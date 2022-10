Suvida Healthcare se lanza en Texas con un enfoque en ofrecer una atención culturalmente competente para los adultos mayores hispanos

A través de alianzas con los planes Medicare Advantage, Suvida pretende asumir total responsabilidad financiera y clínica de sus pacientes

AUSTIN, Texas, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Suvida Healthcare, una compañía especializada que se centra en brindar atención de alta calidad y culturalmente competente a los adultos mayores hispanos, se ha inaugurado hoy en alianza con General Atlantic, Town Hall Ventures y Oxeon.

Mediante un modelo que aborda los aspectos físicos, conductuales, sociales y culturales de la salud, Suvida Healthcare busca brindar una atención culturalmente competente y coordinada a los adultos mayores de los vecindarios de los Estados Unidos, comenzando por Texas. Fundada a fines de 2021 por la dupla veterana de la industria compuesta por la Dra. Ana Fuentevilla, M.D. y Austin Pittman, Suvida Healthcare está preparada para ofrecer una experiencia de atención médica transformadora a las personas mayores a las que presta servicios.

"Como inmigrante cubana-estadounidense de primera generación, geriatra especializada y cuidadora familiar, he experimentado de primera mano las numerosas formas en que nuestro sistema existente les falla a nuestros adultos mayores más vulnerables y a sus familias", señaló la Dra. Ana Fuentevilla, cofundadora y directora médica de Suvida. "La pandemia en curso ha puesto de relieve lo que ha sido cierto durante mucho tiempo: los adultos mayores de los grupos históricamente marginados experimentan barreras sistémicas culturales y sociales para obtener una atención médica accesible y de alta calidad, lo que ha dado lugar a disparidades significativas en los resultados de salud".

Se proyecta que en los próximos 30 años la población de adultos mayores de los Estados Unidos aumentará significativamente y que el porcentaje de adultos mayores que se identifican como hispanos aumentará el doble de rápido que la población total de más de 65 años, que representa casi el 20 % de la población de adultos mayores de los Estados Unidos para 2050¹. Estas poblaciones enfrentan barreras importantes para la salud y el cuidado, lo que genera peores resultados en materia de salud, como tasas más altas de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad y los problemas de salud del comportamiento.

Para enfrentar estos problemas, Suvida busca ofrecer un modelo de atención basado en equipos y centrado en el vecindario, arraigado en la competencia cultural y el compromiso de la comunidad. Suvida planea ofrecer atención basada en evidencia a los pacientes a través de una combinación de visitas presenciales en sus recién desarrollados centros comunitarios, atención a domicilio y apoyo de proveedores autorizados y trabajadores de la salud a nivel comunitario, así como medios virtuales que permiten la comunicación con los equipos de atención entre las visitas. Al comprender el papel fundamental que ejercen los cuidadores y las familias multigeneracionales en los vecindarios a los que presta servicios, Suvida busca ofrecer capacitación, apoyo y recursos para empoderar y apoyar a estos cuidadores a fin de que sean participantes activos en la mejora de los resultados de salud de sus seres queridos. Suvida también planea ofrecerles a sus miembros servicios de transporte, así como programas educativos y de bienestar intencionados dentro de sus centros comunitarios.

"Nuestra visión es mejorar la calidad de vida de las personas mayores históricamente desatendidas y de sus cuidadores en vecindarios de los Estados Unidos", comentó Austin Pittman, cofundador y director ejecutivo de Suvida. "Esperamos lograr esto al integrarnos profundamente en los vecindarios que atendemos a través de la creación de relaciones, el fomento de la confianza y la superación de las expectativas. Fundamentalmente, creemos que los adultos mayores se han ganado el derecho a acceder a una experiencia excepcional de cuidado de la salud que trate a cada persona y a sus familias con dignidad y respeto".

Se espera que el financiamiento inicial de General Atlantic y Town Hall Ventures le permita a Suvida escalar su modelo mientras trabaja para desarrollar alianzas alineadas con los planes Medicare Advantage a fin de asumir la responsabilidad financiera y clínica total de los pacientes que atiende.

Suvida comenzará a aceptar pacientes en sus centros comunitarios en las zonas de Houston y Austin, Texas, a partir de fines de 2022.

Acerca de Suvida Healthcare

Suvida Healthcare es un programa multidisciplinario de atención primaria diseñado para atender las necesidades físicas, conductuales, sociales y culturales de los adultos mayores hispanos elegibles para Medicare y de las personas que los cuidan en vecindarios de los Estados Unidos. Con sede en Austin, Texas, Suvida Healthcare está preparada para ofrecer un enfoque transformador y culturalmente competente de la atención médica para las personas mayores desatendidas, capaz de mejorar la calidad de vida general de sus pacientes, sus cuidadores y de los vecindarios en los que presta servicios. Para obtener más información, visite: www.suvidahealthcare.com .

Acerca de General Atlantic

General Atlantic es una firma de capital de crecimiento líder a nivel mundial con más de cuatro décadas de experiencia ofreciendo capital y apoyo estratégico a más de 445 empresas de crecimiento a lo largo de su historia. Creada en 1980 con el objetivo de asociarse con emprendedores visionarios y generar un impacto duradero, la firma combina un enfoque global colaborativo, experiencia específica del sector, un horizonte de inversión a largo plazo y una profunda comprensión de los impulsores del crecimiento a fin de asociarse con grandes emprendedores y equipos de gestión para escalar las empresas innovadoras en todo el mundo. Actualmente, General Atlantic cuenta con más de $73.000 millones en activos bajo gestión, incluidos todos los productos al 30 de junio de 2022 y más de 215 profesionales de la inversión con sede en Nueva York, Ámsterdam, Pekín, Hong Kong, Yakarta, Londres, Ciudad de México, Mumbai, Múnich, Palo Alto, São Paulo, Shanghái, Singapur, Stamford y Tel Aviv. Para obtener más información acerca de General Atlantic, visite el sitio web: www.generalatlantic.com .

Acerca de Town Hall Ventures

Town Hall Ventures es una firma de inversión centrada en la atención de la salud que se asocia con emprendedores y equipos apasionados por cambiar el sistema de salud de los Estados Unidos, mediante soluciones basadas en la innovación para hacer frente a las desigualdades en la salud. Aprovechando una base estratégica de socios limitados, una red profunda y amplia, así como experiencia en el mercado, Town Hall trabaja en estrecha colaboración con las empresas para transformar la prestación de la atención médica y los resultados de salud. Fundada en 2017, Town Hall Ventures actualmente administra más de $700 millones.

Acerca de Oxeon

Oxeon, un desarrollador de soluciones transformadoras de atención médica líder en la industria creado de forma pionera en 2011 por Trevor Price, impulsa cambios en el fracturado sistema de atención médica de nuestra nación a través del talento, el emprendimiento y la inversión. Compuesta por tres empresas principales, la empresa matriz Oxeon incluye: Oxeon Search, que ha asignado a más de 1,000 ejecutivos en puestos de liderazgo en el sector de la atención médica; Oxeon Investments, que realiza inversiones selectivas a nivel de capital semilla y toma posiciones de capital en las empresas de cartera de Oxeon a fin de acelerar el cambio en la atención médica; y Oxeon Venture Studio, que diseña, facilita y lanza negocios innovadores de atención médica. Oxeon, que deriva de la palabra griega para "relaciones", conecta a las personas y las ideas para cambiar la atención médica y mejorar la vida de millones de estadounidenses. Haga clic aquí para obtener más información.

¹Race and Hispanic Origin by Selected Age Groups: Main Projections Series for the United States, 2017-2060. Oficina del Censo de los Estados Unidos, División de Población, Washington, DC.

FUENTE Suvida Healthcare

SOURCE Suvida Healthcare