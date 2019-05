Surgical Specialties Corporation lança a divisão Caliber Ophthalmics com foco no crescimento global dos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos

WESTWOOD, Massachusetts, 20 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Surgical Specialties Corporation (SSC) anunciou hoje o lançamento da Caliber Ophthalmics, uma nova divisão da empresa. A Caliber Ophthalmics combina a marca Sharpoint™ da SSC, que conquistou uma reputação de confiança atendendo cirurgiões oftálmicos por mais de 50 anos, com suas duas recentes aquisições oftálmicas, a Unique Technologies, Inc. e a VPM Surgical, Inc.

Para liderar a divisão Caliber Ophthalmics, a SSC nomeou Yong Sun, gerente-geral de oftalmologia e vice-presidente de vendas internacionais. Ele tem mais de 20 anos de experiência nos setores de equipamentos médicos e em ciências biológicas. Atuou em posições de liderança em operações comerciais e de gestão geral na Harvard Bioscience, Beaver-Visitec International (BVI), BD Medical Ophthalmics e Booz & Company. Possui um MBA da Sloan School of Management na MIT.

Mais conhecida no mercado oftálmico pelas suturas cirúrgicas e bisturis para microcirurgias Sharpoint, a SSC especializa-se desde 1969 no design e fabricação de bisturis cirúrgicos de alto desempenho e produtos para fechamento de feridas. Os produtos da companhia são comercializados globalmente em mais de noventa países. Com a adição da Unique Technologies e da VPM Surgical, a empresa expandiu significativamente sua especialização em desenvolvimento e manufatura de lâminas oftálmicas e instrumentação de corte, e planeja agregar um centro de excelência de fabricação e engenharia de produtos oftalmológicos localizado na Pensilvânia.

"Estamos em um ponto de inflexão importante no setor oftalmológico com a expansão da economia global e o crescimento da população idosa", disse Dan Croteau, CEO da Surgical Specialties. "Tem havido avanço notável na tecnologia relacionada à saúde dos olhos e crescimento tremendo no número de cirurgias oftálmicas. Criamos a divisão Caliber Ophthalmics visando nos concentrar nas necessidades crescentes dos clientes da oftalmologia ao redor do mundo".

Dan Croteau continua: "A Caliber Ophthalmics une o legado único e sólido de fornecimento de qualidade, de desempenho e de inovação aos seus preços competitivos. Com a divisão sob a liderança de Yong Sun, estamos bem-posicionados não apenas para fornecer a continuidade da inovação e da qualidade em nossas linhas de produtos já existentes, mas também para ter especialização adicional que nos possibilite a expansão em outras categorias de produtos oftalmológicos".

Sobre a Surgical Specialties

A Surgical Specialties Corporation, sediada em Westwood, MA, desenvolve e fabrica instrumentos cirúrgicos de marca, de marca própria e de OEM (fabricante de equipamento original) por mais de 50 anos. A empresa oferece um dos portfolios mais abrangentes de lâminas e suturas disponíveis, inclusive produtos inovadores como o dispositivo para fechamento de tecidos sem nó Quill™. A SSC dedica-se a exceder as necessidades do mercado de cirurgias especializadas, mantendo parcerias confiáveis em especialidades nas áreas de odontologia, oftalmologia, cirurgia plástica, dermatologia, ortopedia, urologia, microcirurgia, veterinária e de trauma. Para obter mais informações, acesse www.surgicalspecialties.com e www.caliberophthalmics.com.

