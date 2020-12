Surge Copper signe un accord d'option pour acquérir 70 % des parts du projet de cuivre Berg auprès de Centerra Gold Inc.

Le Dr. Shane Ebert, directeur général de Surge, a commenté : « L'acquisition de Berg est hautement stratégique pour Surge, car elle renforce la position de la société dans le district et ajoute à la fois des ressources historiques importantes et de grande qualité, et un vaste ensemble de terrains potentiels. Surge fait avancer un programme à plusieurs volets d'exploration agressive et de consolidation stratégique des districts cuprifères en Colombie-Britannique, et cette transaction représente une étape importante dans notre cheminement. »

FAITS MARQUANTS

Accord d'option définitif pour l'acquisition de 70% des parts de Berg

L'option prévoit le versement de 5 millions de dollars en actions à Centerra, plus 8 millions de dollars en engagements de dépenses pour des projets sur une période de cinq ans

à Centerra, plus pour des projets sur une période de Pour 2018, les ressources (classées comme historiques) sont estimées à 397 Mt titrant 0,44 % Éq. Cu dans les catégories mesurées et indiquées, et 14 Mt titrant 0,34 % Éq. Cu dans la catégorie inférée 1 . Une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour classer l'estimation historique comme une ressource ou une réserve minérale actuelle et Surge Copper ne la traite pas comme une ressource ou une réserve minérale actuelle.

dans les catégories mesurées et indiquées, et dans la catégorie inférée . Une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour classer l'estimation historique comme une ressource ou une réserve minérale actuelle et Surge Copper ne la traite pas comme une ressource ou une réserve minérale actuelle. La minéralisation à Berg est proche de la surface, présente une excellente continuité verticale, reste ouverte en profondeur et radialement vers l'extérieur, et se distingue par une importante zone d'enrichissement en supergène

Le projet est contigu à la propriété Ootsa de Surge, et est situé à 22 km au nord-ouest de la mine et de l'usine de Huckleberry, dans une région de la Colombie-Britannique dotée d'excellentes infrastructures de transport, d'électricité et d'eau

Un vaste ensemble de terrains avec un pipeline attrayant de cibles connues de porphyres et de veines hydrothermales polymétalliques, y compris 16 anomalies magnétiques connues développées grâce à la géophysique aérienne

Le tableau ci-dessous présente une sélection des points saillants des forages historiques

Tableau présentant une sélection de trous historiques forés en 2011 par Thompson Creek Metals

Trou De (m) À (m) Intervalle (m) Cu % Mo % Ag g/t Éq. Cu %* BRG11-215 54,0 404,2 350,2 0,41 0,031 8,3 0,60 comprenant 54,0 134,4 80,4 0,56 0,036 13,9 0,83 BRG11-219 6,0 69,0 63,0 0,56 0,070 60,5 1,44 BRG11-221 15,0 350,2 332,2 0,46 0,039 5,6 0,65 comprenant 15,0 132,0 114,0 0,58 0,025 5,4 0,72 BRG11-223 27,0 178,3 151,3 0,50 0,017 4,8 0,61 BRG11-228 33,0 294,6 261,6 0,35 0,035 5,3 0,52 BRG-11-229 15,5 325,4 309,9 0,46 0,016 4,6 0,56 comprenant 15,5 191,5 176,0 0,63 0,020 4,8 0,75 *Éq. Cu (équivalent cuivre) a été utilisé pour exprimer la valeur combinée du cuivre, du molybdène et de l'argent en pourcentage du cuivre, et n'est fourni qu'à titre indicatif. Aucun ajustement n'a été réalisé pour les pertes de recouvrement qui pourraient survenir si l'exploitation minière devait finalement en résulter. Les calculs utilisent les prix des métaux de 3 $ US/lb de cuivre, 22 $ US d'argent et 10 $ US/lb de molybdène selon la formule Éq. Cu.% = Cu% + (Mo% x 3.33) + (Ag g/t x 0.0107).

Détails du projet Berg

La propriété Berg est située immédiatement au nord-ouest de la mine Huckleberry d'Imperial Metals et la propriété Ootsa est située immédiatement au sud-est. Les propriétés Berg et Ootsa sont contiguës à l'ouest et, ensemble, elles couvrent la majeure partie du porphyre Seel-Huckleberry-Berg, avec une superficie totale combinée de 120 155 hectares. La minéralisation du gisement de Berg forme une forme annulaire autour d'un stock intrusif multiphasique largement cylindrique, connu sous le nom de stock Berg. Les ressources historiques comprennent deux zones minéralisées très fracturées dans les parties nord-est et sud de l'anneau. La minéralisation hypogène est caractérisée par plusieurs générations de filons, et une couverture d'enrichissement supergène bien développée est superposée à la minéralisation hypogène.

Un total de 53 754 mètres sur 215 trous a été réalisé sur le gisement par les opérateurs précédents, notamment Kennecott, Placer Dome, Terrane Metals et Thompson Creek Metals. Les forages dans la plupart des zones du gisement de Berg restent très espacés et la minéralisation est ouverte en profondeur et vers l'extérieur du stock de Berg. Il a été démontré que le gisement présente une excellente continuité verticale avec une minéralisation importante recoupée à plus de 550 m sous la surface.

De nombreux programmes d'essais métallurgiques ont été menés sur la minéralisation à Berg, avec un accent sur le développement d'un schéma de production de concentrés de cuivre et de molybdène à partir d'échantillons composites de supergène et d'hypogène. Des travaux historiques ont démontré que les procédés de flottation conventionnels, comprenant le broyage primaire, la flottation plus grossière, le broyage grossier du concentré en vrac et la flottation en vrac plus propre en trois étapes, suivie de la séparation conventionnelle du cuivre et du molybdène, peuvent être utilisés pour produire des concentrés de cuivre et de molybdène commercialisables.

Ressource historique pour le gisement de Berg(1)

Catégorie M.

Tonnes Cu % Mo % Ag g/t Éq. Cu(2) Cu (M. lbs) Mo (M. lbs) Ag (M. oz) Éq. Cu

(M. lbs)(2) Mesuré 176 0,358 0,034 3,02 0,50 1 390,6 131,8 17,15 2 013 Indiqué 220 0,270 0,033 3,08 0,41 1 310,9 161,2 21,80 2 081 Mesuré et indiqué 397 0,309 0,034 3,05 0,45 2 701,5 293,0 38,95 4 094 Inféré 14 0,256 0,017 4,39 0,36 79,0 5,3 1,97 118

En 2021, la société prévoit un important programme de forage pour confirmer et étendre le gisement de Berg, en se concentrant sur une meilleure définition des parties à haute teneur du système. Les travaux prévus comprendront des essais métallurgiques supplémentaires, notamment sur la récupération potentielle du rhénium, et la modernisation des infrastructures existantes afin de permettre une exploration tout au long de l'année. La société évaluera également d'éventuels couloirs de transport vers Ootsa et mènera des travaux régionaux axés sur l'essai de cibles d'exploration à fort potentiel dans le cadre du vaste ensemble de terres.

Détails de l'accord d'option

Selon les termes de l'accord d'option, Surge émettra à Centerra 4 millions de dollars canadiens d'actions ordinaires de Surge, soit 6 825 939 actions sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours de 0,586 dollars canadiens. De plus, à chacun des cinq anniversaires suivant la date de l'accord d'option, un montant supplémentaire de 0,2 million de dollars canadiens en actions de Surge sera émis à Centerra sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours au moment de l'émission ou d'un prix plus élevé qui pourrait être exigé par les politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Le total de tous les paiements d'actions sera égal à 5 millions de dollars.

Pendant la période d'option de cinq ans, Surge doit engager 8 millions de dollars canadiens en dépenses liées au projet, avec un engagement de dépenses initial de 2 millions de dollars canadiens au cours des 24 prochains mois (dont 1 million de dollars canadiens est un engagement ferme).

Surge a la possibilité d'accélérer les dépenses (ou d'effectuer des paiements en espèces à Centerra au lieu d'engager des dépenses liées au projet) et les émissions d'actions, et peut donc accélérer les gains.

Une fois que les engagements ci-dessus auront été respectés par Surge, l'option sera réputée avoir été exercée par Surge, et une entreprise commune à 70 %:30 % sera alors constituée, les deux parties concluant un accord d'entreprise commune.

L'accord d'option comprend des conditions supplémentaires qui sont habituelles pour une transaction de cette nature. Après la création de l'entreprise commune, une dilution inférieure à 10 % entraînera un abandon présumé d'une participation dans l'entreprise commune, et la conversion de cette participation en une redevance de 1,0 % sur les revenus nets de fonderie. Le payeur de la redevance peut à tout moment par la suite choisir d'acheter la moitié de la redevance pour 5 millions de dollars canadiens. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Blake, Cassels & Graydon LLP a agi en qualité de conseiller juridique de la société et Peterson McVicar LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Centerra en ce qui concerne l'accord d'option.

Le Dr Shane Ebert P.Geo., directeur général de Surge et personne qualifiée au sens de la norme nationale 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Copper Corp.

La société possède un intérêt de 100 % dans la propriété Ootsa, un projet d'exploration avancée contenant les gisements porphyriques East Seel, West Seel et Ox situés à côté de la mine de cuivre à ciel ouvert Huckleberry, propriété d'Imperial Metals. La propriété Ootsa contient des ressources de cuivre, d'or, de molybdène et d'argent dans les catégories mesurées et indiquées, conformément à la norme NI 43-101. Deux foreuses travaillent sur le projet, le forage étant axé sur la définition de l'étendue du grand gisement de West Seel et sur le test de nouvelles cibles le long du Seel Trend.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« Shane Ebert »

Président et directeur général

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Riley Trimble – Communication d'entreprise, téléphone : 604-416-2978

[email protected]

http://www.surgecopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui concernent des événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit » ou « anticipe » ou par la négation de ces termes ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les plans de la société concernant la propriété Berg et la propriété Ootsa. Ces déclarations ne sont que des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la société soient matériellement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations prospectives. Ces incertitudes et risques peuvent inclure, entre autres, des résultats réels des activités d'exploration de la société différents de ceux prévus par la direction, des retards dans l'obtention ou la non-obtention des approbations ou financements gouvernementaux ou autres, l'incapacité à se procurer des équipements et des fournitures en quantité suffisante et en temps voulu, des pannes d'équipement et des intempéries. Bien que ces déclarations prévisionnelles, et toutes les hypothèses sur lesquelles elles sont basées, soient faites de bonne foi et reflètent le jugement actuel de la société concernant l'orientation de ses activités, les résultats réels varieront presque toujours, parfois de manière significative, par rapport aux estimations, prévisions, projections, hypothèses ou autres suggestions de performances futures contenues dans le présent document. Sauf si la loi applicable l'exige, la société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

____________________________________________

1) Cette estimation des ressources du gisement de Berg a été préparée conformément aux normes NI 43-101 et est considérée par la direction de Surge comme ayant un haut degré de fiabilité. Cependant, la ressource n'a pas été vérifiée par Surge et est considérée comme étant de nature historique. Une personne qualifiée représentant Surge n'a pas fait suffisamment de travail pour classer l'estimation historique comme une ressource ou une réserve minérale actuelle et Surge ne la traite pas comme une ressource ou une réserve minérale actuelle. Cette ressource a été estimée pour Thompson Creek Metals Company Inc. dans un rapport technique de 2018 intitulé « Updated Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Berg Project, British Columbia » par James Barr et John Huang de Tetra Tech Inc. L'estimation est basée sur 201 trous de forage et 51 622 mètres de forage et a utilisé une interpolation Kriging ordinaire contraint par une fosse à ciel ouvert utilisant une coupure de 0,25 % Éq. Cu

2) L'équivalent en cuivre calculé par la gestion des surtensions en utilisant les prix consensuels à long terme des métaux de 3 $ US/lb Cu, 22 $ oz Ag, 10 $ lb Mo, et suppose une récupération à 100 % sans provision pour les coûts de traitement ou de raffinage.

