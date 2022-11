SWAROVSKI EN THE MARK HOTEL DE NUEVA YORK: UN PARAÍSO FESTIVO

NUEVA YORK, 16 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Un mundo de magia cristalizada llega a la ciudad de Nueva York esta temporada de festividades, ya que The Hotel Mark se transforma en una extraordinaria exhibición de decoraciones de Swarovski inspiradas en el pan de jengibre, la galleta favorita de la temporada de fiestas.

Al respecto del lanzamiento de esta instalación, Alexis Nasard, director ejecutivo de Swarovski, comentó: "La ciudad de Nueva York es sinónimo de festividades, lo que hace que esta sea una alianza natural para nosotros. Swarovski trae alegría para todos a través de nuestras creaciones y nos complace encender las celebraciones de este año con nuestros ornamentos y figuras, que realmente muestran la creatividad de Swarovski y su savoir-faire único. Con experiencias fascinantes como nuestra casa de pan de jengibre en The Mark, invitamos a todos a dar paso a lo maravilloso".

Diseñada por Giovanna Engelbert, directora creativa de Swarovski, la fachada de The Mark fue reimaginada para darle forma de pan de jengibre cristalizado, con dos carritos de dulces a juego en la entrada que venden chocolate caliente y chupetes de cristal comestibles.

Engelbert comentó: "The Mark es un ícono de la ciudad de Nueva York y nos complace traer la alegre y maravillosa visión de Swarovski acerca de las festividades a este prestigioso hotel. Para mí, el pan de jengibre evoca la capacidad de maravillarse de los niños y nos inspira a soñar, por lo que ha sido un gran placer diseñar una experiencia que encenderá las imaginaciones de las personas en esta mágica época del año".

"Con la extraordinaria exhibición festiva de este año, realizada en colaboración con Swarovski, nos entusiasma continuar nuestra tradición de crear momentos mágicos en The Mark Hotel. Este maravilloso y brillante paraíso invernal traerá alegría y amor a nuestra querida ciudad de Nueva York en la época más fantástica del año", expresó Izak Senbahar, presidente de Alexico Group y propietario de The Mark Hotel.

Al interior del vestíbulo, la temática del pan de jengibre continúa con un magnífico árbol de Navidad y muestras de joyas que ofrecen inspiración para esta próxima temporada de obsequios.

La instalación de la temporada de festividades de Swarovski estará en The Mark, Nueva York, del 14 de noviembre de 2022 al 7 de enero de 2023.

La espectacular fachada de pan de jengibre está elaborada con millones de cristales Swarovski de color caramelo, con un techo de crema helada y batida elaborado en fibra de vidrio esculpida a mano y espolvoreada con cristal. Varias latas de dulces gigantes y un espectacular arco color esmeralda enmarcan la maravillosa entrada, mientras que grandes cascanueces uniformados mantienen la guardia.

En la entrada, dos carritos de dulces con temática del pan de jengibre venderán chocolate caliente y megachupetes comestibles. Los dulces sobredimensionados, con una altura de hasta 9 cm, muestran formas de cristales Swarovski luminosos en una variedad de colores festivos.

El brillante árbol de Navidad en el lobby está adornado con ornamentos de cristal, entre los que se incluyen hombres de jengibre, caballos que se mecen, cascanueces, estrellas y latas de dulces, así como la fachada de The Mark reimaginada con el estilo del pan de jengibre. Alrededor de la base, una pila de cajas de Swarovski de color verde navideño invita a los visitantes a soñar con los obsequios que podrían recibir este año.

ACERCA DE SWAROVSKI

Swarovski es un lugar donde la magia y la ciencia se encuentran.

Swarovski unifica todas las partes de su organización bajo una idea fascinante y presenta un nuevo y maravilloso mundo de artesanía de cristal. Fundada en 1895 en Austria, la compañía diseña, fabrica y vende el cristal de más alta calidad del mundo, piedras preciosas, circones y diamantes creados por Swarovski, joyas y accesorios, así como objetos de cristal y accesorios para el hogar. Swarovski Crystal Business, junto con sus compañías hermanas Swarovski Optik (dispositivos ópticos) y Tyrolit (abrasivos), conforman el Grupo Swarovski.

Una relación responsable con las personas y el planeta siempre ha sido parte integral del legado de Swarovski. Esto se manifiesta hoy en la agenda de sostenibilidad bien establecida de la compañía con programas educativos centrados en los jóvenes y fundaciones para promover el empoderamiento humano y conservar los recursos naturales a fin de lograr un impacto social positivo.

ACERCA DE THE MARK

The Mark Hotel es la cúspide el lujo prodigioso audaz que abarca lo mejor del servicio personal, el diseño de vanguardia y la comodidad del viejo mundo en el corazón del Upper East Side de Manhattan. Ubicado en la esquina de Madison Avenue y 77th Street, a solo pasos del Central Park y de algunos de los mejores museos, galerías y boutiques del mundo, The Mark se ha convertido en un destino para los viajeros que buscan experiencias verdaderamente excepcionales. El hotel ofrece 106 habitaciones y 47 suites, incluida la suite Penthouse de hotel más grande de Norteamérica. The Mark ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años, entre ellos "#1 City Hotel" y "#1 Hotel in the Continental United States" de Travel Leisure.

El legendario diseñador Jacques Grange y un equipo de artistas y artesanos de renombre mundial como Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kagan, Eric Schmitt, Paul Mathieu, Todd Eberle y Karl Lagerfeld le han dado vida a la lujosa estética moderna del hotel. The Mark es el hogar de su famoso restaurante de Jean-Georges Vongerichten, chef aclamado a nivel mundial, así como del atemporal y elegante Mark Bar y el salón de belleza del extraordinario estilista Frédéric Fekkai. En exclusiva para The Mark, el maestro perfumero Frédéric Malle creó Jurassic Flower, el aroma insignia del hotel.

Con una gama sin precedentes de comodidades, The Mark ofrece servicio a la habitación las 24 horas, picnics en Central Park, compras 24/7 en Bergdorf Goodman, John Lobb Shoe Shine, acceso a The Mark Sailboat, Pedicabs, bicicletas y más. Por medio de la selecta tienda boutique en línea Le Shop, los huéspedes pueden llevarse a casa una parte de The Markla cuando salgan. En conjunto, estas experiencias extraordinarias crean #LifeAtTheMark (La vida en The Mark).

Para obtener más información, visite: www.themarkhotel.com

