SUSE étend les possibilités informatiques au-delà de la périphérie avec SUSE Linux Enterprise Micro 5.1

NUREMBERG, Allemagne, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.1, un système d'exploitation léger et sécurisé conçu pour les charges de travail conteneurisées et virtualisées. SLE Micro 5.1 reçoit des nouvelles fonctions de sécurité axées sur la périphérie, notamment l'intégration sécurisée des appareils et l'application en direct de correctifs, et facilite la modernisation des charges de travail par la prise en charge d'IBM Z et de LinuxONE.

SLE Micro est conçu à l'échelle et permet donc aux clients de l'intégrer dans leurs plans de transformation numérique, que ce soit en périphérie ou avec les ordinateurs centraux appuyant les déploiements en périphérie, afin de faire passer les charges de travail monolithiques à une conception basée sur les microservices, à leur propre rythme. Les clients peuvent commencer par les charges de travail basées sur les conteneurs ou par la virtualisation des anciennes charges de travail, avant de passer, quand ils sont prêts, à des charges de travail conteneurisées, sans avoir à apporter des changements à la plateforme de système sous-jacente.

« SLE Micro devient rapidement une base essentielle pour les efforts de transformation numérique des clients. Cela se reflète dans la décision d'un grand intégrateur de systèmes basé aux États-Unis d'investir un montant à sept chiffres afin d'utiliser SLE Micro pour moderniser ses systèmes embarqués, a déclaré Thomas Di Giacomo, directeur de la technologie et des produits chez SUSE. Cette entreprise souhaite soutenir les charges de travail basées sur les conteneurs à l'aide d'une infrastructure immuable qui est facile à entretenir et à mettre à jour, afin de réduire les coûts d'entretien et de moderniser son infrastructure de systèmes. Ce triomphe, survenant seulement six mois après le lancement de SLE Micro, montre dans quelle mesure SLE Micro est prêt à être utilisé par les entreprises. Cet avantage découle de décennies d'expérience en environnement d'entreprise que nous avons accumulées par le biais des composants technologiques de la famille SUSE Linux Enterprise. »

En outre, SLE Micro aide SUSE à étendre sa portée dans certains de ses principaux secteurs d'activité, comme les télécommunications et la fabrication.

« Une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde apprécie SLE Micro pour son ouverture, car la solution qu'elle utilise actuellement s'est transformée au fil des ans en une plateforme verrouillée, a ajouté M. Di Giacomo. Les logiciels à source fermée ne sont pas viables pour cette entreprise, parce qu'ils limitent considérablement sa capacité à investir et innover dans le domaine des logiciels, mais aussi avec des matériels. SLE Micro a aidé l'entreprise à tirer parti des possibilités offertes par une conception open source pour réduire les coûts liés aux logiciels et au matériel. SLE Micro étant compatible avec les normes ouvertes, l'entreprise a la possibilité d'essayer le matériel de base offert par différents fournisseurs et de construire une plateforme logicielle open source à l'aide de normes ouvertes comme Kubernetes et des outils open source de leur choix. En fin de compte, l'entreprise s'attend à réaliser des économies importantes sur les coûts liés aux logiciels et au matériel, tout en gardant le contrôle total de leur stratégie et de leur feuille de route relatives aux piles technologiques. »

SLE Micro permet également aux organisations de toutes tailles d'adopter Kubernetes sans difficulté, car il est conçu pour fonctionner efficacement avec K3s, SUSE Rancher (RKE2) et les distributions tierces de Kubernetes.

Bhumik Patel, directeur du développement de l'écosystème des serveurs, Infrastructure Line of Business, Arm, a affirmé : « Comme le montre le vaste soutien accordé aux initiatives d'Arm telles que Project Cassini, SOAFEE et le récemment annoncé Project Centauri, il n'y aucun doute que l'industrie adopte aujourd'hui les principes des logiciels conçus pour le cloud afin de garder une longueur d'avance sur les exigences d'énergie et de puissance changeantes des appareils IoT et de réseau périphérique. La plateforme de SUSE, combinant SLE Micro avec K3s, excelle pour les dispositifs embarqués basés sur Arm, pour les cas d'utilisation liés au réseau périphérique et pour les applications d'IoT industrielle. »

Associé à d'autres technologies de SUSE, SLE Micro vise à être la base des charges de travail en conteneurs déployées dans tous les domaines de la production, notamment les environnements périphériques, les dispositifs embarqués, les applications d'IoT industrielle et divers environnements de calcul à l'intérieur et à l'extérieur du centre de données.

Les nouveaux avantages importants que SLE Micro 5.1 apporte aux clients sont les suivants, entre autres :

Réduction du temps de déploiement et du nombre de processus manuels et renforcement de la sécurité d'intégration grâce à l'intégration sécurisée des appareils et des dispositifs. À l'aide du client intégré d'intégration sécurisée des appareils, les fournisseurs de services gérés (MSP) et les vendeurs indépendants de matériel et de logiciels (IHV et ISV) peuvent expédier un appareil au client final directement et l'intégrer à distance de façon sécurisée.

des appareils et des dispositifs. À l'aide du client intégré d'intégration sécurisée des appareils, les fournisseurs de services gérés (MSP) et les vendeurs indépendants de matériel et de logiciels (IHV et ISV) peuvent expédier un appareil au client final directement et l'intégrer à distance de façon sécurisée. Réduction des temps d'arrêt coûteux des périphériques grâce à l'envoi en direct de correctifs au noyau, permettant aux utilisateurs d'appliquer les correctifs de sécurité dès qu'ils sont disponibles, sans avoir à attendre un créneau de maintenance ou à arrêter le noyau en cours de fonctionnement. À la périphérie, cette caractéristique atténue le risque de sécurité élevé que posent les milliers d'appareils actuellement touchés par une vulnérabilité de sécurité.

au noyau, permettant aux utilisateurs d'appliquer les correctifs de sécurité dès qu'ils sont disponibles, sans avoir à attendre un créneau de maintenance ou à arrêter le noyau en cours de fonctionnement. À la périphérie, cette caractéristique atténue le risque de sécurité élevé que posent les milliers d'appareils actuellement touchés par une vulnérabilité de sécurité. Capacité de modernisation graduelle des applications en vue de passer à une architecture basée sur les microservices. Grâce à son faible encombrement, son cadre de sécurité intégré et ses frais administratifs quasi inexistants, SLE Micro fournit un excellent conteneur et hôte de virtualisation pour IBM Z et LinuxONE. Les clients peuvent exécuter leurs charges de travail (conteneurisées ou virtualisées) de manière optimale sur l'ordinateur central où sont stockées les données essentielles de l'entreprise, tout en profitant d'un stockage minimal, d'une sécurité renforcée et d'une latence réduite.

Kara Todd, directrice de Linux, d'IBM Z et de LinuxONE chez IBM, a déclaré : « En ajoutant SLE Micro à ses produits pris en charge par IBM Z et LinuxONE, SUSE montre qu'elle continue à hiérarchiser ses choix. Nous espérons que nos clients mutuels apprécieront la possibilité d'utiliser cette distribution Linux immuable en tant qu'hôte KVM dans leur pile d'exécution sécurisée, et de profiter de la sécurité et de la fiabilité de la plateforme IBM Z. »

Pour plus d'informations sur SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 et les solutions informatiques de périphérie de SUSE, consultez www.suse.com/products/micro et www.suse.com/solutions/edge-computing.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux besoins des entreprises, sur lesquelles plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 s'appuient pour alimenter leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions Enterprise Linux, Kubernetes Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients la souplesse nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie près de 2 000 personnes dans le monde et est cotée sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.suse.com.

