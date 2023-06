Suvoda élargit son conseil d'administration avec l'arrivée d'Irena Webster, vétérane des essais cliniques

PHILADELPHIE, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , une entreprise mondiale de technologie pour les essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a fait appel à Irena Lerentracht Webster pour rejoindre son conseil d'administration. Mme Webster est une dirigeante expérimentée dans le domaine du développement de médicaments à l'échelle mondiale, avec plus de vingt ans d'expérience acquise auprès de promoteurs, d'organisations de recherche clinique et de sites. Elle a dirigé la stratégie d'essais cliniques mondiaux et leur exécution dans une multitude de domaines thérapeutiques, notamment la neurologie, la psychiatrie, l'oncologie, la cardiologie et les maladies rares, contribuant à de multiples présentations de nouveau médicament (NDA) et présentations de nouveau médicament supplémentaires (sNDA). Cliquez pour tweeter .

Mme Webster exerce actuellement les fonctions de vice-présidente, responsable de la stratégie des programmes et des opérations de développement pour Arkuda Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans les maladies neurodégénératives. Auparavant, elle a dirigé les équipes d'opérations cliniques et de biométrie de FORMA Therapeutics (aujourd'hui une société de Novo Nordisk) dans le cadre d'un programme mondial de lutte contre la drépanocytose et de l'approbation de l'olutasidanib (Rezlidhia™) pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë avec mutation du gène IDH1. Elle a également occupé des postes de direction dans le domaine du développement clinique et des opérations chez Sage Therapeutics et Alkermes.

« Irena apporte une grande expérience et des connaissances dans tous les aspects du développement clinique et est réputée pour être un leader du changement et une innovatrice pratique », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d'engagement envers la science de la recherche clinique, tout en se concentrant sur l'élément humain, en particulier l'expérience des sites et des patients. Son point de vue unique au sein du conseil d'administration de Suvoda contribuera à améliorer de manière significative notre capacité à fournir des solutions technologiques innovantes qui réduisent la charge des équipes d'essais cliniques et des patients qu'elles servent. »

Outre son entrée au conseil d'administration, M. Webster siège également au conseil consultatif des clients (CAB) de Suvoda.

« Suvoda a une culture d'authenticité, de curiosité, de passion et d'excellence qui frappe d'emblée les clients. Les dirigeants sont extraordinairement centrés sur le client, se montrent soucieux de le comprendre et de l'impliquer, dans le but d'aider quelqu'un comme moi, en tant que promoteur, à mieux faire son travail », a déclaré Mme Webster. « Ces caractéristiques et cette culture sont les éléments qui m'ont incité à accepter la proposition qui m'a été faite de rejoindre le conseil d'administration. Je suis fière de collaborer avec certains des esprits les plus brillants de l'espace eClinical, afin de marquer une différence dans la manière dont les équipes d'essais cliniques servent les patients. »

La nomination de Mme Webster fait suite au lancement récent de la plateforme Suvoda, qui intègre les solutions IRT, eConsent et eCOA afin d'offrir aux promoteurs et aux sites d'essais pharmaceutiques un moyen simple de gérer les essais cliniques complexes, essentiels et urgents.

Mme Webster a obtenu un master en santé publique au New York Medical College.

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un taux de recommandation net (NPS) de près de 70, dépassant de loin la moyenne du secteur technologique (50), et a été choisie par des promoteurs d'essais et des CRO pour mener plus de 1 000 essais dans 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

