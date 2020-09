SUSE réalise une expansion au troisième trimestre en pleine pandémie mondiale

Voici d'autres faits saillants du troisième trimestre :

Opérations de plus grande envergure – Augmentation de 35 % depuis le début de l'année pour les opérations de plus de 1 million de dollars.

– Augmentation de 35 % depuis le début de l'année pour les opérations de plus de 1 million de dollars. Accroissement de la demande pour qu'Enterprise Linux exécute les charges de travail SAP – Augmentation de 50 % de la valeur annuelle de contrats sur douze mois pour SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

– Augmentation de 50 % de la valeur annuelle de contrats sur douze mois pour SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Croissance importante en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Japon – Augmentation, respectivement, de 25 % et de 21 % de la valeur annuelle de contrats sur douze mois.

Dell EMC et Endress+Hauser, fournisseur mondial de technologies de mesure et d'automatisation, comptent parmi les nouveaux clients importants que nous avons acquis ce trimestre.

« Alors que le monde est confronté aux défis de la pandémie actuelle, SUSE continue de fournir de la valeur en tant que partenaire, membre de la communauté et fournisseur de solutions technologiques transformationnelles, a déclaré Melissa Di Donato, PDG de SUSE. Notre croissance continue témoigne de notre engagement envers la satisfaction des clients, ainsi que de notre solide modèle d'entreprise et de notre résilience en tant qu'entreprise. Et nous ne comptons pas nous arrêter maintenant. Nous prévoyons en effet d'accentuer notre croissance avec l'annonce d'un accord définitif relatif à l'acquisition de Rancher Labs, qui élargira considérablement notre portefeuille et notre part du marché de Kubernetes. »

SUSE a également renforcé son équipe de direction au troisième trimestre en nommant des cadres pour appuyer les principaux objectifs de croissance de l'entreprise, notamment le directeur financier, Andy Myers, et le responsable de la croissance, Michael A. Riley, ainsi que les directeurs des ventes régionaux, Jeff Lattomus, président, Amérique du Nord, et Phillip Miltiades, président, région Asie-Pacifique et Japon.

Pour accroître davantage sa capacité à innover, SUSE a ouvert un nouveau centre d'ingénierie et d'innovation à Sofia, en Bulgarie, qui s'ajoute ainsi aux principaux sites de développement de SUSE déjà existants en Allemagne, en Tchéquie, en Inde et aux États-Unis.

À propos de SUSE

SUSE, la principale entreprise de logiciels ouverts indépendants au monde, offre un choix inégalé à ses clients et favorise la transformation numérique des entreprises en simplifiant, modernisant et accélérant les solutions traditionnelles, cloud et de pointe. SUSE collabore avec ses partenaires, les communautés et les clients pour fournir et soutenir des solutions qui permettent d'obtenir des résultats commerciaux essentiels. Les plateformes de conteneurs et cloud de SUSE, l'infrastructure définie par logiciel, l'intelligence artificielle et les solutions edge computing permettent aux clients de créer, de déployer et de gérer des charges de travail n'importe où – sur site, dans un environnement multicloud et dans un environnement edge. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web www.suse.com.

*Résultats non audités (non-IFRS au taux de change budgétaire).

© 2020 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques de commerce tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

