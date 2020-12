SUSE finalise l'acquisition de Rancher Labs. L'objectif : offrir aux entreprises le pouvoir d'innover dans tous les domaines

LONDRES et CUPERTINO, Calif., 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- SUSE, leader global de l'innovation dans le secteur de l'open source, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Rancher Labs, eux-mêmes leader de marché dans la gestion de Kubernetes. La nouvelle compagnie fusionnée combine désormais l'operating system Linux le plus performant et la première plateforme de gestion de Kubernetes du marché, ainsi qu'un ensemble de solutions pionnières dans l'Edge-computing, afin de permettre aux entreprises d'innover dans tous les domaines.

« Nos clients ont clairement exprimé leur désir d'avoir accès à une technologie puissante, à la pointe du progrès et qui s'appuie sur une fondation stable, afin d'accélérer la transformation digitale de leur entreprise, » a déclaré la PDG de SUSE, Mme Melissa Di Donato. « Nous avons toujours proposé des solutions innovantes à même d'anticiper les besoins des entreprises et aujourd'hui, avec Rancher, nous nous apprêtons de nouveau à écrire l'Histoire. Grâce à notre approche du logiciel open source comme outil puissant et modulaire, nos clients sont assurés de pouvoir innover dans n'importe quel domaine ou environnement, avec une fiabilité et une flexibilité incomparables – du data center au cloud, en passant par l'Edge-computing, et au-delà. »

Innover dans tous les domaines, grâce au POWER of MANY

SUSE et Rancher, en collaboration avec une vaste communauté open source, propose aux entreprises le meilleur de l'innovation, mais aussi une garantie de stabilité.

SUSE, forte d'une solide expérience de 28 ans et d'une implication continue dans l'innovation open source, permet le bon fonctionnement des applications et systèmes critiques de nombreuses entreprises et fait partie intégrante d'innombrables appareils à travers le monde, depuis les robots médicaux jusqu'à l'équipement automobile. Récemment, Rancher s'est vue nommer leader de marché par le rapport sur les Plateformes de Gestion de Containers en Multicloud de Forrester New Wave™ pour le troisième trimestre 2020. Sa solution logicielle open source a été applaudie pour sa capacité à permettre aux entreprises de déployer et gérer des solutions Kubernetes à l'échelle, sur n'importe quelle infrastructure ; data center, cloud, succursales et même réseau Edge.

L'engagement total de Rancher dans la communauté open source s'enrichit encore de son support de multiples systèmes d'exploitation et distributions Kubernetes. Sans enfermement propriétaire ou limitations sur l'environnement de traitement des données, les entreprises se voient libres d'innover sans entraves au sein de leur structure, de l'Edge aux systèmes centraux, jusqu'au cloud. Ensemble, les deux sociétés ont pour projet de développer des solutions adaptées à la complexité des problèmes auxquels font face les entreprises d'aujourd'hui, avec une attention particulière à l'innovation récente dans le domaine de l'Edge-computing.

« Je savais que SUSE était la bonne compagnie avec laquelle fusionner, car nous partageons la même éthique, la même vision et la même philosophie d'un open source conçu pour apporter de la valeur aux entreprises, » a déclaré Shen Liang, ancien PDG de Rancher et désormais président de l'ingénierie et de l'innovation chez SUSE. « Ensemble, nous sommes déterminés à avoir un impact significatif sur l'activité des entreprises dans le monde entier, en accompagnant tous types de client dans leur recherche de solutions cloud et leur parcours pour moderniser leur infrastructure à leur propre rythme. »

Remettre le « open » dans « open source » au premier plan

C'est un engagement partagé dans le véritable idéal de l'open source et dans la communauté qui s'est construite autour qui a réuni ces deux compagnies indépendantes, et c'est ce même engagement qui démarquera SUSE lorsque les entreprises s'intéresseront aux moyens de transformer leur activité. Tous les partenaires de SUSE et de Rancher s'accordent sur ce point.

« Certaines sociétés open source sont plus « open » que d'autres, » s'est exprimé Frank Strecker, vice-président senior de T-Systems, qui gère des services de cloud public et de big data. « D'expérience, SUSE et Rancher sont des sociétés exemplaires dans ce domaine, non seulement disposées à concevoir et déployer des solutions technologiques véritablement sur-mesure pour répondre aux besoins de leurs clients, mais expertes dans leur mise en œuvre. C'est incroyablement rafraîchissant de travailler avec eux. »

« Nous devons constamment innover dans nos data centers et dans le cloud, et pour demeurer agiles, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une seule structure verticale très pesante, » explique Jason Daniels, directeur technique et responsable légal et financier chez Fujitsu. « Il n'y a que SUSE et Rancher qui aient une approche réellement libre du logiciel open source, capable de répondre aux besoins informatiques en constante évolution des citoyens britanniques de façon fiable et réactive. »

Et la présidente Di Donato de souligner aussi ce point : « Seuls SUSE et Rancher sont à même d'offrir la vision et l'expertise nécessaire pour mener à bien les évolutions futures du monde de l'entreprise. Notre approche indépendante garantit à nos client la flexibilité nécessaire pour s'adapter à n'importe quel défi dans les plus brefs délais, et la liberté de faire évoluer leurs stratégies et solutions informatiques dans le futur. »

Très recemment, SUSE affichait des résultats positifs au quatrième trimestre 2020, avec une croissance globale soutenue. Les commandes de contrats cloud ont continué de croître au taux vertigineux de 87%, ce qui vient s'ajouter à une période de croissance continue dans le domaine des contrats cloud de 15 trimestres d'affilée pour la société. De plus, SUSE connaît aussi une augmentation régulière de 21% des contrats de plus d'1 million de dollars.

SUSE est un leader mondial de l'innovation dans le domaine de l'open source véritable et collabore avec ses partenaires, ses clients et la communauté open source afin de proposer et supporter des solutions logicielles open source fiables. Les offres de SUSE en matière de Linux, Kubernetes et technologies de container et de cloud permettent à ses clients d'innover sur tous les plans – depuis leurs datacenters à leur cloud, en passant par l'Edge-computing, et au-delà. SUSE espère remettre le « open » dans « open source » au premier plan, et souhaite offrir à ses clients l'agilité nécessaire pour surmonter des défis d'innovation au jour le jour, et la liberté d'évoluer avec le marché, pour proposer des solutions toujours plus efficaces.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.suse.com.

