Suzhou leva o "Feliz Ano Novo Chinês" para os Estados Unidos, convidando o mundo a vivenciar a "Cultura Jiangnan"

SUZHOU, China, 11 de Janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- De 6 a 8 de janeiro, uma série de atividades sob o tema de 2023 "Feliz Ano Novo Chinês" foi realizada sucessivamente em Filadélfia e Nova York, apresentando aos amigos chineses e estrangeiros a cultura de vários Suzhous. Esta é a primeira atividade de intercâmbio cultural em larga escala da China para os Estados Unidos desde a otimização e ajuste da política de prevenção e controle de epidemias, de acordo com o Departamento de Publicidade do Governo Popular Municipal de Suzhou.

Dois shows intitulado "Echoes of Ancient Tang Poems" foram realizados no Kimmel Center for the Performing Arts, Filadélfia e Lincoln Center, Nova York, respectivamente, comemorando o 50º aniversário da turnê da Orquestra da Filadélfia pela China em 1973. Apresentado pela Orquestra da Filadélfia, pelo Centro de Cultura e Arte de Suzhou e pelo Centro de Artes Cênicas da Ásia-Americana, o iSING! Suzhou e o show de comemorações do Ano Novo Chinês da Orquestra da Filadélfia reuniram 15 iSING! Cantores de Suzhou de 10 países deram vida à dinastia Tang com poemas antigos reinterpretados para a música em chinês.

Como a orquestra de renome mundial que iniciou a "jornada de quebra de gelo" entre a China e os Estados Unidos, a Orquestra da Filadélfia tem uma amizade extraordinária com China. Em 1973, a orquestra fez sua histórica primeira turnê pela China, tornando-se uma das primeiras orquestras conhecidas dos EUA a visitar a China. Desde então, visitou a China com frequência até 12 vezes e serve como uma ponte para intercâmbios culturais bilaterais.

Historicamente, Suzhou foi sinônimo com a terra dos peixes e arroz, a Casa da Seda e a Cidade dos Jardins. Suzhou está entre os desenvolvidos mais rapidamente na China, com a economia mais dinâmica e o mais alto grau de abertura. Também é uma das maiores cidades de manufatura da China.

Na série de atividades, Suzhou trouxe incríveis representantes da cultura chinesa, como a Ópera de Kunqu, Suzhou Pingtan e o bordado Suzhou. Essas apresentações de patrimônios culturais intangíveis mostraram a beleza suave e elegante da "Cultura Jiangnan" de Suzhou aos amigos estrangeiros e enviam um convite caloroso de Suzhou e da China para todo o mundo.

O evento também organizou apresentações de arte folclórica, como dança de leão e preparação de dumplings, criando uma oportunidade para o público aprender sobre a cultura folclórica tradicional chinesa por meio da interação e passar o Feliz Ano Novo Chinês juntos.

