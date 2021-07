Suvoda beendet erstes Halbjahr 2021 mit starkem Geschäftswachstum, geografischer Expansion und neuen Produkterweiterungen

Der Innovationsführer im Bereich Software für klinische Studien meldet Rekordquartal bei Geschäftsbuchungen im zweiten Quartal

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein Innovator für Software für klinische Studien, hat heute bekannt gegeben, in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ein deutliches Geschäftswachstum verzeichnet zu haben, da sich einige große Pharma- und Biotechunternehmen sowie Auftragsforschungsinstitute für die IRT-Lösung des Unternehmens entschieden haben und diese implementieren. Darüber hinaus hat Suvoda mehrere Produktverbesserungen für IRT herausgebracht und seine Präsenz in Nordamerika, Europa und Japan ausgebaut.

Das Unternehmen verzeichnete ein Buchungswachstum von 50 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und übertraf damit insgesamt 800 Testläufe, die seit der Unternehmensgründung auf seinem IRT-System durchgeführt worden waren. Suvoda ist in der Branche für seine hervorragenden Dienstleistungen und seine Kundenbetreuung bekannt und erreicht bereits seit Beginn der Umfrage 2018 einen Kundenzufriedenheitswert von über 9 (von 10). Mehr als 90 % der Kunden nehmen Suvoda für ihre klinischen Studien erneut in Anspruch.

Suvoda hat auch die neueste Version seiner IRT-Software veröffentlicht, die Erweiterungen seiner Fähigkeiten zur Unterstützung virtueller und dezentraler klinischer Studien umfasst und die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seines branchenführenden Lieferkettenmanagement-Angebots weiter ausbaut.

Gleichzeitig hat Suvoda sein Unternehmen skaliert, um das Wachstum zu unterstützen, und neue erfahrene Technologieführungskräfte in den Bereichen Produkt und Marketing sowie eine Führungskraft in Japan eingestellt.

„Suvoda befindet sich in einer aufregenden Phase, ebenso wie die Industrie auf Makroebene", erklärte Jagath Wanninayake, Präsident und CEO von Suvoda. „Ich bin unseren Kunden sehr dankbar, dass sie uns weiterhin ihr Herzblut – ihre klinischen Programme – anvertrauen, und natürlich den Suvoda-Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz für Exzellenz und ihren kompromisslosen Fokus auf den Kundenservice."

Im Juli wurde Suvoda bei den jährlich stattfindenden Philadelphia Alliance for Capital and Technologies (PACT) Enterprise Awards als Gewinner in der Kategorie „Top Technology Company" ausgezeichnet und damit für seine kontinuierliche Innovation, seine Führungsrolle und seinen Beitrag zur Transformation von Gesundheits- und Technologiefeldern weltweit gewürdigt.

Suvoda ist ein innovatives SaaS-Unternehmen, das sich auf die Transformation klinischer Studien mit Hilfe von Technologie konzentriert. Das Interactive Response Technology (IRT)-System von Suvoda löst komplexe Herausforderungen bei der Patienten-Randomisierung und der Lieferkette für klinische Studien, so dass sich die Kunden voll und ganz auf ihre Patienten konzentrieren können. Das Suvoda IRT bereitet klinische Studien auf den Erfolg vor, indem es eine vielfältige Auswahl an konfigurierbaren und anpassbaren Funktionen, eine leistungsstarke Berichterstellung und erweiterte Funktionen zur Unterstützung komplexer und innovativer Studiendesigns bietet. Suvoda hat seinen Hauptsitz in Conshohocken, Pennsylvania, betreibt Niederlassungen und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt und bietet biopharmazeutischen Unternehmen und klinischen Forschungseinrichtungen aller Größenordnungen außergewöhnliche Kunden- und Beratungsdienste an. Erfahren Sie mehr unter www.suvoda.com.

