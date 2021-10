SUSE accélère le rythme de l'innovation « cloud native » avec des avancées majeures dans les projets Open Source Harvester et Beta

-- Lancé lors de la KubeCon North America, Harvester unifie la fourniture de machines virtuelles et les charges de travail conteneurisées à partir de SUSE Rancher

-- SUSE favorise la qualité de production de Kubernetes partout grâce aux versions bêta des projets Open Source innovants Epinio, Kubewarden, Opni et Rancher Desktop

LOS ANGELES, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- (KubeCon North America) – SUSE, leader mondial des solutions Open Source innovantes, fiables et adaptées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui l'intégration de SUSE Rancher à Harvester, formant ainsi une solution hyperconvergée (HCI) Open Source complète qui accélère la transformation numérique en permettant aux entreprises de consolider, simplifier et moderniser leurs opérations informatiques existantes. Depuis son acquisition de Rancher Labs en décembre 2020, SUSE a renforcé son engagement à stimuler l'innovation dans son portefeuille spécialement conçu pour le cloud en investissant dans des projets open source tels que Harvester, Epinio, Kubewarden, Opni et Rancher Desktop. Toutes ces plateformes feront l'objet de démonstrations sur le stand P3 de SUSE lors de la KubeCon North America.

Solutions hyperconvergées Open Source pour les cas d'utilisation spécialement conçus pour le cloud sur site et en périphérie

L'élément vedette de SUSE lors de la KubeCon North America est l'intégration de SUSE Rancher à Harvester, une solution qui unifie la mise à disposition de machines virtuelles et de conteneurs, sans les complexités, le verrouillage et les frais généraux imposés par les anciens fournisseurs. Harvester est conçu pour exploiter les capacités de livraison continue de SUSE Rancher, alimentées par GitOps, afin de gérer potentiellement des milliers de clusters de solutions hyperconvergées exécutant un mélange de machines virtuelles et de charges de travail conteneurisées, du cœur à la périphérie. Les utilisateurs de SUSE Rancher peuvent désormais créer des clusters Kubernetes sur les machines virtuelles Harvester. Harvester, quant à lui, peut s'appuyer sur SUSE Rancher pour fournir une authentification centralisée des utilisateurs et une gestion multi-clusters.

« En fournissant un accès gratuit et non contrôlé à des projets open source comme Harvester, nous accélérons la transformation numérique », a déclaré Sheng Liang, président de l'ingénierie et de l'innovation chez SUSE. « De plus, en investissant dans ces projets, nous fournissons aux clients la technologie dont ils ont besoin pour combler le fossé entre l'informatique traditionnelle et l'informatique en cloud. Harvester n'est qu'un exemple de la technologie fournie lorsque nous investissons dans l'innovation open source. »

Gestion de Kubernetes et livraison d'applications simplifiées

Fidèle à sa philosophie d'innovation rapide, SUSE a également annoncé un grand nombre de projets open source supplémentaires, notamment :

Rancher Desktop : l'installation de Kubernetes est conçue pour être simple, mais elle peut nécessiter des connaissances supplémentaires si une entreprise doit réinitialiser un cluster pour tester une application dans différentes versions de Kubernetes. Rancher Desktop facilite considérablement l'exécution des charges de travail Kubernetes et Docker sur un PC ou un Mac de développement local en supprimant la barrière du démarrage.

: l'installation de Kubernetes est conçue pour être simple, mais elle peut nécessiter des connaissances supplémentaires si une entreprise doit réinitialiser un cluster pour tester une application dans différentes versions de Kubernetes. Rancher Desktop facilite considérablement l'exécution des charges de travail Kubernetes et Docker sur un PC ou un développement local en supprimant la barrière du démarrage. Epinio : conçu pour permettre aux ingénieurs d'écrire du code qui sera déployé sur Kubernetes sans avoir à consacrer du temps ou de l'argent à l'apprentissage d'une nouvelle plateforme, Epinio permet aux utilisateurs de faire passer une application du code source au déploiement. Pour ce faire, il fournit les abstractions correctes aux développeurs tout en permettant aux opérateurs de continuer à travailler dans un environnement avec lequel ils sont à l'aise.

: conçu pour permettre aux ingénieurs d'écrire du code qui sera déployé sur Kubernetes sans avoir à consacrer du temps ou de l'argent à l'apprentissage d'une nouvelle plateforme, Epinio permet aux utilisateurs de faire passer une application du code source au déploiement. Pour ce faire, il fournit les abstractions correctes aux développeurs tout en permettant aux opérateurs de continuer à travailler dans un environnement avec lequel ils sont à l'aise. Opni : les données d'observabilité font partie de chaque environnement Kubernetes, mais peu les utilisent efficacement pour recueillir les informations disponibles sur la santé de leurs systèmes d'exploitation et les temps d'arrêt potentiels des clusters et des applications. SUSE occupe une position unique pour détecter les anomalies en appliquant l'intelligence artificielle à Kubernetes par l'intermédiaire d'Opni, qui permet de détecter les anomalies logarithmiques et métriques pour les clusters Kubernetes.

: les données d'observabilité font partie de chaque environnement Kubernetes, mais peu les utilisent efficacement pour recueillir les informations disponibles sur la santé de leurs systèmes d'exploitation et les temps d'arrêt potentiels des clusters et des applications. SUSE occupe une position unique pour détecter les anomalies en appliquant l'intelligence artificielle à Kubernetes par l'intermédiaire d'Opni, qui permet de détecter les anomalies logarithmiques et métriques pour les clusters Kubernetes. Kubewarden : la sécurité reste un obstacle majeur à l'adoption de Kubernetes, et le dernier projet de SUSE, Kubewarden, est conçu pour aider à éliminer cet obstacle. Kubewarden offre beaucoup plus de flexibilité par rapport aux autres solutions du marché actuel car il permet d'écrire des politiques dans n'importe quelle langue pouvant être compilé sur WebAssemblies (WASM), y compris le langage rego d'OPA. Il permet aux équipes d'exploitation et de gouvernance de codifier les règles de ce qui peut et ne peut pas être exécuté dans leurs environnements. Les politiques sont distribuées par le biais de registres de conteneurs, et les charges de travail et les politiques peuvent être distribuées et sécurisées de la même manière. En fin de compte, cela permet d'éliminer les goulots d'étranglement auxquels les organisations sont confrontées et de réduire le temps que les équipes de développement et d'exploitation informatique doivent consacrer à la révision des politiques.

Pour plus d'informations sur les projets open source de SUSE, rendez-vous sur community.suse.com/feed.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux besoins des entreprises, sur lesquelles plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 s'appuient pour alimenter leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions Enterprise Linux, Kubernetes Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients la souplesse nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie près de 2 000 personnes dans le monde et est cotée sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.suse.com.

Déclarations prévisionnelles

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de la société, y compris les déclarations contenant les mots « objectifs », « cibles », « seront », « croire », « anticiper », « planifier », « s'attendre » et autres expressions similaires, peut constituer une déclaration prévisionnelle et doit être considérée avec prudence. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par les présentes déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs importants, notamment le paysage concurrentiel, l'évolution des transactions clients, la dépendance aux relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques dus à l'impact de la pandémie de Covid-19 ainsi que les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité d'Internet. En outre, toutes les déclarations prévisionnelles incluses dans le présent document correspondent à des opinions émises à la date du présent communiqué de presse, qui peuvent donc changer. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prévisionnelles. Les présentes déclarations prévisionnelles sont susceptibles de changer et ne doivent en aucun cas être considérées comme représentant les opinions de l'entreprise à une date autre que celle du présent communiqué de presse.

Copyright 2021 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

