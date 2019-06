SUV Haval F7 revoluciona a indústria automotiva da Rússia e é o novo campeão do transporte urbano

TULA, Rússia, 13 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Haval SUV ("Haval"), marca líder em SUV na China, anunciou lançamento do Haval F7 no mercado russo em junho deste ano, tornando-se a primeira fabricante de automóveis chinesa a lançar um veículo totalmente fabricado e distribuído no exterior.