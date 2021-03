Swarovski Foundation anuncia programa global de subsídios e mentoria com uma chamada aberta a jovens profissionais de criação em desenvolvimento sustentável

- Swarovski Foundation Institute: Creatives for Our Future é um programa internacional com o Escritório da ONU para Parcerias que visa identificar e acelerar a próxima geração de talentos criativos que demonstrem consciência, tecnologias e soluções para o desenvolvimento social e sustentável

- O programa global de subsídios está sendo lançado com uma chamada aberta de quatro semanas para inscrições de diversos jovens talentos (18 a 25 anos) em áreas de criação, incluindo moda, arte, design, arquitetura e engenharia.

- Os beneficiários selecionados receberão uma bolsa, mentoria individualizada, treinamento educacional e acesso à rede de contatos do setor para suporte às suas práticas de criação e serão convidados a apresentar em setembro de 2021 em torno do segmento de alto nível da Assembleia Geral da ONU

LONDRES, 10 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Swarovski Foundation anuncia o lançamento do Swarovski Foundation Institute: Creatives for Our Future, um novo programa global de subsídios desenvolvido com o consultor do Escritório das Nações Unidas para Parcerias que visa identificar e acelerar a próxima geração de líderes criativos em sustentabilidade.

O SFI: Creatives for Our Future começa hoje com uma chamada aberta de quatro semanas para todos os profissionais de criação em todo o mundo com idade entre 18 a 25 anos, de disciplinas como design, moda, arte, arquitetura, ciência, tecnologia e engenharia, sem limites para o meio criativo. Os candidatos aprovados terão profundo interesse, demonstração ou potencial exemplificado para utilizar o processo criativo a fim de acelerar a conscientização, tecnologias ou soluções para o desenvolvimento sustentável. A Swarovski Foundation tem como objetivo atrair um grupo diversificado de candidatos de todo o mundo e trazer novas vozes e perspectivas para o processo criativo.

Os beneficiários selecionados receberão suporte financeiro para promover suas práticas. O financiamento é acompanhado de um programa educacional em colaboração com as principais instituições internacionais, mentoria individualizada e acesso a contatos do setor com orientação da Swarovski Foundation. Os beneficiários receberão suporte para desenvolver as inovações e práticas descritas em suas inscrições e impulsionar o progresso em direção à década de ação para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODSs). Os beneficiários serão convidados a fazer uma apresentação em setembro de 2021, sobre o segmento de alto nível da Assembleia Geral da ONU.

Os detalhes da inscrição e do programa podem ser encontrados em www.sfcreatives.org . As inscrições de todo o mundo serão aceitas de 9demarço a 9deabril de 2021. Os beneficiários aprovados serão anunciados no dia 21deabril para coincidir com o Dia Mundial da Criatividade e Inovação da ONU.

Link para o Vídeo AQUI

FONTE The Swarovski Foundation

SOURCE The Swarovski Foundation