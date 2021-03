SUSE e Ingram Micro expandem parceria em toda América Latina

SÃO PAULO, 18 de março de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE , é líder global em soluções de código aberto inovadoras, confiáveis e de nível empresarial, anunciou hoje que expandiu a parceria com a Ingram Micro na América Latina, fornecedora líder mundial de soluções de tecnologia e logística, que agora distribuirá as soluções SUSE em toda a América Latina, ampliando a bem-sucedida cooperação como distribuidor SUSE no Brasil.

Com base no longo e bem estabelecido relacionamento entre SUSE e Ingram Micro globalmente, a expansão aumenta a capacidade do ecossistema da SUSE para fornecer mais serviços aos clientes da extensa região da América Latina. A Ingram Micro aproveitará as plataformas de código aberto líderes do setor - SUSE Linux Enterprise e Rancher - para capacitar as organizações a inovar em qualquer lugar - do data center à nuvem, do perímetro e muito além.

"O crescimento de nosso relacionamento com a Ingram Micro na América Latina é um indicador da crescente demanda por soluções da SUSE entre os clientes empresariais da região e do sucesso atual da Ingram Micro e de nossa rede de distribuição existente", disse Cristiana Maranhão, presidente da SUSE Latin América. "Prevemos que a adição da experiência da Ingram Micro e alcance de mercado para toda a região impulsiona os negócios gerais da SUSE na América Latina".

Daniela Rosa, VP Advanced Solutions LATAM e Latam Export Chief Executive da Ingram Micro, disse: "Ajudamos as empresas a cumprir o compromisso com a tecnologia. A nossa parceria em expansão com a SUSE nos permite fornecer tecnologias de código aberto de ponta para empresas em grande parte do mundo e agora em toda a América Latina. A Ingram Micro oferece profundo conhecimento e percepções de mercado incomparáveis aos nossos parceiros. Por exemplo, nosso Centro de Excelência (COE) no México garantirá que nossos clientes tenham o conhecimento e as ferramentas de que precisam para aproveitar ao máximo as soluções SUSE em toda a região".

Ecossistema e Soluções SUSE

Em 2020, a SUSE adquiriu a Rancher Labs, líder em tecnologia de gerenciamento de Kubernetes. Juntos, SUSE e Rancher colocam o "aberto" de volta no código-aberto, dando aos clientes a agilidade para enfrentar os desafios de inovação de hoje e a liberdade de desenvolver a própria estratégia e soluções para o amanhã.

Além disso, a SUSE lançou recentemente o Programa de Parceiro SUSE One, projetado especificamente para atender às necessidades de parceiros que buscam agregar valor e soluções com risco mínimo para clientes. A adesão ao programa é gratuita e permite que um parceiro acesse a tecnologia SUSE sem nenhum investimento inicial.

Para mais informações sobre o Programa de Parceiros SUSE One e as soluções SUSE, visite: www.suse.com .

Sobre a SUSE

A SUSE é líder global em soluções de código aberto inovadoras, confiáveis e de nível empresarial. Nós nos especializamos em soluções Enterprise Linux, Gestão Kubernetes e Computação de Borda e colaboramos com parceiros e comunidades para habilitar nossos clientes a inovar em qualquer lugar – do data center à nuvem, borda e além. A SUSE coloca o "aberto" de volta no código aberto, oferecendo aos clientes a agilidade para enfrentar os desafios de inovação de hoje e a liberdade de desenvolver estratégias e soluções do amanhã.

Sobre Ingram Micro

A Ingram Micro ajuda as empresas a cumprir a promessa da tecnologia. Oferece um espectro completo de tecnologia global e serviços de cadeia de suprimentos para empresas em todo o mundo. A profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e soluções de cadeia de suprimentos permite que seus parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados que atendem. Agilidade incomparável, profundos insights de mercado e a confiança e confiabilidade que vêm de décadas de relacionamentos comprovados, diferenciam a Ingram Micro e estão à frente. Descubra como a Ingram Micro pode ajudá-lo a cumprir a promessa da tecnologia. Mais em www.ingrammicro.com

Declarações Prospectivas

Quaisquer declarações neste comunicado de imprensa sobre expectativas futuras, planos e perspectivas para a empresa, incluindo declarações contendo as palavras "visa", "metas", "irá", "acredita", "antecipa", "planeja", "espera" e expressões semelhantes podem constituir declarações prospectivas e devem ser lidas com cautela. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes, incluindo cenário competitivo, desenvolvimento de negócios com clientes, confiança em relacionamentos com clientes, gestão de crescimento e aquisições, a possibilidade de problemas de software não detectados, o riscos de impactos da pandemia Covid-19 e crises econômicas, pressões de preços e viabilidade da Internet. Além disso, quaisquer declarações prospectivas incluídas neste documento representam pontos de vista na data deste comunicado à imprensa e esses pontos de vista podem mudar. A empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar suas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a alterações e não devem ser consideradas como representativas dos pontos de vista da Empresa em qualquer data diferente da data deste comunicado à imprensa.

Copyright 2021 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg

FONTE SUSE

Related Links

http://www.suse.com



SOURCE SUSE