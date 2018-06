SWAFF : la Coupe du monde 2018 de la FIFA annonce un tournant pour les frontières des nations du football

Feu vert pour la nouvelle région de la SWAFF afin d ' aider plus de pays à se qualifier pour des événements de la Coupe du monde de football .

13 membres fondateurs devant inclure l ' Inde, le Pakistan , le Bangladesh , le Sri Lanka , l ' Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis .

. L ' initiative de la SWAFF saluée comme un ' jalon ' dans le développement des nations aux frontières du football.

« Nous voulons voir davantage de pays de la région représentés lors d'événements majeurs internationaux du football comme la Coupe du monde et devenir une présence dans le football mondial » : Dr Adel Ezzat , président et doyen de la Fédération de football d'Arabie saoudite.

Une planification est en train de se mettre en place afin de promouvoir le football à l'intérieur de nouvelles frontières où il est le jeu le plus populaire dans le monde. Son potentiel sportif, communautaire et commercial est actuellement en plein essor en Asie du Sud et en Asie de l'Ouest.

Les présidents des fédérations de football d'Asie du Sud et d'Asie de l'Ouest se sont rencontrés ce jeudi en présence d'un responsable officiel de la Fédération internationale de football association (FIFA) en tant qu'observateur afin d'entamer le processus formel visant à établir un nouvel organisme sous le nom de South West Asian Football Federation (SWAFF, Fédération de football de l'Asie du Sud-Ouest).

Le Pakistan, le Sri Lanka, l'Inde, le Népal, le Bangladesh, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Maldives, le Yémen, Oman, le Koweït et les Émirats arabes unis étaient les nations représentées à cette réunion.

La nouvelle organisation a été conçue dans le but d'améliorer la qualité du football chez les gens de tous âges, genres et niveaux d'aptitude dans la région. Elle comprend déjà certains pays comme l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan parmi les plus grands du football au-delà de leurs frontières, et ceci marque une nouvelle étape dans l'évolution du football mondial.

« Les nations d'Asie du Sud et d'Asie de l'Ouest veulent travailler ensemble afin de développer le football dans la région et d'entrer dans la compétition sur un niveau plus égal lors de la prochaine Coupe du monde et des tournois internationaux, » a dit Dr Adel Ezzat, président et doyen de la Fédération de football d'Arabie saoudite à l'issue de la réunion.

« L'Arabie saoudite s'est engagée à aider et apporter des ressources pour faire prospérer le football dans la région, » a souligné Dr Ezzat.

Cette réunion historique annonce l'aube d'une ère nouvelle dans l'édification d'une compétitivité et de capacités dans les pays tournés vers le sport en Asie du Sud et en Asie de l'Ouest.

« L'initiative de la SWAFF marque un jalon dans l'évolution du football au Pakistan et dans d'autres pays. Il n'y a aucun doute que ceci marque aussi une nouvelle frontière pour le football... » a commenté Makhdoom Faisal Hayat, président de la Fédération de football du Pakistan.

L'Arabie saoudite est la seule nation de la région à être parvenue en finale de la Coupe du monde 2018 de la FIFA et elle doit affronter la Russie dans le jeu d'ouverture du célèbre événement du football mondial.

« Nous voulons voir la région devenir une présence sur la scène du football mondial, » a ajouté Dr Ezzat.

Le nouvel organisme a planifié de travailler avec des partenaires, des gouvernements, des fédérations et autres parties concernées dans la région afin de mettre en place de nouvelles installations, écoles et compétitions de football. Elles seront développées de concert avec la FIFA, la Confédération asiatique de football (AFC), les fédérations de football en Asie du Sud et en Asie de l'Ouest, et dans le cadre des structures, programmes et engagements existants pour ce sport.

« Dans nos discussions sur la gouvernance, la FIFA a réellement manifesté son soutien et son encouragement à de telles initiatives et Gianni lui-même (Gianni Infantino est le président de la FIFA) est favorable à cette proposition, » a indiqué Abdulla Aljunaibi, vice-président de la Fédération de football des Émirats arabes unis.

Des financements de nouveaux événements et programmes commerciaux du football seront réinvestis en vue du développement du football afin d'y créer chez les pays membres une culture et un nouveau secteur qui soient autosuffisants et transparents.

