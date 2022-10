SUSE ofrece una solución nativa en la nube Kubernetes y sistemas operativos en el edge

- SUSE ofrece una solución nativa en la nube totalmente integrada y especialmente diseñada para administrar Kubernetes y sistemas operativos en el edge

SUSE incorpora su cartera de Linux y Kubernetes Management en Edge 2.0, lo que proporciona una pila segura que permitirá a los clientes escalar las operaciones de borde

También debutando en KubeCon NA, nuevas innovaciones para el portafolio Rancher by SUSE que mejorarán la seguridad para las cargas de trabajo nativas de la nube.

DETROIT, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- KubeCon North America: SUSE®, líder mundial en soluciones de código abierto de nivel empresarial innovadoras, confiables y seguras, anuncia hoy nuevos avances que permitirán a los clientes acelerar y escalar infraestructuras edge, así como transformar las operaciones edge. Junto con los nuevos avances para Rancher, SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro y SUSE NeuVector, la solución Edge de SUSE proporciona una plataforma altamente segura, integrada y escalable que simplifica, centraliza y automatiza la administración del ciclo de vida de Kubernetes y Linux OS en ubicaciones periféricas distribuidas.

"Combinando la distribución de Kubernetes ligera certificada más ampliamente adoptada de la industria y nuestro sistema operativo Linux seguro listo para la empresa líder en la industria creado solo para Edge, somos uno de los primeros en ofrecer una solución nativa en la nube totalmente integrada que aborda el desafío número uno de nuestro cliente: la necesidad de escalar. Necesitan la infraestructura de nube adecuada y soluciones de borde que puedan escalar de manera simple y administrar con éxito miles de clústeres en múltiples ubicaciones geográficas", explicó Keith Basil, director general de borde de SUSE. "La combinación de tecnologías nativas de la nube, mayores velocidades informáticas e inteligencia artificial está acelerando la computación edge. Para satisfacer esta demanda y continuar con nuestra innovación, ampliaremos significativamente la inversión en nuestro negocio edge en 2023".

Una pila nativa en la nube para la gestión completa del ciclo de vida en el edge

La necesidad de computación edge está creciendo. Gartner predice que para 2025, más del 50% de los datos administrados por empresas se crearán y procesarán fuera del centro de datos o la nube. De manera similar, The Linux Foundation descubrió que Edge Computing será 4 veces más grande que la nube y generará el 75% de los datos en todo el mundo para 2025.

Para preparar a los clientes para el éxito de la próxima generación de dispositivos edge integrados y permitirles escalar, SUSE Edge 2.0 ofrece una gama completa de soluciones de gestión edge nativas en la nube con seguridad perfectamente integrada en toda la pila, desde aplicaciones hasta Kubernetes y sistemas operativos. Con diversos usos edge (edge general, telecomunicaciones y automoción) que requieren capacidades adicionales, solo SUSE proporciona una solución edge basada en casos de uso para satisfacer las necesidades exactas del cliente.

Las capacidades adicionales de Edge 2.0 son:

Reduce la complejidad operativa : los clientes se beneficiarán de una solución totalmente integrada que ofrece una gestión centralizada y rentable a escala para ubicaciones edge no supervisadas. Esto permite a los operadores de TI agregar fácilmente nuevos dispositivos edge y entregar actualizaciones continuas sin impacto en la disponibilidad, lo que reduce las habilidades de TI requeridas para que las organizaciones implementen aplicaciones nativas de la nube modernas en el edge.

: los clientes se beneficiarán de una solución totalmente integrada que ofrece una gestión centralizada y rentable a escala para ubicaciones edge no supervisadas. Esto permite a los operadores de TI agregar fácilmente nuevos dispositivos edge y entregar actualizaciones continuas sin impacto en la disponibilidad, lo que reduce las habilidades de TI requeridas para que las organizaciones implementen aplicaciones nativas de la nube modernas en el edge. Capacidad para gestionar tanto Kubernetes como el sistema operativo: SUSE Edge 2.0 gestiona Kubernetes y el sistema operativo subyacente desde un único plano de control e incluye asistencia para solucionar problemas las 24 horas del día y servicios de consultoría de expertos. Esto permite a los clientes ofrecer operaciones sin problemas en cada etapa del desarrollo, incluido el diseño, la implementación y el mantenimiento, cuando se ejecutan cargas de trabajo complejas nativas de la nube en ubicaciones basadas en el edge.

operativo: SUSE Edge 2.0 gestiona Kubernetes y el sistema operativo subyacente desde un único plano de control e incluye asistencia para solucionar problemas las 24 horas del día y servicios de consultoría de expertos. Esto permite a los clientes ofrecer operaciones sin problemas en cada etapa del desarrollo, incluido el diseño, la implementación y el mantenimiento, cuando se ejecutan cargas de trabajo complejas nativas de la nube en ubicaciones basadas en el edge. Sistema operativo creado para Edge : la última versión de SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.3, que es un sistema operativo liviano creado específicamente para cargas de trabajo virtualizadas y en contenedores, ahora está completamente integrado con Rancher. Junto con Rancher, proporcionará una implementación perfecta de SLE Micro 5.3 y proporcionará a los clientes la capacidad de administrar los sistemas operativos y Kubernetes desde un solo tablero. Además, dado que Elemental es completamente de código abierto, los clientes ahora tienen incluso más opciones para la infraestructura subyacente.

: la última versión de SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.3, que es un sistema operativo liviano creado específicamente para cargas de trabajo virtualizadas y en contenedores, ahora está completamente integrado con Rancher. Junto con Rancher, proporcionará una implementación perfecta de SLE Micro 5.3 y proporcionará a los clientes la capacidad de administrar los sistemas operativos y Kubernetes desde un solo tablero. Además, dado que Elemental es completamente de código abierto, los clientes ahora tienen incluso más opciones para la infraestructura subyacente. Seguridad para cualquier entorno distribuido: con SUSE Edge 2.0, los clientes pueden implementar aplicaciones edge de forma segura en cualquier ubicación remota, en un minicentro de datos o como un dispositivo edge de IoT industrial (IIOT). Además, la mayoría de las organizaciones seguras, como la defensa y el gobierno, pueden incorporar SLE Micro, que se adhiere a la certificación de productos de seguridad cibernética comercial exigida por los requisitos de adquisiciones federales y está previsto que se incluya en NIAP como en evaluación para la certificación FIPS 140-3 y Common Criteria. Para la seguridad en el clúster a nivel de aplicación, se puede agregar SUSE NeuVector en la parte superior para proporcionar una defensa en protección profunda, así como seguridad de tiempo de ejecución de confianza cero.

Seguridad mejorada para cargas de trabajo nativas de la nube

Las empresas se enfrentan cada vez más a mantener bajos los costes, mejorar el tiempo de ejecución y garantizar que las cargas de trabajo sean seguras y escalables, al mismo tiempo que se aseguran de que no se queden atrapadas en un solo proveedor. Con más de 100 millones de descargas y decenas de miles de implementaciones de producción en todo el mundo, Rancher mantiene su posición como una de las plataformas de administración de contenedores más adoptadas de la industria.

Las nuevas funciones con el próximo lanzamiento de Rancher 2.7 ayudarán a los clientes a proteger y administrar mejor las cargas de trabajo de Kubernetes en entornos virtualizados, en la nube y sin sistema operativo, incluida la adición de funcionalidad adicional de administración del sistema operativo.

SUSE NeuVector proporciona el nivel más alto de seguridad y cumplimiento de la industria sin comprometer el rendimiento de las aplicaciones ni los recursos de hardware. Con el próximo lanzamiento de SUSE NeuVector 5.1, los clientes se beneficiarán de un análisis de vulnerabilidades y controles de admisión más eficientes y potentes en varios clústeres a través del análisis empresarial centralizado, escáneres de escalado automático y soporte para el nuevo módulo de admisión de seguridad (PSA) de Kubernetes (1.25+) estándar. Esta versión es compatible con el complemento de red Cilium, que beneficiará a los usuarios de Cilium con capacidades de seguridad avanzadas, incluida la automatización de seguridad de confianza cero y la protección completa de firewall de capa 7 como WAF (Web Application Firewall), DLP (Data Leakage Prevention), DPI (Inspección Profunda de Paquetes), entre otros. Esto también ayudará a que los mismos controles de seguridad se escalen entre clústeres y nubes que pueden tener diferentes o múltiples tipos de complementos CNI. Además, el lanzamiento de herramientas de compilación de código abierto para el proyecto Open Zero Trust, basado en NeuVector, ahora está disponible para que los usuarios de la comunidad creen y construyan sus propias versiones de Open Zero Trust.

Testimonio de cliente de SUSE:

"En los entornos típicos de los talleres industriales, las tecnologías operativas para controlar los sistemas de automatización son muy difíciles de integrar en los sistemas de TI. El uso de SLE Micro, K3s, Rancher y NeuVector en nuestras soluciones industriales cierra la brecha entre el taller y la TI. Para nuestros clientes, el Los componentes anteriores permiten la estandarización, la seguridad y el cumplimiento de grado de TI empresarial a lo largo de todo el ciclo de vida de la solución de automatización", explicó el doctor Stefan Odermatt, vicepresidente sénior de Investigación y Desarrollo de Sistemas del Centro de Negocios Globales de SICK AG.

Para obtener más información sobre Rancher by SUSE, pase por nuestro expositor en KubeCon NA (#P23) o para obtener más información sobre la creación de la próxima generación de productos de borde inteligente con SUSE, visite www.suse.com/solutions/edge-computing.

