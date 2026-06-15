- SWI Group adquiere una participación mayoritaria en GDA, un grupo estadounidense de infraestructura digital con una capacidad de 1,3 GW, lo que le otorga a SWI Group una participación mayoritaria

Esta adquisición elevará la participación accionaria de SWI Group en una de las mayores plataformas de infraestructura digital privadas de Estados Unidos a una posición mayoritaria. SWI Group colaborará estrechamente con la gerencia para reorientar los activos de GDA hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de IA, ampliando la capacidad global combinada del grupo a más de 3,6 GW

LONDRES y ÁMSTERDAM, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Group ("SWI"; SWICH), empresa que cotiza en Euronext Amsterdam, anunció hoy un acuerdo vinculante para adquirir una participación adicional en Genesis Digital Assets Limited ("GDA"), una de las mayores empresas privadas de infraestructura digital, con operaciones principalmente en Estados Unidos.

GDA posee terrenos con más de 1,3 GW de capacidad de conexión a la red eléctrica, energizada y aprobada. La compañía cuenta con 15 instalaciones, incluyendo varios centros de datos de alta capacidad en Texas. Las inversiones en infraestructura digital de SWI Group incluyen la plataforma de centros de datos europeos AiOnX de 2,3 GW, que está desarrollando cinco proyectos de alta capacidad estratégicamente ubicados en Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, parcialmente arrendados a uno de los mayores proveedores de servicios en la nube.

SWI Group también ha acordado adquirir una participación mayoritaria en Polarise, un proveedor de infraestructura digital de IA centrado en la creación de la infraestructura subyacente para la IA y en la provisión de capacidades de computación de alto rendimiento (HPC) a través de su oferta de hardware y software. Polarise es un proveedor oficial de servicios en la nube de NVIDIA y recientemente ha lanzado la primera fábrica de IA a escala industrial en Alemania en colaboración con Deutsche Telekom y NVIDIA.

"La adquisición de una participación mayoritaria en GDA ampliará significativamente la presencia de SWI Group en la infraestructura digital, incluyendo Estados Unidos, el mercado de centros de datos de IA y HPC más grande y de mayor crecimiento. Al integrar estas plataformas europeas y estadounidenses, el grupo se consolida como un actor líder mundial en infraestructura digital, ofreciendo capacidad de computación en la nube e IA totalmente integrada verticalmente en las cinco capas de la IA: terreno, chips, infraestructura, modelos y aplicaciones", declaró Max-Hervé George, fundador y consejero delegado de SWI Group.

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Acerca de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es un conglomerado de inversión global impulsado por un espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, incluyendo centros de datos, bienes raíces, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento de primera mano y la capacidad de implementar estrategias de manera eficiente para maximizar el potencial de rentabilidad. SWI Group se apoya en equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto en el sector inmobiliario como en estrategias de inversión. Actualmente, SWI Group gestiona aproximadamente 10.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en todo el mundo.

Acerca de AiOnX

AiOnX es la plataforma de desarrollo y operación de centros de datos propiedad al 100% de SWI Group, con cinco emplazamientos en desarrollo en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, que representan 2,3 GW de capacidad europea preparada para la IA.

Acerca de Genesis Digital Assets Limited

Genesis Digital Assets Limited posee más de 1,3 GW de capacidad de red eléctrica en instalaciones ubicadas principalmente en Estados Unidos y Suecia, incluyendo varios centros de datos de alta capacidad en Texas. La empresa se está reorientando hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Acerca de Polarise GmbH

Fundada en Alemania, Polarise (www.polarise.eu) es una plataforma líder europea de infraestructura de IA que ofrece computación de alto rendimiento (HPC) a gran escala mediante una combinación de centros de datos de IA diseñados específicamente para este fin, capacidades de software avanzadas y una amplia experiencia operativa. Como socio preferido de NVIDIA Cloud y proveedor de servicios en la nube de NVIDIA en Europa, Polarise permite a empresas y gobiernos implementar cargas de trabajo de IA de misión crítica con alto rendimiento, seguridad y fiabilidad en todo el continente.