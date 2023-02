Suvoda stellt erweiterbare Software-Plattform vor, die bewährte technische Innovationen für das Management klinischer Studien bietet

Plattform reduziert Unstimmigkeiten in den Bereichen eConsent, IRT und eCOA für Sponsoren, CROs, Standorte und Patienten.

PHILADELPHIA, 6. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Erkrankungen spezialisiert hat, stellte heute eine speziell entwickelte Software-Plattform vor, die Sponsoren von Arzneimittelstudien und Prüfzentren eine reibungslose Verwaltung komplexer, unternehmenskritischer und zeitkritischer Momente auf der Patientenreise ermöglicht. Zum Tweeten anklicken.

Mit mehr als einem Jahrzehnt an Erfahrung nach der Einführung seiner innovativen IRT-Lösung und der Unterstützung von mehr als 1.000 Studien in 80 Ländern führt Suvoda eine Low-Code/No-Code-Plattform auf dem eClinical-Markt ein, die seine Lösungen eConsent, IRT und eCOA vereint. Die Suvoda-Plattform wurde entwickelt, um die realen Herausforderungen klinischer Studien zu bewältigen. Sie sorgt für eine nahtlose Benutzererfahrung, indem sie Integrationen reduziert und vereinfacht und stärkt die Data Governance, sodass Studien effizienter und mit geringerem Risiko von Ausfallzeiten durchgeführt werden können.

„Klinische Studien werden zunehmend komplexer, teurer und sind mit Herausforderungen behaftet, die die Durchführung von Studien beeinträchtigen – Änderungen während der Studie, Datensilos, Verzögerungen bei Studien und mehr", erklärt Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda. „Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat unser Team organisch eine Plattform aufgebaut, auf der wir die nächste Generation von Anwendungen für klinische Studien bereitstellen, die darauf ausgelegt sind, die Komplexität mit Leichtigkeit zu bewältigen und das Gesamtrisiko während der Studien zu verringern. Unser Ziel ist es, Sponsoren und Anwendern zu helfen, weniger Zeit mit der Technologie zu verbringen und mehr Zeit für das zu haben, was für sie am wichtigsten ist: wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen und sich auf die Patienten zu konzentrieren, denen wir letztendlich alle dienen."

Die Suvoda-Plattform ermöglicht es, dass die Suvoda-Lösungen IRT, eConsent und eCOA problemlos mit anderen Anwendungen zusammenarbeiten und harmonieren, dass sie leicht an die Bedürfnisse jedes einzelnen Protokolls angepasst werden können und dass sie erweiterbar sind, um von kontinuierlichen Verbesserungen zu profitieren. Die Suvoda-Plattform bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter:

Verbesserte Benutzererfahrung und geringere Arbeitslast. Die neue Plattform ermöglicht eine einmalige Anmeldung und bietet eine einheitliche Schnittstelle für die eConsent-, IRT- und eCOA-Lösungen von Suvoda mit reibungslosen Benutzer-Workflows, die es Klinikern ermöglichen, problemlos von einer Aufgabe zur nächsten zu wechseln. Dadurch werden Arbeitslast und Schulungsaufwand reduziert, sodass sich die Einrichtungen mehr auf die Forschung und die Patienten konzentrieren können.

Schneller Entwurf und Einsatz von komplexen Studien. Die Low-Code/No-Code-Technologie der Plattform vereinfacht den Start von Studien und die Durchführung von Änderungen in bereits laufenden Studien selbst bei den komplexesten Studien, während fortschrittliche Design-Tools Anpassungen praxisgerechter machen und die Umsetzung von Sponsorenstandards erleichtern. Ein harmonisierter Implementierungsprozess für alle drei Lösungen spart Studiengruppen Zeit und Mühe.

Verbesserter Daten-Workflow und weniger Integrationen. Die einheitliche Plattform von Suvoda ermöglicht es, alle Patienten- und Standortdaten über eConsent, IRT und eCOA zentral zu erfassen, zu verwalten, zu analysieren und zu speichern. Es wird erwartet, dass dies zu einer besseren Datenverwaltung für Sponsoren führt, den Standorten Zugang zu Echtzeitinformationen bietet und ein robusteres eClinical-Ökosystem schafft. Darüber hinaus profitieren die Kunden von drei bereits integrierten Lösungen – eConsent, IRT und eCOA – während die umfassende Programmierschnittstelle der Plattform weitere notwendige Integrationen mit Lösungen von Drittanbietern und Systemen von Sponsoren vereinfacht.

Zukunftssichere eClinical-Programme. Benutzer der Plattform werden mit Suvoda immer über die neueste Studientechnologie verfügen, da Upgrades während der gesamten Laufzeit der Studie durchgeführt werden können, ohne dass Anpassungen verloren gehen. Darüber hinaus können die Kunden dank der Freigabeoption selbst entscheiden, welche Updates sie akzeptieren möchten, wodurch sie die Kontrolle über ihre internen Validierungs-, Akzeptanz- und Schulungsprozesse erhalten. Schließlich macht Suvoda die Implementierung von Unternehmensstandards zukunftssicher, indem es Sponsoren ermöglicht, Upgrades durchzuführen und dabei ihre proprietären Prozesse und Standards für alle auf der Suvoda-Plattform aufgebauten Produkte beizubehalten.

„Ob Sponsoren, CROs, Standortteams oder Patienten – die Benutzer erwarten eine nahtlose Erfahrung mit Studien, sowohl digital als auch persönlich, darum haben wir die neue Plattform so konzipiert, dass sie genau das bietet", erklärt Andrew McVeigh, Chief Architect bei Suvoda. „Da wir den Benutzer in den Mittelpunkt unseres Designs gestellt haben, bietet Suvoda eine leistungsstarke Plattform zur Verwaltung von Studien, die sich wie eine Verbraucher-App anfühlt. Unser robustes Backend und das intuitive Design geben unseren Kunden mehr Kontrolle und ermöglichen die Verwaltung von Studien jeder Komplexität."

Weitere Informationen über die Suvoda-Plattform finden Sie hier .

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und ermöglicht es Fachleuten für klinische Studien, selbst die dringlichsten Situationen in den dringlichsten Studien durch fortschrittliche Softwarelösungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Niederlassungen in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Tokio (Japan). Das Unternehmen rühmt sich eines konsistenten Net Promoter Score (NPS) um etwa 70, was weit über dem Durchschnitt der Technologiebranche von 50 liegt, und wurde von Studiensponsoren und CROs ausgewählt, um bereits mehr als 1.000 Studien in 80 Ländern zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie auf suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf Twitter und LinkedIn.

Für Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mara Conklin, (847) 340-6823

[email protected]

Kathy Zoeller, (312) 485-2422

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda_Logo.jpg

SOURCE Suvoda LLC