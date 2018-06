SWAFF: Copa do Mundo da FIFA 2018 representa momento histórico para nações da nova fronteira do futebol

JEDÁ, Arábia Saudita, 1 de junho de 2018 /PRNewswire/ --

From left to right: Karma Tsering Sherpa, President All Nepal Football Association Ahmad Alrashdi, Board Member, Oman Football Association Basaam Adeel Jaleel, President, Football Association of Maldives Anura De Silva, President, Football Federation of Sri Lanka Ebrahim Saad Al Buainain, General Secretary, Bahrain Football Association Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat, President, Pakistan Football Federation Dr Adel Ezzat, President, Saudi Arabian Football Federation Kazi Salahuddin, President,...

Sinal verde para nova região da SWAFF ajudar mais nações a se classificarem para a Copa do Mundo

Entre os 13 membros fundadores estão Índia, Paquistão, Bangladesh , Sri Lanka , Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos

Iniciativa da SWAFF é celebrada como marco no desenvolvimento das nações da nova fronteira do futebol

"Queremos ver mais nações da região representadas em grandes competições internacionais de futebol, inclusive na Copa do Mundo, e queremos que marquem presença no futebol mundial." Dr. Adel Ezzat , presidente da Federação Saudita de Futebol

Já se iniciaram as atividades de planejamento para desenvolver o futebol na nova fronteira do esporte mais popular do mundo todo. O potencial esportivo, comunitário e comercial está sendo desenvolvido no sul e no oeste da Ásia.

Os presidentes de federações de futebol de países do sul e do oeste da Ásia se reuniram em Jedá na quinta-feira, tendo a participação de um alto funcionário da FIFA como observador, para iniciarem o processo formal de fundação de um novo órgão que será chamado de Federação de Futebol do Sudoeste da Ásia (South West Asian Football Federation, SWAFF).

Os países representados na reunião foram Paquistão, Sri Lanka, Índia, Nepal, Bangladesh, Arábia Saudita, Bahrein, Maldivas, Iêmen, Omã, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

A nova organização foi projetada para elevar a qualidade do futebol para pessoas de todas as idades, sexos e habilidades na região, que abrange algumas das maiores nações da nova fronteira do futebol, como Índia, Bangladesh e Paquistão. Ela marca a próxima etapa na evolução do futebol mundial.

"As nações do sul e do oeste da Ásia querem trabalhar entre si para fazerem o futebol crescer na região e para poderem competir com mais igualdade em futuras Copas do Mundo e torneios internacionais", disse após a reunião o presidente da Federação Saudita de Futebol, Dr. Adel Ezzat.

Conforme o Dr. Ezzat, a Arábia Saudita está empenhada em ajudar a fazer o futebol crescer e receber mais recursos na nova região.

A reunião histórica anuncia o surgimento de uma nova era para construir a competitividade e a capacidade futebolística dos países apaixonados por esporte do sul e do oeste da Ásia.

"A iniciativa da SWAFF é um marco no desenvolvimento do futebol no Paquistão e em outras nações, e não há dúvida de que esta é uma nova fronteira do futebol", disse o presidente da Federação Paquistanesa de futebol, Makhdoom Faisal Hayat.

A Arábia Saudita é o único país da região classificado para a Copa do Mundo da FIFA 2018. A seleção enfrentará a Rússia na partida de abertura da competição máxima do futebol mundial.

"Queremos ver a região marcar presença no futebol internacional", disse o Dr. Ezzat.

O novo órgão planeja trabalhar com parceiros, governos, federações e outras partes interessadas na região para estabelecer novas instalações, centros de formação de categorias de base e competições de futebol. Tudo será desenvolvido em harmonia e em colaboração com a FIFA, a AFC e as federações de futebol do sul e do oeste da Ásia, e dentro dos compromissos, cronogramas e estruturas de futebol atuais.

"Quando falamos sobre governança (...), a FIFA está realmente apoiando e incentivando tais iniciativas (...), e o próprio Gianni (Infantino, presidente da Fifa) também acolheu a iniciativa", disse o vice-presidente da Federação Emiradense de Futebol, Abdulla Aljunaibi.

Os recursos obtidos com novos torneios e programas comerciais serão reinvestidos no desenvolvimento do futebol para ajudar a gerar um novo setor e uma nova cultura futebolística autossuficiente e totalmente transparente nos países-membros.

Para saber mais sobre a SWAFF, acesse http://www.SWAFF.org

Observação: vídeos e fotografias relacionados à SWAFF e à reunião de formação podem ser acessados via Thomson Reuters, AP e Getty pelas formas usuais. Veja também https://vimeo.com/272835410

Boletim em vídeo:

Lista de planos de filmagem:

0s - 52s: Planos gerais da reunião das federações nacionais de futebol 52s - 1min36s: Vemos o Dr. Adel Ezzat , presidente da Federação Saudita de Futebol, que presidiu a reunião 1min36s - 1min43s: Logotipo da Federação de Futebol do Sudoeste da Ásia 1min43s - 1min53s: Corte para os fotógrafos 1min53s - 2min37s: Foto "de equipe" dos representantes no momento em que erguem bolas da SWAFF 2min37s - 2min50s: Representante da FIFA, Nodar Akhalkatsi 2min50s - 3min37s: Sonora do Dr. Adel Ezzat , presidente da Federação Saudita de Futebol 3min37s - 4min22s: Sonora de Makhdoom Falsal Hayat, presidente da Federação Paquistanesa de Futebol 4min22s - 4min45s: Sonora de Subrata Dutta , presidente da Federação Indiana de Futebol 4min45s - 5min17s: Sonora de Abdulla Al Junaibi , vice-presidente da Federação Emiradense de Futebol 5min17s - 5min19s: Sonora com pergunta do repórter 5min19s - 5min32s: Sonora de Bassam Adeel Jaleel , presidente da Federação Maldiva de Futebol

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/699476/SWAFF_Members.jpg

FONTE South West Asian Football Federation

SOURCE South West Asian Football Federation