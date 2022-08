SwatchOn lance une bibliothèque numérique de tissus en 3D pour forger l'avenir de la mode

SÉOUL, Corée du Sud, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- La société de vente en gros de tissus destinés à la mode SwatchOn a lancé son service homologue, VMOD 3D Library, pour numériser entièrement les 200 000 tissus présents sur la plateforme d'approvisionnement innovante de SwatchOn.

The VMOD 3D Library is the largest digital fashion fabric library with thousands of hyper-realistic, customizable 3D materials created from real life fabric twins. (PRNewsfoto/SwatchOn Co., Ltd.)

Depuis sa création en 2018, celle-ci assure un lien unique et fiable dans la chaîne d'approvisionnement de la mode : la plateforme B2B de SwatchOn, réservée aux membres, relie l'intégralité de l'industrie textile sud-coréenne aux marques de mode du monde entier. Membre du CFDA Materials Hub, SwatchOn propose 200 000 références de tissus en gros, ce qui en fait une ressource mondiale fiable pour les labels indépendants, les marques de taille moyenne et les plus grands fabricants de vêtements du monde.

Fondée par Woosuk (Will) Lee et Yonmi (Michelle) Jung, SwatchOn a bouleversé le secteur de l'approvisionnement en tissus et continue de changer et de repousser les limites de ce secteur. La simplification de l'approvisionnement en tissu dans la chaîne d'approvisionnement dans le domaine de la mode a préparé le terrain pour les prochaines avancées numériques de SwatchOn. En 2019, bien avant la pandémie, SwatchOn a numérisé son premier tissu en 3D.

Aujourd'hui, la VMOD 3D Library est la plus grande bibliothèque de tissus numériques au monde avec des milliers de matériaux de mode 3D hyperréalistes et personnalisables créés à partir de tissus réels. VMOD utilise la toute dernière technologie de Vizoo pour réaliser une numérisation de surface haute résolution et capturer des cartographies de texture PBR. La bibliothèque fournit actuellement des matériaux 3D compatibles avec Adobe Substance 3D, ainsi qu'avec CLO3D et Marvelous Designer. CLO est l'un des leaders mondiaux en matière de logiciels de conception 3D, et le partenaire et investisseur de SwatchOn.

« À mesure que la mode évolue et que les frontières entre le monde réel et le monde virtuel se confondent, les matériaux numériques sont de plus en plus considérés comme un élément essentiel de la mode physique et numérique. Cependant, l'accès aux tissus numériques de qualité continue de faire cruellement défaut. Nous espérons changer ce déficit matériel - et par conséquent créatif - avec notre bibliothèque de tissus VMOD 3D Library », a expliqué Woosuk Lee, cofondateur et PDG de SwatchOn. « La mission de VMOD est de donner des moyens aux marques de mode et aux créateurs de mode 3D du monde entier, et de contribuer à ouvrir la voie à des possibilités infinies ».

Les matériaux de la VMOD 3D Library sont conçus avec un large éventail de fonctionnalités de personnalisation, offrant un spectre unique de créativité novatrice. Avec VMOD, les créateurs de mode 3D peuvent itérer efficacement en utilisant des tissus de qualité supérieure créés à l'aide des dernières technologies 3D, lesquels intègrent tous les paramètres physiques précis des tissus de référence.

À propos de SwatchOn

SwatchOn est une solution globale d'approvisionnement dans le domaine de la mode qui relie l'intégralité de l'industrie textile sud-coréenne aux marques de mode du monde entier. SwatchOn a complètement rationalisé la chaîne d'approvisionnement en tissus, permettant aux créateurs de rechercher et d'accéder rapidement à plus de 200 000 textiles provenant de 750 fournisseurs différents sur son site Web gratuit, réservé aux membres, SwatchOn.com.

SwatchOn propose un service d'échantillonnage inégalé. En plus de sa section de tissus durables, SwatchOn expédie ses produits dans des emballages écologiques dans plus de 52 pays du monde entier.

Pour en savoir plus : https://swatchon.com/

À propos de VMOD 3D Library

VMOD 3D Library est la plus grande bibliothèque de tissus numériques au monde, avec des milliers de matériaux 3D hyperréalistes et personnalisables, créés à partir de tissus réels.

Les ressources textiles de la VMOD 3D Library sont dotées d'un large éventail de fonctionnalités personnalisables, qui offrent aux utilisateurs un spectre unique de créativité et d'efficacité. Toutes les ressources textiles numériques de la VMOD 3D Library intègrent les paramètres physiques précis des tissus réels de référence, conformément à Adobe Substance 3D, ainsi qu'à CLO3D et Marvelous Designer.

Pour en savoir plus : https://vmod.xyz/

