- Suvoda anuncia la selección gratuita para la distribución de ensayos clínicos JIT en la Conferencia de innovaciones disruptivas DPHARM

El director general y consejero delegado de Suvoda, Jagath Wanninayake, será un ponente destacado en DPHARM para hablar sobre la innovación sin interrupciones

FILADELFIA, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios complejos en áreas terapéuticas como oncología, sistema nervioso central (SNC) y enfermedades raras, anunció hoy sus nuevas capacidades de selección gratuita incluidas en su último Sistema de Respuesta Interactiva (IRT), utilizado para la aleatorización de pacientes y la gestión de la cadena de suministro, en la 12ª Conferencia Anual de Innovaciones Disruptivas de DPHARM en Boston.

Jagath Wanninayake, President and CEO

El nivel de complejidad de los ensayos clínicos en la actualidad está ejerciendo una mayor presión sobre la cadena de suministro de medicamentos y productos biológicos. La última funcionalidad de selección libre de Suvoda en su sistema IRT permite a los patrocinadores una mayor flexibilidad en la forma en que administran sus operaciones de empaquetado, etiquetado y distribución del lado de la oferta, lo que les permite comenzar de manera efectiva y segura su viaje hacia un paradigma Just-in-Time (JIT).

"La logística de la cadena de suministro continúa representando la mayoría de los presupuestos de la cadena de suministro de ensayos clínicos, por lo que es crucial priorizar el desarrollo de soluciones de software flexibles que permitan a los patrocinadores maximizar las eficiencias de fabricación y distribución", comentó Lisa Li, directora de gestión de productos IRT en Suvoda. "Con capacidades de elección libre como una opción cuando se utiliza Suvoda IRT, los patrocinadores son libres de implementar la estrategia adecuada para cada prueba en función de sus requisitos y protocolos únicos".

Con la selección gratuita, los patrocinadores pueden tener más opciones y flexibilidad en la forma en que satisfacen la demanda de suministros clínicos. En lugar de estar restringida por una solicitud de IRT de unidades de medicamento específicas para un envío, con selección libre, la solicitud de envío puede contener un conjunto de parámetros como cantidad, tipo de medicamento y una fecha de vencimiento mínima sin dictar las unidades exactas que deben entrar en una solicitud de envío. La selección libre mejora la oferta de IRT de Suvoda para respaldar las estrategias de suministro de medicamentos, como el cumplimiento de envíos flexibles y la agrupación de existencias brillante con etiquetado JIT. Esto permite a los patrocinadores reducir el desperdicio y optimizar los costes de etiquetado y destrucción, especialmente en ensayos que incluyen productos biológicos.

"Suvoda tiene un historial de creación de soluciones flexibles que combinan tecnologías y ofertas innovadoras con enfoques pragmáticos de adopción, para impulsar la eficiencia en los estudios de soporte vital", destacó Jagath Wanninayake, presidente y consejero delegado de Suvoda. "El lanzamiento de nuestra funcionalidad de selección libre es otro ejemplo de selección de opciones para los clientes que les permite innovar cuándo y cómo están listos para que puedan comenzar a moverse hacia nuevos paradigmas de eficiencia mientras atienden las necesidades urgentes y críticas de los pacientes en los ensayos clínicos actuales".

Jagath Wanninayake será un ponente destacado el 14 de septiembre de 2022, donde participará en un chat junto a la chimenea para Today Show @DPharm . Su ponencia, "Innovation Without Disruption: The Practical Path to Patient-Centric, Accessible Clinical Trials" ("Innovación sin interrupción: el camino práctico hacia ensayos clínicos accesibles y centrados en el paciente") destacará cómo los patrocinadores y las CRO pueden adoptar la innovación para lograr un cambio positivo en los ensayos clínicos de manera inclusiva y minimizar la interrupción.

Acerca de Suvoda

Suvoda es una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios complejos de soporte vital en áreas terapéuticas como oncología, sistema nervioso central (SNC) y enfermedades raras. Fundada en el año 2013 por medio de expertos en tecnologías eClinical, Suvoda permite a los profesionales de ensayos clínicos gestionar los momentos más urgentes en los ensayos más urgentes a través de soluciones de software avanzadas entregadas en una única plataforma. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón, Barcelona, España, Bucarest, Rumania y Tokio, Japón. La empresa cuenta constantemente con un Net Promoter Score (NPS) cercano a 70, que supera con creces el promedio de la industria tecnológica de 50, y ha sido seleccionada por patrocinadores de ensayos y CRO para respaldar más de 1.000 ensayos en 65 países. Para obtener más información, visite suvoda.com . Siga a Suvoda en Twitter y LinkedIn .

