sur le projet, le forage étant axé sur la définition de l'étendue du grand gisement de West Seel et sur le test de nouvelles cibles le long du Seel Trend.

La société acquiert également une participation de 70 % dans la propriété Berg de Centerra Gold. Berg est un grand projet d'exploration avancée situé à 28 km au nord-ouest des gisements d'Ootsa. Berg contient une vaste zone minéralisée de cuivre-molybdène-argent avec des ressources historiques. Combinées, les propriétés adjacentes d'Ootsa et de Berg permettent à Surge d'asseoir sa position de leader dans le district d'Ootsa-Huckleberry-Berg et de contrôler quatre gisements de porphyre avancés.

Au nom du conseil d'administration

« Leif Nilsson »

Président-directeur général

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Téléphone : +1 604 416 2978 ou +1 604 558 5847

[email protected]

http://www.surgecopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe » ou par la négation de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient matériellement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations ou financements gouvernementaux ou autres, l'incapacité à se procurer des équipements et des fournitures en quantité suffisante et en temps voulu, des pannes d'équipement et des intempéries. Bien que ces déclarations prévisionnelles, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont basées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

____________________________________________________________________ 1) L'équivalent cuivre (« CuEq ») a été utilisé pour exprimer la teneur brute in situ combinée du cuivre, de l'or, du molybdène et de l'argent, sans ajustement pour la récupération. Il est fourni à titre d'exemple uniquement et est calculé à partir des hypothèses de prix suivantes : 3,00 $US/lb de cuivre, 1 800 $US/oz d'or, 10 $ US/lb de molybdène et 22 $ US/oz d'argent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1417554/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Resumes_Drilling_at_Ootsa_and_Ex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1417487/Surge_Copper_Corp__Surge_Copper_Resumes_Drilling_at_Ootsa_and_Ex.jpg

Related Links

https://surgecopper.com/



SOURCE Surge Copper Corp.