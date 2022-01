Svenska Rikslagen : Nouveau parti politique en Suède

Une conférence de presse aura lieu le 22 janvier 2022

STOCKHOLM, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le parti Svenska Rikslagen a été créé en Suède. Le parti a pour objectif d'être élu au Parlement suédois lors des élections de septembre 2022.

Notre contexte

Svenska Rikslagen a été créé en réponse à la réaction du gouvernement suédois à la pandémie de Covid.

Notre programme

En s'inspirant de la convention des droits de l'homme de l'ONU et en s'appuyant sur les lois nationales suédoises, Svenska Rikslagen évaluera, à un niveau individuel, avec des défenseurs et des scientifiques, les actions des dirigeants élus et, le cas échéant, exigera leur responsabilité.

Svenska Rikslagen prévoit de questionner et d'évaluer :

La légitimité judiciaire d'un passeport vaccinal

La responsabilité des programmes de vaccination destinés aux enfants et aux jeunes

La discrimination systématique des citoyens non vaccinés

La responsabilité et les avantages des effets des vaccins par rapport aux effets indésirables

Les effets économiques des confinements

Nos électeurs - ensemble, nous sommes forts

Svenska Rikslagen ne fait pas de différence entre les origines ethniques, les hommes et les femmes, les vaccinés et les non-vaccinés. Svenska Rikslagen est un parti politiquement non aligné qui prend position pour tous les citoyens suédois qui recherchent la vérité et la justice.

Avec le parti Svenska Rikslagen, les citoyens et les personnes de tous horizons reçoivent un lieu de rassemblement pour s'unir et s'exprimer. Il ne s'agit plus de santé publique ou de diviser les gens en groupes de vaccinés et de non-vaccinés. Il s'agit d'unir les gens et de défendre nos droits humains.

Invitation à la conférence de presse

Participation : Membres du conseil d'administration, représentants du parti, journalistes, etc.

Lieu : Stockholm, Suède. L'adresse exacte sera présentée sur notre site Web.

Date : Samedi 22 janvier 2022 à 10h00

Président du parti Svenska Rikslagen

Contact :

Martin Zetterstedt

+46 709769977

[email protected]

[email protected]

www.svenskarikslagen.se

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726814/Svenska_Rikslagen_Logo.jpg

SOURCE Svenska Rikslagen