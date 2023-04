SUSE erweitert die offene, interoperable Strategie mit der neuesten Version von Rancher

SUSE setzt mit der Veröffentlichung von Rancher 2.7.2 neue Meilensteine in puncto Leistung, Stabilität und Sicherheit, mit Erweiterungsoptionen und einer verbesserten Sicherheitsstruktur, um die Adaption des Eco-Systems zu fördern

Neueste Innovationen bei Rancher Prime, der kommerziellen Enterprise-Subscription von SUSE, beschleunigen die Time-to-Value für Kunden durch Verbesserungen wie den Zugriff auf die kuratierte Wissensdatenbank von SUSE Collective und SLA-gestützten Support für das automatisierte Management von Richtlinien und Betriebssystemen

SUSE unterstreicht sein Engagement für die Cloud-Native-Community mit dem Relaunch der Rancher Academy und wichtigen Updates für Open Source-Projekte

AMSTERDAM, Niederlande, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- SUSE®, ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen und sicheren Open Source-Lösungen für Unternehmen, hat heute Rancher 2.7.2 vorgestellt. Das neueste Update dieser am weitesten verbreiteten Kubernetes-Management-Plattform bietet Erweiterungen, die eine noch breitere Akzeptanz im Eco-System fördern sollen. Mit der neuesten Version von Rancher Prime hat SUSE außerdem den Unternehmensnutzen seiner kommerziellen Open Source-Subscription für Rancher erweitert, sowie Updates für seine beliebten Open Source-Projekte wie Rancher Desktop bereitgestellt und sein kostenloses Schulungsportal Rancher Academy neu aufgelegt.

"Das Kubernetes-Eco-System wächst und wird immer komplexer, Innovation, Interoperabilität und Einfachheit sind daher noch nie so wichtig gewesen wie heute. Unser kostenloses Rancher UI-Erweiterungs-Framework ermöglicht es Anwendern und unabhängigen Softwareanbietern (ISVs), maßgeschneiderte Benutzererfahrungen zu schaffen und so Bedienbarkeit und Betrieb der gesamten Kubernetes-Umgebung erheblich zu verbessern", sagt Peter Smails, General Manager Enterprise Container Management bei SUSE.

Smails ist überzeugt, dass das UI-Erweiterungs-Framework von Rancher bei den Technologiepartnern des globalen SUSE-Netzwerks besonders beliebt sein wird. Das SUSE One Partner Program umfasst nun die Zertifizierung "Tested & Certified - Rancher Extension", die es Partnern ermöglicht, Erweiterungen innerhalb des Anwendungskatalogs von Rancher zu erstellen und zu hosten und deren Zuverlässigkeit durch diese neuen Zertifizierungskriterien zu bestätigen. Das aktualisierte Programm fördert die Zusammenarbeit und Interoperabilität innerhalb des Rancher Partner Eco-Systems und wird durch den Support im Rahmen der Rancher Prime Subscription unterstützt.

Anpassung des Kubernetes-Erlebnisses für Rancher-Benutzer

Mit der Veröffentlichung von Rancher 2.7.2 baut SUSE seine Führungsposition als die am häufigsten verwendete Kubernetes Management-Plattform weiter aus. Das neue Rancher UI-Erweiterungs-Framework entkoppelt die UI-Funktionalität von Rancher Manager und bietet Benutzern die Möglichkeit, die Rancher UI unabhängig zu erweitern und zu verbessern. So können Benutzern, auf der Rancher-Plattform aufbauen und Rancher besser in ihre Umgebungen integrieren, indem sie benutzerdefinierte, von anderen Entwicklern oder von Rancher selbst entwickelte UI-Erweiterungen erstellen.

Ab heute sind drei von Rancher entwickelte Erweiterungen verfügbar, darunter:

Kubewarden Extension, die eine umfassende Möglichkeit zur Verwaltung des Lebenszyklus von Kubernetes-Richtlinien in Rancher-Clustern bietet.

Elemental Extension, die Betreibern die Möglichkeit bietet, ihre cloudnativen Betriebssysteme und Edge-Geräte innerhalb der Rancher-Plattform zu verwalten.

Harvester Extension, mit der Betreiber ihren virtualisierten Harvester-Cluster in Rancher laden können, um ihn einfach zu verwalten und zu überprüfen.

Die Strategie von SUSE für Rancher besteht darin, den Kern der Hybrid- und Multi-Cloud-Multi-Cluster-Verwaltung bereitzustellen und es den Anbietern von Erweiterungen zu ermöglichen, ihren Kunden ein maßgeschneidertes Benutzererlebnis innerhalb einer einzigen Oberfläche zu bieten.

Die Dynamik von Innovationsprojekten fördern

Das Engagement von SUSE für Open Source-Innovationen ist nicht auf Rancher begrenzt. SUSE nutzt sein umfangreiches Portfolio an Open Source-Projekten auch als Experimentierplattform für Innovationen, wie die jüngsten Aktualisierungen zeigen:

Rancher Desktop 1.8 enthält jetzt konfigurierbares Anwendungsverhalten wie z.B. die automatische Anmeldung und alle Anwendungseinstellungen, die über das Kommandozeilenwerkzeug rdctl konfiguriert werden können, sowie neue experimentelle Updates.

Kubewarden 1.6.0 ermöglicht es DevSecOps-Teams nun, Richtlinien als Code zu schreiben und dabei sowohl traditionelle Programmiersprachen als auch domänenspezifische Sprachen zu verwenden.

Opni 0.9 verfügt über mehrere Aktualisierungen der Überwachungsfunktionen und nähert sich der geplanten Veröffentlichung im Laufe des Jahres.

S3GW (S3 Gateway) 0.14.0 bietet neue Funktionen wie Lebenszyklusmanagement, Objektsperren und –Holds sowie Verbesserungen der Benutzeroberfläche.

Epinio 1.7 verfügt jetzt über eine Benutzeroberfläche mit Dex-Integration, dem Identitätsdienst, der OpenID Connect zur Authentifizierung für andere Anwendungen verwendet, und S3GW von SUSE.

Laufende Investitionen in die Weiterbildung der Community

Die Rancher Academy, die kostenlose Bildungsplattform, die Benutzern den Einstieg in Rancher und Kubernetes erleichtern soll, ist mit weiteren Kursen zu Themen wie Kubernetes, Container-Grundlagen, Rancher Multicluster-Management, Containersicherheit und mehr zurück.

"Cloudnatives Wissen ist nach wie vor eines der größten Hindernisse für die Akzeptanz von Kubernetes", sagt Tom Callway, VP Product Marketing & Community bei SUSE. "Mit dem Relaunch der Rancher Academy wollen wir die Komplexität von cloudnativen Plattformen wie Kubernetes entmystifizieren und die Hürden für Anwender bei der Implementierung neuer Workloads abbauen. Mit der Rancher Academy steht den Rancher-Anwendern nun eine kostenlose, hochwertige Bildungsressource zur Verfügung, mit der sie ihre Kubernetes-Kenntnisse erweitern können, was den Anwendern hilft, schneller und sicherer zu entwickeln."

Verbesserung von Leistung und Resilienz für Rancher Prime-Kunden

Nach der Verfügbarkeit von Rancher Prime im Dezember 2022 hat SUSE die Enterprise-Subscription um neue wertsteigernde Komponenten erweitert, die Unternehmenskunden dabei helfen sollen, die Leistung und Resilienz ihrer Enterprise-Produktionscluster zu verbessern.

Mit den neuesten Funktionen von Rancher Prime können Kunden Folgendes erreichen:

Erleben Sie vertrauenswürdige Bereitstellung und Erweiterbarkeit: In Verbindung mit einem vertrauenswürdigen, privaten Registry-Bereitstellungsmechanismus ermöglicht es das neue UI-Erweiterungs-Framework in Rancher v2.7.2 den Rancher Prime-Kunden, SLA-gestützte Support für Policy & OS Management nativ innerhalb der Rancher-Plattform durch Kubewarden- und Elemental-Erweiterungen zu erhalten.

In Verbindung mit einem vertrauenswürdigen, privaten Registry-Bereitstellungsmechanismus ermöglicht es das neue UI-Erweiterungs-Framework in Rancher v2.7.2 den Rancher Prime-Kunden, SLA-gestützte Support für Policy & OS Management nativ innerhalb der Rancher-Plattform durch Kubewarden- und Elemental-Erweiterungen zu erhalten. Lösen Sie geschäftliche Herausforderungen mit mehr Effizienz: Prime-Abonnenten haben Zugriff auf die SUSE Customer Engagement-Plattform SUSE Collective, die jetzt auch den Zugang zu Fachkollegen, exklusiven Roadmap-Materialien, Referenzarchitekturen, Operating-at -Scale-Dokumentation und White Glove-On-Demand-Startup-Anleitungen umfasst.

Weitere Informational über Rancher by SUSE erhalten Sie am Stand D1 auf der KubeCon Europe in Amsterdam oder unter www.rancher.com.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, auf die sich mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen verlassen, um ihre geschäftskritischen Workloads zu betreiben. Wir sind auf geschäftskritische Lösungen im Bereich Linux, Enterprise Container-Management- und Edge spezialisiert und arbeiten mit Partnern und Communities zusammen, damit unsere Kunden überall innovativ sein können - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus.

SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und verschafft Kunden die Flexibilität, ihre Herausforderungen im Bereich Innovation heute zu meistern und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen für die Zukunft weiterzuentwickeln. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. SUSE ist an der Frankfurter Börse notiert.

