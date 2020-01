Sustentabilidade Solar: Finalizada a estrutura da Torre Central do Projeto CSP de 700 MW da Shanghai Electric e DEWA em Dubai

"A SEGC(Shanghai Electric Group Company) nos mostrou seu excelente desempenho, finalizando a torre solar de concreto de acordo com o cronograma, mesmo com grandes desafios ao longo do caminho", afirmou Enrique Valades Nieto, gerente de construção da Noor Energy 1.

O projeto CSP de 700 MW marca a quarta fase do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum em Dubai e é uma parte crucial da iniciativa "Vision 2021" do governo dos Emirados Árabes Unidos para garantir um desenvolvimento sustentável e ambientalmente amigável.

Além do "Vision 2021", o governo também lançou o "Plano Estratégia Energética 2050" que visa aumentar a contribuição da energia limpa na mistura total de energia de 25% para 50% até 2050. Quando estiver operacional, a usina de CSP reduzirá a pegada de carbono de Dubai em 1,6 milhão de toneladas por ano.

Sustentabilidade é o foco do projeto. Para minimizar o impacto da construção, a Shanghai Electric contratou especialistas e parceiros para realocar animais selvagens e 180 árvores Mesquite nos 40 quilômetros quadrados para um novo parque de vida selvagem.

O projeto também visa gerar empregos para os moradores e é apoiado por uma equipe internacional. Estima-se que, à medida que o projeto avance, criará cerca de 6.000 empregos nos setores de tecnologia, gerenciamento de energia e construção.

Sobre os sistemas de energia solar concentrada

Os sistemas de energia solar concentrada geram energia solar usando espelhos ou lentes para concentrar uma grande área de luz solar em uma pequena área. A eletricidade é gerada quando a luz focalizada é convertida em calor, o que aciona uma turbina a vapor conectada a um gerador de energia elétrica. Os coletores de energia solar da usina CSP de 700 MW incluem coletores de torre e tubo. A torre central é o componente crucial da usina e é usada para receber toda a luz do sol concentrada dos 70.000 espelhos para aumentar a temperatura para mais de 500ºC, e com esse calor girar a turbina a vapor conectada ao gerador de energia elétrica. Com uma altura total de 267 metros, é atualmente a torre térmica mais alta do mundo.

Sobre a Shanghai Electric

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) atua principalmente na criação, fabricação e distribuição de equipamentos de energia elétrica e industriais. Seu foco principal é a nova energia, incluindo a fabricação e venda de turbinas eólicas e componentes e equipamentos de energia nuclear; negócios de energia limpa e eficiente, incluindo a fabricação e venda de equipamentos de energia térmica e equipamentos de transmissão e distribuição de energia; equipamentos industriais, incluindo a produção e venda de elevadores e motores; indústria de serviços modernos, incluindo a contratação de projetos de construção de energia térmica e projetos de transmissão e distribuição, além de outros negócios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077901/Shanghai_Electric.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric