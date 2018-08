SwanLeap fue nombrada la empresa de crecimiento más rápido en los Estados Unidos por la revista Inc.

MADISON, Wisconsin, 15 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- La revista Inc. reveló hoy que SwanLeap es la empresa privada de crecimiento más rápido de los Estados Unidos. SwanLeap, que ha revolucionado el sector del software de gestión de transporte con su enfoque Beyond TMS, aprovecha la inteligencia artificial en la cadena de suministro para optimizar la ejecución del transporte al tiempo que ayuda a las empresas a convertir las cargas en un centro de ganancias. El uso de esta tecnología nueva permite a SwanLeap ofrecer ahorros de transporte promedio por año del 26,7 % a sus clientes.

SwanLeap, que estuvo por primera vez en la prestigiosa lista Inc. 5000 en 2017 en el puesto número 55 con USD 99 millones en ingresos, ha demostrado un crecimiento en los ingresos sin precedentes del 75.660,8 % en los últimos tres años, lo que catapultó a la empresa de software de cinco años al lugar número uno. Empresas tales como Microsoft, Dell, Domino's Pizza, Pandora, Timberland, LinkedIn, Yelp y Zillow obtuvieron su primera exposición nacional al haber sido incluidas en la Inc. 5000. SwanLeap comenzó con la visión del CEO Brad Hollister de crear una solución para ofrecer visibilidad en tiempo real y control de la cadena de suministro para los fabricantes y las empresas de comercio electrónico. En búsqueda de ese objetivo, una de las primeras cosas que hizo Hollister fue publicar un aviso de craigslist en el que solicitaba un programador. Ese aviso lo vinculó con el cofundador Jason Swanson, quien aportó la profundidad de conocimientos técnicos y experiencia necesaria para innovar en el anticuado sector del transporte.

"Si su empresa está en la lista Inc. 5000, es un reconocimiento sin igual de sus años de trabajo duro y sacrificio", explicó el jefe de redacción de Inc., James Ledbetter. "Las líneas de negocio pueden ir y venir, o venir y quedarse. Lo que no cambia es la manera en que los emprendedores crean y aceleran las fuerzas que dan forma a nuestra vida". En los primeros días, Hollister tenía un papel pegado en una pizarra en el sótano de su casa, donde trabajaban. En ese papel escribió la cantidad de usuarios que necesitarían para transformarse en una empresa de miles de millones de dólares. Y uno por uno, Hollister reducía la cantidad a medida que se incorporaban usuarios nuevos. "Aunque esperaba este nivel de éxito desde el principio, fue difícil llegar hasta aquí. Estamos haciendo algo nuevo, totalmente diferente", expresó Hollister, "y gran parte del mercado recién está empezando a comprenderlo".

En un sector arcaico y frustrante desde otros puntos de vista, SwanLeap irrumpió con lo que Deloitte denominó tecnología de próxima generación. Mediante la implementación a medida y con rapidez de sus servicios de auditoría y TMS de próxima generación, SwanLeap usa la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar muchas de las funciones manuales en la cadena de suministro de una empresa. Estos esfuerzos eliminan errores, aumentan la eficiencia y mejoran las relaciones con los clientes para las empresas de todo el país.

Acerca de SwanLeap



Fundada en 2013, SwanLeap, anteriormente ClearView Audit, es una empresa líder dedicada a los sistemas de gestión de transporte, tecnología de transporte y pagos y auditoría de cargas que se especializa en las mejores prácticas de la cadena de suministro y las estrategias de reducción de costos de transporte. Se puede obtener más información de SwanLeap en http://www.swanleap.com.

Contacto para obtener más información:



Ben Weger



Director de Marketing



PR@swanleap.com



608-709-8050

Más sobre Inc. y la Inc. 5000

Metodología



Las empresas que forman parte de la lista Inc. 5000 de 2018 están clasificadas según el crecimiento de ingresos por porcentaje en comparación entre 2014 y 2018. Para poder ser consideradas, las empresas deben haber sido fundadas y generar ingresos al 31 de marzo de 2014. Debían tener sede en los Estados Unidos, ser de capitales privados, con fines de lucro e independientes —no subsidiarias ni divisiones de otras empresas— al 31 de diciembre de 2017. (Desde entonces, varias empresas de la lista han comenzado a cotizar en la bolsa o han sido adquiridas). Los ingresos mínimos necesarios para 2014 son de USD 100.000; el mínimo para 2017 es de USD 2 millones. Como siempre, Inc. se reserva el derecho de rechazar postulantes por razones subjetivas. Las empresas de la Inc. 500 están incluidas en el número de septiembre de Inc. Representan la gama superior de la Inc. 5000, que puede encontrarse en http://www.inc.com/inc5000.

Acerca de Inc. Media



Fundada en 1979 y adquirida en 2005 por Mansueto Ventures, Inc. es la única marca importante dedicada exclusivamente a los dueños y gerentes de empresas privadas en crecimiento, con el objetivo de ofrecer soluciones reales para los creadores de empresas innovadoras. Inc. obtuvo el Premio a la Revista Nacional por Excelencia General tanto en 2014 como en 2012. El alcance de audiencia mensual total de la marca viene creciendo de manera significativa; pasó de 2.000.000 en 2010 a más de 18.000.000 en la actualidad. Para obtener más información, visite www.inc.com.

La Inc. 5000 es una lista de las empresas privadas de más rápido crecimiento del país. Iniciada en 1982, esta prestigiosa lista se ha convertido en el sello distintivo del éxito empresarial. La Conferencia y Ceremonia de Premios de Inc. 5000 es un evento anual que celebra los destacables logros de estas empresas. El evento también ofrece talleres informativos, renombrados oradores destacados y funciones vespertinas.

Para obtener más información sobre Inc. y la Conferencia de Inc. 5000, visite http://conference.inc.com/.

Contacto para obtener más información:



Inc. Media



Drew Kerr



212-849-8250



dkerr@mansueto.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/695352/SwanLeap_Logo.jpg

FUENTE SwanLeap

Related Links

https://www.swanleap.com