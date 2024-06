SUSE lance le programme de partenariat Cloud Elevate pour stimuler la croissance de l'informatique en nuage

Donner aux partenaires de l'écosystème les moyens d'offrir des expériences client exceptionnelles sur le marketplace du cloud

BERLIN, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE®, la société à l'origine de SUSE Linux Enterprise, Rancher Prime et NeuVector Prime, a annoncé aujourd'hui le SUSE One Cloud Elevate Program, un nouveau moyen pour les partenaires SUSE One de vendre les solutions open source de SUSE, notamment en les regroupant pour une utilisation dans des scénarios hybrides par le biais de marketplaces du cloud. Les partenaires peuvent développer leurs activités en exploitant les vastes dépenses inexploitées de leurs entreprises clientes dans l'informatique en nuage.

Selon un rapport de Canalys, la marketplace du cloud atteindra plus de 45 milliards de dollars avec un TCAC de 84 % d'ici à 2025, et près d'un tiers des transactions de la marketplace impliqueront un partenaire de distribution. Alors que les clients modifient leur façon de se procurer des technologies, les entreprises doivent permettre à leurs partenaires de capitaliser sur les opportunités illimitées de la marketplace. Le programme Cloud Elevate, lancé sous l'égide du SUSE One Partner Program, permettra aux partenaires d'augmenter leurs revenus en élargissant leur champ d'action aux dépenses liées à l'informatique en nuage. Les membres peuvent également faire de la covente avec des fournisseurs de services en nuage afin d'obtenir de nouveaux contrats.

« Les marketplaces du cloud poursuivent leur évolution rapide dans la manière dont les acheteurs de technologie d'aujourd'hui consomment des services et des logiciels », indique Christine Puccio, Global VP, Cloud. « Nous constatons une demande importante de la part de nos partenaires de distribution pour participer à notre croissance dans le cloud avec les marketplaces et nous sommes ravis d'accompagner notre écosystème dans leur voyage vers le cloud. Nous avons créé un programme qui reprend tous les avantages du SUSE One Partner Program tout en intégrant les offres privées des partenaires de canaux (CPPO) d'AWS Marketplace afin d'offrir encore plus de valeur et une collaboration renforcée à notre communauté de partenaires. »

« En collaborant avec SUSE, nous pouvons fournir aux clients une solution éprouvée pour créer de meilleures solutions et applications logicielles dans le cloud, » a indiqué Rick Cantu, président-directeur général chez Redapt. « L'approche inclusive de SUSE à l'égard du réseau de distribution nous permet de nous développer plus rapidement et plus efficacement, et nous sommes ravis de maintenir ce partenariat pendant de nombreuses années encore. »

Tous les partenaires de distribution du SUSE One Partner Program sont invités à rejoindre le Cloud Elevate Program. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ici. Les partenaires intéressés peuvent poser leur candidature ici : .

Le SUSE One Partner Program a reçu la note de 5 étoiles par le CRN Partner Program Guide pendant quatre années consécutives, et dispose d'une structure évoluée flexible et moderne construite autour de spécialisations qui s'alignent sur les modèles d'entreprise de nos partenaires. Cloud Elevate est une nouvelle offre dans le cadre de la spécialisation Cloud, et est ouverte à tous les partenaires qui souhaitent revendre les technologies SUSE par l'intermédiaire d'AWS CPPO. Les partenaires Cloud Elevate bénéficieront de tous les avantages offerts dans le cadre du programme SUSE One Partner Program, avec des avantages supplémentaires spécifiquement conçus pour accélérer la croissance.

Le pouvoir de la communauté est le moteur de l'open source. En appliquant cette même philosophie à l'écosystème SUSE One, les possibilités qui s'offrent à nous sont illimitées.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, notamment SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector. Plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 font confiance à SUSE pour alimenter leurs charges de travail stratégiques, ce qui leur permet d'innover partout, du data center au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE remet l'« ouvert » dans l'open source, en collaborant avec des partenaires et des communautés pour donner aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. Pour plus d'informations, visitez le site www.suse.com

Contact avec les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg