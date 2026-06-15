SWI Group étend sa plateforme d'infrastructure numérique transatlantique grâce à la conclusion d'une acquisition de 500 millions de dollars d'une participation importante dans un portefeuille américain de 1,3 GW

Cette acquisition permet d'acquérir une participation importante dans l'une des plus grandes plateformes d'infrastructure numérique privées des États-Unis. SWI Group va réorienter ses actifs vers le calcul haute performance et les charges de travail liées à l'IA, portant ainsi la capacité mondiale combinée du groupe à 3,6 GW.

LONDRES et AMSTERDAM, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- SWI Group (« SWI » ; SWICH), coté sur l'Euronext d'Amsterdam, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation importante dans Genesis Digital Assets Limited (« GDA »), l'une des plus grandes plateformes d'infrastructure numérique privées, principalement active aux États-Unis, pour un montant total de 500 millions de dollars.

GDA détient des raccordements au réseau mis en service et approuvés d'une capacité de 1,3 GW. La plateforme compte 15 sites, dont plusieurs sites de classe hyperscale au Texas.

SWI Group prévoit de réorienter la plateforme, actuellement consacrée au minage d'actifs numériques, vers le calcul haute performance et les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur l'expertise opérationnelle du groupe en matière d'infrastructures adaptées à l'IA via sa plateforme européenne de centres de données AiOnX.

Alliée à la plateforme européenne d'AiOnX, d'une capacité de 2,3 GW, présente en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie, cette acquisition confère à SWI Group une présence transatlantique totale de 3,6 GW d'infrastructure numérique prête pour l'IA – l'une des plus importantes au monde détenues par une seule entreprise.

Une fois l'acquisition conclue, le groupe détiendra environ 77,2 % (en valeur) de la préférence de liquidation de 1,124 milliard de dollars attachée aux catégories d'actions privilégiées de GDA, ainsi qu'environ 38,3 % du capital social total.

« L'accès à l'électricité est aujourd'hui la ressource la plus précieuse dans le domaine de l'infrastructure numérique, et la reconversion des anciennes infrastructures de minage de cryptomonnaies vers l'IA et le calcul haute performance constitue la meilleure utilisation possible de ces actifs », a déclaré Max-Hervé George, fondateur et directeur général de SWI Group. « Nous investissons dans la connectivité électrique depuis 2020. Voilà à quoi ressemble cette thèse à grande échelle. »

À propos de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), coté sur l'Euronext Amsterdam sous le mnémo SWICH (ISIN : SGXPZ11CH7U7) est un conglomérat d'investissement international animé par un esprit d'entreprise, présent dans plusieurs secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe reposent sur des recherches minutieuses, une connaissance approfondie du terrain et la capacité à mettre ces stratégies efficacement en œuvre afin d'optimiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère actuellement environ dix milliards d'euros d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

À propos d'AiOnX

AiOnX est la plateforme de développement et d'exploitation de centres de données détenue en exclusivité par SWI Group. Elle compte cinq sites en cours de développement en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie, représentant une capacité européenne de 2,3 GW adaptée à l'IA.

À propos de Genesis Digital Assets Limited

Genesis Digital Assets Limited détient plus de 1,3 GW de terrains raccordés au réseau électrique, répartis entre des installations situées principalement aux États-Unis et en Suède, dont plusieurs sites de classe hyperscale au Texas. L'entreprise se repositionne pour se consacrer au calcul haute performance et aux charges de travail liées à l'IA.