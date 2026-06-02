Sweet James Accident Attorneys ofrece consultas legales gratuitas a las familias afectadas por la filtración de productos químicos de GKN Aerospace Garden Grove

Actualmente, el bufete está evaluando reclamos que involucran a residentes desplazados en Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster luego del incidente de metacrilato de metilo (MMA) en las instalaciones de GKN Aerospace ubicadas en 12122 Western Avenue en Garden Grove, California.

La emergencia química afecta a miles de personas en todo el condado de Orange

La emergencia comenzó el 21 de mayo de 2026, después de que un tanque de almacenamiento de metacrilato de metilo de 34,000 galones en el centro aeroespacial GKN Aerospace Garden Grove se sobrecalentara debido al mal funcionamiento de una válvula. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia a medida que las órdenes de evacuación se extendían por varias comunidades del condado de Orange.

En el momento más crítico del incidente, aproximadamente 79,000 residentes se vieron afectados por las órdenes de evacuación relacionadas con la filtración de productos químicos de Garden Grove y miles permanecieron evacuadas a partir de esta filtración.

El historial de seguridad de GKN Aerospace

Los registros de la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) muestran que el centro GKN Aerospace Garden Grove fue inspeccionado cuatro veces desde 2018 y citado por diez infracciones de seguridad federales, incluidas infracciones relacionadas con inspección inadecuada de equipos y procedimientos de seguridad operativa.

Sweet James solicitó formalmente a la OSHA y al Fiscal General de California que divulguen el historial completo de inspecciones de GKN Aerospace al público.

"El centro GKN Aerospace tenía infracciones de seguridad federales documentadas antes de que ocurriera esta emergencia, incluidas fallas en la inspección de equipos directamente relacionadas con el tipo de problema que ahora se investiga", afirmó James Bergener, fundador de Sweet James Accident Attorneys. "Las familias merecen transparencia, respuestas y una comprensión completa de lo que puede haber contribuido a esta emergencia química".

A qué pueden tener derecho los residentes afectados

Según la ley de California, las personas afectadas por una emergencia ambiental o química a gran escala pueden realizar reclamos legales relacionados con:

Costos de hotel y alojamiento temporal durante los períodos de evacuación

Pérdida de salarios e ingresos debido al desplazamiento o al trabajo perdido

Gastos médicos relacionados con síntomas por exposición a productos químicos, como irritación respiratoria, dolores de cabeza, mareos y náuseas

Seguimiento médico futuro relacionado con la exposición al metacrilato de metilo

Daños a la propiedad, problemas de contaminación y pertenencias en mal estado

Angustia emocional y pérdida de uso del hogar

Posible disminución del valor de las propiedades en las comunidades afectadas

Recursos para los residentes afectados

Sweet James alienta a los residentes afectados a documentar gastos, conservar recibos, buscar atención médica para los síntomas y comprender sus derechos legales relacionados con la filtración de productos químicos de Garden Grove.

Las consultas legales gratuitas están disponibles en:

sweetjames.com/garden-grove-chemical-leak-attorney

Línea de ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana: 800-900-0000

Preguntas frecuentes

¿Tengo un caso legal si me evacuaron por la filtración de productos químicos de Garden Grove?

Los residentes evacuados de Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park o Westminster debido a la emergencia de metacrilato de metilo de GKN Aerospace pueden realizar reclamos legales relacionados con costos de hotel, salarios perdidos, gastos médicos, daños a la propiedad y angustia emocional.

¿Qué compensación puede haber disponible después de la emergencia química de Garden Grove?

La compensación puede incluir costos de vivienda temporal, comidas durante el desplazamiento, gastos de transporte, interrupción del cuidado infantil, facturas médicas, monitoreo médico futuro, daños a la propiedad y angustia emocional, según las circunstancias individuales de cada residente.

¿Cuánto tiempo tienen los residentes para presentar un reclamo relacionado con la filtración de productos químicos de Garden Grove?

California para reclamos por lesiones personales generalmente es de dos años a partir de la fecha del incidente. Se alienta a los residentes a documentar sus pérdidas y buscar orientación legal lo antes posible.

¿Cuánto cuesta contratar a Sweet James?

Sweet James trabaja sobre la base de una tarifa de contingencia. Los clientes no pagan nada por adelantado y no se adeudan honorarios de abogados a menos que el bufete recupere con éxito la compensación.

Acerca de Sweet James Accident Attorneys

Sweet James Accident Attorneys es un bufete de abogados especializado en lesiones personales reconocido a nivel nacional que presta servicios a clientes en California, Arizona, Nevada, Texas y Georgia. El bufete es conocido por representar a personas y familias perjudicadas por negligencia, accidentes catastróficos e incidentes ambientales a gran escala. Sweet James ofrece consultas gratuitas y trabaja sobre la base de una tarifa de contingencia.

Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros. Sweet James presta servicio en toda California con una oficina en el condado de Orange y Los Ángeles.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2588270/Sweet_James_Accident_Attorneys.jpg

FUENTE Sweet James LLP