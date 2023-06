Sustentabilidade + pessoas: a visão inovadora da Siemens para acelerar transformações

Colocar as pessoas no centro das decisões do negócio da companhia traz reflexos econômicos a curto, médio e longo prazo;

SÃO PAULO, 5 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Como líder em tecnologia com propósito, a Siemens traz um novo olhar para tratar de Sustentabilidade, que sempre fez parte do DNA da empresa. Não basta apenas estar atento às mudanças climáticas, à descarbonização ou ao ciclo de evolução de um produto – é preciso cuidar das pessoas para que elas criem "habilidades verdes" e sintam que fazem parte de uma transformação. A ideia de unir dois conceitos permeia toda a organização global da empresa e tem na executiva Judith Wiese, Diretora Global de Pessoas e de Sustentabilidade e membro do Board da Siemens AG responsável pelo Brasil, uma representante atenta.

"Na Siemens, eu tenho a oportunidade única de usar dois chapéus: um para garantir o bem-estar de nosso pessoal e nutrir a cultura de nossa empresa e outro para promover práticas sustentáveis em nossas próprias operações e em todos os aspectos do nosso negócio – multiplicando o impacto para os nossos clientes e comunidades. Para mim, isso é um superpoder", diz Judith. A executiva acredita que esses dois potentes elementos são necessários para encontrar soluções para resolver os problemas mais críticos do nosso tempo.

Experiências para as pessoas

Enxergar as necessidades e expectativas dos funcionários a partir da jornada que eles empreendem dentro da companhia é uma das metas da Siemens. Por isso, a empresa estabeleceu em 2022 o People Experience, ou seja, a criação de experiências para todos os colaboradores, aumentando o engajamento dos profissionais, melhorando processos e, por consequência, aperfeiçoando sua imagem como empregadora.

Baseado no conceito de People Centricity (Pessoas no Centro), o Employee Experience analisa a história dos próprios funcionários, por meio de alinhamento com os principais públicos de interesse do time de Pessoas, e com ferramentas como a Siemens Global Engagement Survey (SGES), pesquisa de clima organizacional realizada globalmente, a cada seis meses. A partir desse mapeamento, são criados planos de ação pelas várias áreas para abordar as oportunidades de melhoria.

Desde que a Siemens lançou a estrutura DEGREE em 2021, essa mudança de mentalidade se tornou mais evidente e já colhe frutos. Trata-se de uma estrutura baseada em seis campos de ação representados em cada uma das letras: Descarbonização, Ética, Governança, Recursos com Uso Eficiente, Empregabilidade e Equidade, modelo que traz muitos benefícios e reflexos econômicos. "A Siemens lidera rankings internacionais de sustentabilidade, e há mais de 20 anos, tem ocupado as primeiras posições no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Para a companhia, fazer negócios está intrinsecamente ligado ao conceito da tecnologia com propósito, ou seja, acelerar a transição verde e digital, e ainda impactar as pessoas de maneira positiva", diz Luis Mosquera, Vice-presidente Jurídico, Relações Governamentais e Sustentabilidade da Siemens.

O DEGREE permite uma visão holística da sustentabilidade que coloca em foco tópicos como empregabilidade e equidade, bem como impacto ambiental e social. A Siemens incentiva o aprendizado contínuo e está comprometida com requalificação e atualização, especialmente as "habilidades verdes", que são práticas sustentáveis necessárias para lidar com os problemas complexos da atualidade. No último ano fiscal, foram investidos globalmente € 280 milhões em treinamento profissional e educação continuada para transformar a força de trabalho em embaixadores da sustentabilidade. O Base Camp for Sustainability oferece uma introdução ao DEGREE e 66 mil participantes já concluíram o curso até o momento.

Foram criadas 14 metas – uma delas é ser Net Zero (carbono neutro) nas próprias operações globais até 2030, em linha com o Science Based Targets (SBTi), iniciativa global que visa a redução da emissão de gases de efeito estufa na indústria com meta máxima de aquecimento de 1,5 °C. A Siemens também apoia três ações lideradas pelo Climate Group: RE100, onde se compromete a utilizar 100% de eletricidade renovável; EP100, voltada à melhoria da produtividade energética e redução das emissões de carbono; e EV100, em que a empresa se compromete a ter uma frota 100% de veículos elétricos. Na cadeia de suprimentos, a meta global da companhia é atingir Net Zero até 2050, com redução de 20% até 2030.

Meta global até 2030 de redução de emissões aumenta de 50% para 90%

A implementação de projetos para a redução da emissão de CO 2 é essencial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Em seus esforços de proteção climática em âmbito global, a Siemens progrediu rumo à meta de zerar emissões de suas próprias operações até 2030 e reduzir suas emissões operacionais de CO 2 em 46%, em comparação com o ano base de 2019. A empresa estabeleceu uma meta intermediária de reduzir emissões físicas de CO 2 , em suas próprias operações, em 55% em relação aos níveis de 2019 até o final do exercício fiscal de 2025. A Siemens também está aumentando sua meta de redução das emissões de 50% para 90% até 2030 (ano base 2019), restando 10% para aquisição de compensação de carbono. Para isso, investirá € 650 milhões em sua própria descarbonização até 2030.

O primeiro compromisso de tornar as operações em carbono neutro da Siemens foi em 2015. Considerando o ano base 2014, a Siemens do Brasil conseguiu reduzir 86% das emissões de CO 2 até 2021. Neste mesmo ano a Siemens mundial aderiu à iniciativa Science Basic Target (SBTi) para reiterar o compromisso de ser Net Zero até 2030. Considerando a partir deste o novo ano-base 2019, a Siemens no Brasil atingiu 67% de redução de emissões nas operações. Os resultados estão acima da média mundial e acredita-se que aqui no Brasil a meta Net Zero deve ser atingida antes.

Alguns outros exemplos de compromissos DEGREE: empenhar esforços para treinar 100% das equipes no Código de Conduta da Siemens a cada três anos; assegurar que a cadeia de suprimentos atenda aos critérios ESG da companhia; assegurar um ecodesign robusto de última geração para 100% das famílias de produtos mais relevantes da Siemens até 2030; circularidade por meio da redução dos resíduos para aterros até 2025 e rumo a zero até 2030; 30% de mulheres na alta direção até 2025; dobrar o número de horas de treinamento digital até 2025.

Anhanguera e Jundiaí: sites RE100 e rumo EP100

O projeto Anhanguera Green & Digital é um bom exemplo de utilização de soluções tecnológicas na consolidação de operações sustentáveis, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi lançado pela Siemens em 2022 e prevê o desenvolvimento de soluções para as instalações da sede da empresa no Brasil, localizada em São Paulo, tais como controle de temperatura de ar-condicionado, de fluxo de água e consumo de energia, entre outros, todos monitorados por ferramentas digitais. A localidade será conectada a uma rede mundial de edifícios da Siemens, na qual é possível trocar experiências e melhores práticas.

Buscar o consumo de energia elétrica de fontes renováveis é um grande passo para a economia de baixo carbono. "Na Siemens, 100% da energia elétrica consumida na localidade Anhanguera e na localidade Jundtech (em Jundiaí) são provenientes de fontes renováveis, sendo que, em Jundiaí, houve redução de consumo de 56%, com as medidas tomadas nos últimos anos. Durante a pandemia, foram instaladas 4 mil lâmpadas de LED, reconhecidamente mais econômicas, e as válvulas automáticas instaladas nos vasos sanitários da Anhanguera geraram uma economia de 200 m³/ano. Outros projetos, como a automação e a modernização do ar-condicionado, também geraram economia de 72%" diz William Pereira, VP Brasil de Smart Infrastructure da Siemens.

Graças ao mapeamento do consumo de energia elétrica em suas instalações, ações de mitigação e alguns outros critérios relacionados à gestão de energia, a Siemens obteve a certificação ISO 50.001, criada para auxiliar empresas a usarem a energia de maneira mais eficiente, por meio da implementação de um sistema de gestão de energia. Com isso, além de aumentar a eficiência energética da empresa, con­tribuiu para diminuir emissões de carbono atrela­das à geração de energia elétrica.

A Siemens é uma empresa líder em tecnologia em busca de tornar possível que a indústria, a infraestrutura, a mobilidade e a saúde sejam digitalizadas. Para alcançar esse objetivo de negócio, é preciso transcender o sucesso financeiro para moldar um futuro mais sustentável e que impacte bilhões de pessoas de maneira positiva, diariamente.

A Siemens é uma empresa líder em tecnologia em busca de tornar possível que a indústria, a infraestrutura, a mobilidade e a saúde sejam digitalizadas. Para alcançar esse objetivo de negócio, é preciso transcender o sucesso financeiro para moldar um futuro mais sustentável e que impacte bilhões de pessoas de maneira positiva, diariamente.

No ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022, o Grupo Siemens gerou receita de € 72.0 bilhões e lucro líquido de € 4,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2022, a empresa contava com aproximadamente 311.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

