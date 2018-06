Svenska lärosäten väljer Canvas via SUNET och NORDUnet

NORDUnet, som är ett samarbete mellan 5 nordiska medlemsorganisationer, vid namn National Research and Education Networks (NRENs), från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige väljer Canvas som deras förstahandsval av LMS-leverantör för högre utbildning. DEIC och SUNET kan genom detta ramavtal välja Canvas och hjälper därmed sina medlemmar, som nu slipper en omfattande upphandlingsprocess, att välja att implementera Canvas som deras nya LMS.

Den omfattande utvärderingsprocessen, som fokuserade på värde, användarvänlighet och teknisk prestanda hos olika marknadsledande LMS-plattformar, hade som huvudsyfte att förenkla och korta ned inköp för universitet och högskolor. NORDUnets expertis och tekniska kunnande ger lärosäten åtkomst till de bästa verktygen för undervisning, utan omfattande upphandlingsprocesser. Detta leder i sin tur till snabbare digitalisering, positiv utveckling och bredare adoption av teknik inom sektorn.

Representanter från NORDUnet och samtliga från NRENs skapade ett formellt användartest och utvärderade tekniska och kommersiella parametrar. Canvas fick genomgående höga poäng, mer specifikt 10 av 10 för användarupplevelse, vilket också reflekterar möjligheterna för ett studentcentrerat lärande som i sin tur driver på användning och engagemang. Hittills har 14 universitet och högskolor valt Canvas under SUNETs ramavtal.

Maria Häll, CEO på SUNET kommenterar: "Den omfattande utvärderingsprocessen som utfördes av NORDUnet har förenklat upphandling och driver på digitaliseringen och användningen inom den skandinaviska högskolesektorn. Canvas skiljer sig från andra leverantörer i att facilitera ett brett urval av undervisningsmetoder och lärandeaktiviteter och erbjuder en oöverträffad pedagogisk flexibilitet. Vi ser fram emot ett partnerskap med Canvas medan vi fortsätter att erbjuda tjänster för undervisning och lärande av högsta kvalitet."

"Vi ser med spänning fram emot att arbeta med Canvas för undervisning och lärande vid Teologiska Högskolan Stockholm. Canvas är verkligen en modern och lättanvänd plattform. Byggd på det sätt som studenter interagerar och studerar vilket gör att högskolans digitala plattform ligger i framkant. Vi har använt flertalet olika gratisprodukter, en blandning mellan Google och Moodle, men känt oss begränsade i vad vi skulle vilja göra. Exempelvis kunde vi inte använda samma plattform för distanskurser som för de som läser på skolan vilket gav en osammanhängande användarupplevelse. Med Canvas får vi fler möjligheter för både distanskurser och lokala kurser och vi har dessutom möjligheten att bygga upp kompetensutveckling till personalen, förklara Bjørg Farstad, administratör vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS).

Björn Lundgren, projektledare för implementering av Canvas på Malmö Universitet säger; "Canvas erbjuder stor flexibilitet för olika undervisningsmetoder. Med öppna API:er kan vi enkelt integrera tredjepartsapplikationer, erbjuda ett rikare undervisningsmaterial som nu är enklare att publicera. Möjligheten att samarbeta med andra lärosäten som använder Canvas inom SUNET är också värdefullt för oss eftersom vi kan samarbeta med implementeringsarbetet, lära oss av varandra och tillsammans utveckla pedagogiken."

Kenny Nicholl, VP inom EMEA på Canvas, säger; "NORDUnets beslut att välja Canvas som "preferred LMS" och SUNETs beslut att använda ramavtalet är ytterligare bevis att om man vill underlätta undervisning och lärande så det finns det bara ett självklart val. Vi är glada över att vi fick full poäng när det gäller användarvänlighet, vilket reflekterar vårt engagemang att skapa en studentcentrerad lärupplevelse.

Canvas har också tidigare meddelade sin position som "prefered LMS" hos UNINETT, som är SUNETs motsvarighet i Norge. Hittills har 23 norska universitet och högskolor tecknat avtal med Canvas, vilket motsvarar mer än 70% av alla studenter i Norge.

