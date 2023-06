SUSE renforce les capacités de sa gamme logicielle complète afin d'aider ses clients à accélérer leur transformation digitale

SUSE renforce sa réputation de solution Open Source la plus sécurisée de l'industrie grâce aux avancées de SUSE Linux Enterprise et aux nouvelles mises à jour de Rancher by SUSE axées sur la sécurité.

SUSE continue d'améliorer la continuité des services de ses clients grâce à un support amélioré, des patchs en temps réel et de l'automatisation, et également du support pour l'IA pour les clients Rancher Prime.

MUNICH, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- SUSE ® , leader mondial des solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, a annoncé aujourd'hui à SUSECON de nouvelles fonctionnalités avancées pour aider les clients à accélérer leur transformation digitale dans le cadre de sa mission visant à sécuriser au mieux l'infrastructure informatique et à accélérer la confiance numérique (Digital Trust).

"Chaque entreprise doit maximiser sa résilience pour faire face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et potentiellement dévastatrices", a déclaré Thomas Di Giacomo, Chief Technology and Product Officer de SUSE. "Cela signifie qu'elles doivent prendre au sérieux le niveau de sécurité de leurs infrastructures complexes, en particulier les plateformes AI/ML où la protection des données des clients fait l'objet d'un examen minutieux. L'approche de SUSE en matière de sécurité de la chaîne logistique ainsi que les dernières annonces offrent aux clients la possibilité de bénéficier en toute sécurité les avantages d'un monde cloud natif et de sécuriser leur activité digitale."

Selon un nouveau rapport sur les tendances sponsorisé par SUSE, plus de 88 % des personnes interrogées ont déclaré avoir subi plus d'un incident de sécurité lié au cloud au cours de l'année écoulée. SUSE a pour mission de protéger les données de ses clients et de les aider à garder une longueur d'avance sur les menaces. Pour répondre à ces préoccupations, SUSE continue de développer ses capacités de sécurité afin de garantir que les clients, les partenaires et les communautés open source puissent exécuter leurs applications en toute sécurité, que ce soit dans le cloud, en Edge ou dans les datacenters, afin de rendre leur activité plus résiliente.

Introduction d'un nouveau niveau de sécurité Linux pour les applications cloud native

La dernière version de la plateforme Linux d'entreprise phare de SUSE, SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 5 (SLE 15 SP5), est conçue pour offrir des capacités de calcul haute performance qui sont essentielles pour les applications AI/ML et fonctionne en collaboration avec Rancher, la plateforme Kubernetes la plus largement adoptée dans le monde. SLE 15 SP5 étend encore les capacités de Live Patching améliorant la continuité des activités, la sécurité et la conformité, et renforce la réputation de SLE en tant que plateforme Linux la plus sécurisée de l'industrie avec les plus hauts niveaux de certifications de l'industrie. Parmi les points forts, citons :

Protection des données dans les environnements cloud et Edge grâce au Confidential Computing – SLE 15 SP5 est la première distribution Linux à prendre en charge l'ensemble du spectre du Confidential Computing, une approche révolutionnaire visant à sécuriser les données des clients traitées dans le cloud public et en Edge. Cela permet aux clients d'exécuter des machines virtuelles (VM) entièrement cryptées, quel que soit l'environnement. Ainsi, SLES 15 SP5 supporte les dernières innovations en matière de puces de la part d'Intel, d'AMD, d'Arm et d'IBM.

Sécurisation de l'infrastructure SAP – SLE 15 SP5 for SAP Applications – approuvé par SAP - améliore encore la haute disponibilité des systèmes SAP et accélère le déploiement grâce à une automatisation et un outillage améliorés avec des fonctions de sécurité intégrées. Ces améliorations comprennent la découverte automatique et l'observabilité complète des serveurs, des instances cloud, des bases de données SAP HANA, SAP S/4HANA, des applications NetWeaver et des clusters. Les dernières améliorations du SP5 permettent des vérifications continues des configurations de haute disponibilité (HA) avec visualisation des problèmes potentiels et application des correctifs recommandés.

Renforcement de la résilience des parcs Linux – SUSE Manager 4.3.6 prend désormais en charge plus de 15 distributions Linux différentes, y compris les systèmes SUSE ainsi que toutes les variantes de RHEL 9 telles que Rocky Linux, Alma Linux et RHEL 9. Au début de l'automne, SUSE Manager sera disponible en tant qu'offre " pay-as-you-go " sur la marketplace d'AWS. Les clients pourront ainsi gérer leur infrastructure dans le cloud, tout en bénéficiant d'un haut niveau d'évolutivité et d'une facturation unique, basée sur l'usage. S'ils manquent de temps et de compétences en interne, les clients peuvent tirer parti des nouvelles solutions SUSE Manager, dont une spécialement destinée aux clients exécutant des projets SAP, qui englobe les souscriptions, les services et la formation - accélérant le délai de rentabilisation.

Sécuriser l'entreprise digitale grâce à la sécurité du cycle de vie complet des conteneurs pour Kubernetes

Le rapport de SUSE révèle également que 88 % des personnes interrogées reconnaissent que leurs équipes migreraient davantage leurs applications dans le cloud et en Edge s'ils savaient que leurs données ne peuvent pas être altérées. Pour garantir la protection des clients et des partenaires, Rancher by SUSE s'appuie sur son lancement au printemps 2023 avec de nouvelles mises à jour de produits axées sur la sécurité qui incluent un stockage optimisé, la prise en charge de VM renforcées et une gestion améliorée de la vulnérabilité et de la conformité.

Augmentation de la protection des données, optimisation des archives de sauvegarde et nouvelles normes de stockage optimisées par Kubernetes grâce à une technologie de noyau avancée ., Longhorn 1.5 , le projet incubateur de la CNCF dont Rancher est le principal mainteneur, inclura une version preview du moteur de stockage de nouvelle génération basé sur le Storage Performance Development Kit pour améliorer les performances d'entrée-sortie des volumes persistants utilisés par les applications. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons la possibilité de contrôler les images de sauvegarde via l'interface de stockage des conteneurs (CSI) et la prise en charge de ClusterAutoscaler via les Pod Disruption Budgets. Ceux-ci offrent aux opérateurs une plus grande maîtrise sur leurs coûts de volume de stockage et la prise en charge du déploiement dans le cloud public Kubernetes.

Prise en charge de l'interdépendance croissante des conteneurs et des machines virtuelles dans les infrastructures modernes. SUSE poursuit ses avancées en matière de simplification des opérations d'infrastructure cloud native avec la sortie prochaine de Harvester 1.2. À partir de juillet, les utilisateurs auront accès à des fonctionnalités telles que la prise en charge du stockage tiers via CSI et la possibilité d'exécuter des systèmes d'exploitation optimisés pour la sécurité. Les utilisateurs Edge et du secteur des télécommunications bénéficieront également de nouvelles allocations dynamiques de fonctions de virtualisation des E/S à racine unique pour leurs projets et pourront mettre en œuvre un nouveau cadre modulaire qui offre un meilleur contrôle des fonctions opérationnelles dans les environnements à ressources limitées.



En outre, les nouvelles fonctionnalités expérimentales comprennent : la mise en œuvre de la console de gestion complète de Rancher intégrée à Harvester pour un déploiement plus rapide de Rancher ainsi que la sortie du mode « bare metal » dans Harvester , qui est conçu pour donner aux utilisateurs la possibilité d'exécuter et de gérer des VM et des conteneurs dans des clusters Kubernetes .

Améliorer la gestion des vulnérabilités et simplifier la sécurité de Kubernetes. La mise à jour SUSE NeuVector 5.2 couvre la gestion de la sécurité, des vulnérabilités et de la conformité à l'échelle de l'entreprise, ainsi que l'évolutivité et la réactivité de l'entreprise. Parmi les principales fonctionnalités, citons la recherche des vulnérabilités fréquentes et de l'exposition de la base de données, le mappage des rapports NIST 800-53 qui garantit que rien d'important n'est négligé, les références du Center for Internet Security (CIS), la facturation intégrée de la marketplace AWS, l'accès API basé sur des jetons, les bannières de connexion personnalisables (RGS), et l'adaptateur Harbor.



SUSE poursuit ses investissements avec les fournisseurs de services cloud dans l'ensemble de ses activités. En juillet, SUSE NeuVector sera disponible sur la marketplace AWS, offrant aux clients AWS un accès en libre-service à une solution de sécurité Zero-Trust du cycle de vie complet des conteneurs, dans un modèle « pay-as-you-go ». NeuVector offre une visibilité inégalée sur l'infrastructure Kubernetes et des contrôles Zero Trust pour prévenir les attaques sur l'exécution. NeuVector permet d'assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'analyse des vulnérabilités et de la conformité, et à la politique de sécurité « as code ». En outre, SUSE NeuVector sera également disponible sur Azure et Google Cloud dans le courant de l'été .

Améliorer l'expérience client grâce à l'IA . L'assistant IA de Rancher Prime fournit une assistance automatisée, précise et en temps réel aux clients, et sera bientôt via le canal Slack des clients de Rancher Prime. En s'appuyant sur la puissance d'OpenAI et d'autres technologies d'IA générative de pointe, il aura la capacité de fournir des informations précises et utiles via un outil en libre-service, facile à utiliser pour une meilleure expérience utilisateur.

Amélioration de l'ergonomie et de la sécurité dans les environnements distribués

SUSE Edge 2.0 bénéficie de l'ajout d'Akri en tant que composant de SUSE Edge pour la découverte et la planification des charges de travail pour les périphériques IoT (Internet of Things), notamment les capteurs, les systèmes de contrôle, les caméras, etc. Cela permet de gérer les objets IoT industriels de manière déclarative avec le reste de la pile. Cela améliore les intégrations IT/OT et la réutilisabilité de la configuration, tout en offrant une voie vers un cluster auto-réparateur.

Témoignages de partenaires et de clients

"Il y a plus de 20 ans, nous avons été la première grande entreprise industrielle en Allemagne à construire un cluster Linux basé sur SLES. Depuis, la technologie open source est devenue un élément clé de notre stratégie d'entreprise. Les résultats que nous avons obtenus avec SUSE depuis lors montrent que notre décision était la bonne". – Dr. Thomas Kronseder, chef de l'équipe Linux, MTU Aero Engines AG

"Nous sommes heureux d'avoir SUSE comme partenaire qui partage notre conviction que l'industrie des télécommunications a besoin d'un plan commun pour une infrastructure cloud native de qualité industrielle respectant les meilleures exigences en matière de sécurité, d'énergie et de performance du réseau. C'est essentiel pour ramener l'effort d'intégration des fonctions de réseau cloud native (CNF) à un niveau où il devient possible pour les opérateurs d'exécuter des CNF de différents fournisseurs sur n'importe quelle infrastructure cloud open source. Nous avons une occasion unique d'en faire une réalité grâce au premier projet hébergé par la Fondation Linux Europe, Sylva, où nous travaillons ensemble pour étendre l'infrastructure au bare metal et Edge, ouvrant la porte à de nouveaux cas d''usage avec des exigences similaires, comme l'aérospatiale par exemple. Cela apportera d'énormes avantages à l'ensemble de l'écosystème, libérant les véritables avantages de la technologie cloud-native, avec une résilience élevée et une meilleure fiabilité pour les opérateurs, offrant de nouveaux modèles d'exploitation et ouvrant la voie aux ingénieurs de fiabilité du réseau (NRE)." - Philippe Ensarguet, VP Software Engineering, Orange

"Pour répondre de manière durable et sécurisée aux exigences de performance dans le cloud, il faut une gestion spécialisée et économe en énergie, ainsi qu'un écosystème logiciel solide. Notre collaboration continue avec SUSE pour élargir le portefeuille SUSE Linux Enterprise permet à l'écosystème Arm de commercialiser plus rapidement ses solutions innovantes sur un système d'exploitation bien établi tel que SLE Micro, avec une confiance renforcée par l'obtention de la certification PSA de niveau 1." - Andrew Wafaa, Senior Director des communautés logicielles chez Arm

Arm est un exemple représentatif de la façon dont l'écosystème de partenaires de SUSE s'adapte continuellement pour offrir des solutions pertinentes et efficaces aux clients. SUSE Linux Enterprise a été le premier système d'exploitation d'entreprise à prendre en charge l'architecture Arm, et SLE Micro a récemment reçu la certification PSA. En outre, Arm prend actuellement en charge K3s et Longhorn, et la prise en charge de RKE2, Rancher Prime et NeuVector par SUSE est en cours.

Pour plus d'informations sur la manière dont SUSE construit la confiance numérique (Digital Trust) pour ses clients, visitez le site www.suse.com/digital-trust/ et pour connaître les dernières nouveautés sur les produits SUSE, inscrivez-vous à SUSECON Digital à l'adresse suivante : www.suse.com/susecon/.

A propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et sécurisées pour les entreprises. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à SUSE pour gérer leurs applications critiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions Enterprise Linux, la gestion des conteneurs et les solutions Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en Edge et au-delà.

SUSE remet le concept "open" au cœur de l'open source, donnant aux clients la possibilité de relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. La société emploie plus de 2 000 personnes dans le monde. SUSE est cotée à la bourse de Francfort.

