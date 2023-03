SUS INCORPORA TRATAMENTO PARA MULHERES COM OSTEOPOROSE NA PÓS-MENOPAUSA(1)

romosozumabe, da Amgen, é indicado para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com alto risco de fratura, definido como histórico de fratura osteoporótica ou múltiplos fatores de risco para fratura; ou pacientes que falharam ou são intolerantes a outra terapia de osteoporose disponível2

SÃO PAULO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Brasil terá um novo tratamento disponível para combater a osteoporose. O Ministério da Saúde confirmou a inclusão do romosozumabe no Sistema Único de Saúde (SUS), publicada no Diário Oficial da União no final do ano passado1, oferecendo uma nova opção de tratamento para mulheres com osteoporose na pós-menopausa2. As próximas etapas do processo de incorporação devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde até o desfecho principal que é a disponibilização do tratamento aos pacientes elegíveis à terapia.

No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas convivem com a osteoporose e apenas 20% sabem ter a doença que provoca 200 mil mortes por ano. Silenciosa na maioria das vezes, os sintomas dificilmente surgem antes de sua consequência mais grave: as fraturas. Com o envelhecimento da população, cerca de 80% dos indivíduos que sofreram uma fratura por fragilidade óssea permanecem sem diagnóstico e tratamento3. As fraturas decorrentes da osteoporose podem causar dor, incapacitação de longo prazo e perda da independência. Uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com mais de 50 anos sofrerão uma fratura por fragilidade (osso quebrado) por causa da osteoporose4.

Sobre o romosozumabe

O romosozumabe é um medicamento que aumenta a formação dos ossos, tornando-os mais resistentes e menos prováveis de quebrar. A terapia é indicada para o tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa com alto risco de fratura, definido como histórico de fratura osteoporótica ou múltiplos fatores de risco para fratura; ou pacientes que falharam ou são intolerantes a outra terapia de osteoporose disponível. Osteoporose é uma doença que torna os ossos finos e frágeis. A osteoporose é mais comum em mulheres após a menopausa. Muitos pacientes com osteoporose não apresentam sintomas, mas ainda correm risco de quebra dos ossos, devido ao seu enfraquecimento causado pela osteoporose2.

Sobre a Amgen

A Amgen está comprometida em utilizar todo o potencial da biotecnologia para atender pacientes que sofrem com doenças graves ao descobrir, desenvolver e produzir medicamentos inovadores. Esta abordagem começa ao utilizar ferramentas como genética avançada para desvendar as bases biológicas da doença e assim, após ampla compreensão, desenvolver moléculas com alvos e objetivos bem definidos. A Amgen se concentra em áreas de necessidades médicas não atendidas, empregando toda a sua experiência na fabricação de produtos em busca de soluções que melhorem a saúde e a vida das pessoas. Fundada nos Estados Unidos em 1980, a Amgen tornou-se a maior empresa independente de biotecnologia no mundo, com milhões de pacientes atendidos e com um pipeline de medicamentos com potencial revolucionário em desenvolvimento. A empresa está em constante expansão, oferecendo um portfólio robusto nas áreas de doenças ósseas e cardiovasculares, hematologia, inflamação, nefrologia e oncologia.

