SUSE transforma la seguridad nativa de la nube con avances significativos en NeuVector y Rancher

"A medida que la preocupación por la seguridad de los contenedores sigue aumentando, nuestros clientes saben que pueden contar con SUSE para ofrecer una solución integral que mejore la seguridad en todo el ciclo de vida de Kubernetes", dijo Greg Muscarella, director general de gestión de contenedores empresariales de SUSE. "Basándose en la herencia de SUSE Linux Enterprise e integrándose perfectamente con SUSE Rancher, SUSE NeuVector permitirá a las empresas reforzar su seguridad contra las crecientes ciberamenazas en cualquier lugar sin comprometer la agilidad y la innovación de los desarrolladores".

El lanzamiento de SUSE NeuVector sigue mejorando la capacidad de las empresas para crear sistemas de contenedores resistentes en tiempo real. Estas funciones incluyen la detección de cortafuegos de aplicaciones web, la protección automatizada de contenedores, la investigación y el triaje de vulnerabilidades (CVE), las comprobaciones de conformidad y los informes.

Plataforma híbrida, flexible y fácil de usar para Kubernetes en cualquier lugar

La plataforma de gestión de Kubernetes abierta e interoperable de SUSE, SUSE Rancher, mejora su oferta para responder a las necesidades cambiantes de los equipos de desarrollo actuales que gestionan diversas cargas de trabajo y entornos desde el núcleo hasta la nube y el borde. SUSE Rancher ayuda a los clientes a desplegar sus aplicaciones en Kubernetes con confianza, apoyando a los operadores que entregan aplicaciones críticas para la empresa con un enfoque mejorado de seguridad nativa de la nube.

Las ventajas mejoradas para los clientes de SUSE Rancher 2.6.5 incluyen:

Integración NeuVector : La integración de la autenticación de NeuVector en SUSE Rancher ayudará a los operadores a consolidar la gestión y el ciclo de vida de sus contenedores, desde el despliegue hasta la seguridad.

: La integración de la autenticación de NeuVector en SUSE Rancher ayudará a los operadores a consolidar la gestión y el ciclo de vida de sus contenedores, desde el despliegue hasta la seguridad. Prometheus Federator : Los operadores pueden ahora aislar las métricas de Prometheus entre proyectos en SUSE Rancher. Esto proporciona una solución de monitorización multi-tenant para empresas con muchos equipos en la misma plataforma.

: Los operadores pueden ahora aislar las métricas de Prometheus entre proyectos en SUSE Rancher. Esto proporciona una solución de monitorización multi-tenant para empresas con muchos equipos en la misma plataforma. Disponibilidad general de aprovisionamiento RKE2 : La última distribución de Kubernetes de SUSE, RKE2, ofrece a los clientes y a la comunidad la oportunidad de implantar sus clústeres en una distribución que cumple con la normativa FIPS, con características mejoradas diseñadas para ayudar a pasar los requisitos de referencia de CIS con una intervención mínima.

: La última distribución de Kubernetes de SUSE, RKE2, ofrece a los clientes y a la comunidad la oportunidad de implantar sus clústeres en una distribución que cumple con la normativa FIPS, con características mejoradas diseñadas para ayudar a pasar los requisitos de referencia de CIS con una intervención mínima. Soporte Windows mejorado: RKE2 GA también añade compatibilidad con Windows, incluido Server 2022. Esta versión también incluye un controlador vSphere para el aprovisionamiento directo en entornos virtualizados. Junto con las herramientas experimentales de GMSA, las aplicaciones .NET pueden ahora mantener las mejores prácticas de seguridad en entornos de contenedores.

En consonancia con el compromiso de SUSE con la comunidad de código abierto, SUSE también ha anunciado la contribución del proyecto de código abierto de SUSE NeuVector, Open Zero Trust (OZT) a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

"La seguridad es un requisito crítico para todos los usuarios y empresas que despliegan cargas de trabajo nativas de la nube", dijo Fei Huang, vicepresidente de estrategia de seguridad de SUSE. "Al contribuir con Open Zero Trust a la CNCF, su valor global crecerá a medida que la comunidad participe en la evolución y mejora de la seguridad de Kubernetes. Open Zero Trust proporciona las capacidades de seguridad de contenedores de clase mundial de NeuVector a todo el mundo con el objetivo de facilitar una fuerte comunidad de contribuyentes centrados en la seguridad, crítica para la defensa contra los exploits y los hackers."

Para más información sobre SUSE, visite el stand de SUSE en KubeCon Europe (#p15)

Acerca de SUSE

SUSE es un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de nivel empresarial, en las que confían más del 60% de las empresas de la lista Fortune 500 para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en soluciones de Linux empresarial, gestión de contenedores empresariales y soluciones edge, y colaboramos con socios y comunidades para permitir a nuestros clientes innovar en todas partes, desde el centro de datos hasta la nube, el Edge y más allá.

SUSE devuelve el "abierto" al código abierto, dando a los clientes la agilidad para abordar los retos de innovación hoy y la libertad para evolucionar su estrategia y soluciones mañana. La empresa emplea a casi 2000 personas en todo el mundo. SUSE cotiza en la Bolsa de Frankfurt.

