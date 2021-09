SUSE Rancher 2.6 apporte aux entreprises une interopérabilité améliorée dans les environnements de clusters multi-clouds

-- La dernière version de SUSE Rancher est désormais disponible pour aider les clients à mieux gérer leurs environnements Kubernetes en pleine croissance

-- SUSE Rancher 2.6 offre aux entreprises une expérience utilisateur améliorée, une gestion du cycle de vie complet des clusters hébergés dans Microsoft AKS et Google GKE en plus d'Amazon Web Services EKS, tout en renforçant leur posture de sécurité et de conformité

-- L'interopérabilité ouverte de SUSE Rancher offre aux clients la liberté de choisir, de combiner et d'associer les solutions les mieux adaptées à leur stratégie d'entreprise

NUREMBERG, Allemagne, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de SUSE Rancher 2.6, la dernière version de la plateforme de gestion Open Source Kubernetes pour entreprises de SUSE. SUSE Rancher 2.6 est la première version importante de SUSE liée à Rancher depuis son acquisition de Rancher Labs en décembre 2020.

« La popularité de Kubernetes et des solutions de conteneurs est en plein essor, les environnements sont de plus en plus sophistiqués et aucun ralentissement n'est en vue », a déclaré Thomas Di Giacomo, Responsable de la technologie et des produits de SUSE. « Nous sommes conscients que SUSE Rancher joue un rôle important dans cette croissance, ayant fait ses preuves en tant que technologie de gestion Kubernetes de premier plan et solution client pour des milliers d'entreprises. Une partie essentielle de son succès est son ouverture et son interopérabilité. Nous continuons à voir que les clients innovent mieux lorsqu'ils ont la liberté de choisir les produits qu'ils estiment les mieux adaptés à leurs besoins, avec la flexibilité nécessaire pour définir et adapter facilement leur stratégie informatique. SUSE et SUSE Rancher 2.6 donnent aux entreprises la possibilité de créer, de faire évoluer et de transformer simplement leurs infrastructures avec Kubernetes. »

SUSE Rancher 2.6 propose des mises à jour majeures sur l'ensemble de la plateforme qui aideront les entreprises clientes à mieux gérer leurs environnements Kubernetes en pleine croissance. Les améliorations comprennent une expérience de la plateforme repensée avec une nouvelle interface utilisateur claire et des workflows logiques améliorés, la gestion du cycle de vie complet des clusters Kubernetes hébergés dans Microsoft AKS et Google GKE en plus des capacités existantes d'Amazon EKS, ainsi que de nouvelles fonctions de sécurité, de risque et de conformité.

Steve Delaney, architecte d'entreprise cloud chez Schneider Electric, multinationale spécialisée dans l'énergie et l'automatisation, a déclaré : « En 2020, notre plate-forme Rancher a connu une augmentation de 92 % du nombre de projets intégrés, et en 2021, nous constatons le même niveau élevé d'engagement. SUSE Rancher 2.6 alimentera davantage la demande grâce à l'ajout de la prise en charge d'AKS et d'EKS, tout en offrant à notre équipe d'exploitation une seule et unique strate pour soutenir cette demande croissante. »

Les nouveaux avantages importants que SUSE Rancher 2.6 apporte aux clients sont les suivants :

Des économies de temps et de ressources grâce à la simplification des déploiements Kubernetes des utilisateurs et à la gestion de leurs clusters. Les professionnels qui construisent ou gèrent des environnements en croissance ont désormais accès à une nouvelle interface utilisateur claire et à des workflows réorganisés sur l'ensemble de la plateforme. Cette réduction du bruit visuel, la refonte des tableaux de bord et l'amélioration de l'expérience de gestion d'un et de plusieurs clusters au sein d'une seule et unique vitrine permettent aux utilisateurs d'économiser le temps et les ressources nécessaires pour gérer les exigences opérationnelles des clusters, quel que soit l'endroit où ils sont hébergés.

Un plus grand choix et une plus grande liberté d'infrastructure grâce à la gestion du cycle de vie complet des clusters hébergés dans Microsoft AKS et Google GKE, qui s'ajoute à la prise en charge existante de SUSE Rancher pour les grappes hébergées dans Amazon EKS. Les utilisateurs d'environnements multi-cloud peuvent désormais gérer, sécuriser et exploiter facilement leurs clusters hébergés dans SUSE Rancher. Les clusters hébergés existants peuvent également être importés et gérés avec le même niveau de compétence que les clusters déployés par SUSE Rancher. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une véritable interopérabilité au sein de leurs environnements multi-clouds en leur permettant de choisir librement l'infrastructure et les solutions technologiques adaptées à leur entreprise. SUSE continue d'accélérer les partenariats technologiques avec les principaux fournisseurs d'infrastructure dans le but d'aider les entreprises à évoluer plus rapidement.

Une plus grande confiance dans la création d'applications et d'environnements évolutifs avec des capacités de sécurité et de conformité renforcées. Pour aider les utilisateurs à renforcer leurs environnements en clusters existants et nouveaux, SUSE Rancher 2.6 a commencé à s'intégrer à SUSE Linux Enterprise Base Container Images (SLE BCI) afin d'offrir une base gratuite, ouverte, flexible et sécurisée. SUSE Rancher 2.6 propose également une traçabilité améliorée des livres d'audit pour aider les opérateurs à satisfaire aux exigences de conformité en matière d'audit. Un aperçu technique de l'approvisionnement GitOps avec l'API Cluster est également disponible dans SUSE Rancher 2.6 pour donner aux opérateurs informatiques la possibilité de créer des modèles de clusters personnalisés afin de réduire le risque d'erreur de l'utilisateur et de standardiser les déploiements.

SUSE Rancher est un produit 100 % open source et complètement indépendant des fournisseurs. Il offre aux utilisateurs la flexibilité et la possibilité de gérer leurs conteneurs sur n'importe quelle distribution Kubernetes certifiée. SUSE Rancher aide les professionnels de l'informatique à relever les défis opérationnels et sécuritaires liés à la gestion des clusters Kubernetes certifiés dans le datacenter, dans le cloud et en périphérie. Il fournit également aux équipes DevOps des outils intégrés pour créer et exécuter des charges de travail conteneurisées à l'échelle.

Pour en savoir plus sur SUSE Rancher 2.6, rendez-vous sur www.suse.com/products/suse-rancher. Pour en savoir plus sur l'accélération de la transformation numérique à l'aide des plateformes natives sur cloud les plus innovantes du secteur, rendez-vous sur www.suse.com/solutions/cloud-native-transformation.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux besoins des entreprises. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à SUSE pour alimenter leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions Enterprise Linux, Kubernetes Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients la souplesse nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie près de 2000 personnes dans le monde et est cotée sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.suse.com.

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de la société, y compris les déclarations contenant les mots « objectifs », « cibles », « seront », « croire », « anticiper », « planifier », « s'attendre » et autres expressions similaires, peut constituer une déclaration prospective et doit être considérée avec prudence. Les résultats réels peuvent être matériellement différents de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment le paysage concurrentiel, l'évolution des transactions clients, la dépendance aux relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques dus à l'impact de la pandémie de Covid-19 ainsi que les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité de l'Internet. En outre, toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document correspondent à des opinions émises à la date du présent communiqué de presse qui peuvent changer. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont susceptibles de changer et ne doivent en aucun cas être considérées comme représentant les opinions de la société à une date autre que celle du présent communiqué de presse.

Copyright 2021 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

