SWI Group acquiert une participation supplémentaire dans GDA, un groupe américain d'infrastructures numériques d'une capacité de 1,3 GW, ce qui lui confère une position d'actionnaire majoritaire

Cette acquisition permettra à SWI Groupe de porter sa participation dans l'une des plus grandes plateformes d'infrastructure numérique privées des États-Unis à un niveau majoritaire. SWI Group travaillera en étroite collaboration avec la direction afin de réorienter les actifs de GDA vers le calcul haute performance et les charges de travail liées à l'IA, portant ainsi la capacité mondiale combinée du groupe à plus de 3,6 GW.

LONDRES et AMSTERDAM, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- SWI Group (« SWI » ; SWICH), coté sur l'Euronext Amsterdam, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord contraignant en vue d'acquérir une participation supplémentaire dans Genesis Digital Assets Limited (« GDA »), l'une des plus grandes sociétés privées d'infrastructure numérique, opérant principalement aux États-Unis.

GDA détient des terrains pour lesquels des raccordements au réseau d'une capacité de plus de 1,3 GW ont été mis en service ou approuvés. L'entreprise compte 15 sites, dont plusieurs de niveau hyperscale au Texas. Les investissements actuels de SWI Group dans les infrastructures numériques comprennent la plateforme européenne de centres de données AiOnX (2,3 GW), qui développe cinq projets hyperscale stratégiquement situés en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie, dont une partie est déjà louée à l'un des plus grands hyperscalers.

SWI Group a également conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Polarise, un fournisseur d'infrastructures numériques pour l'IA qui se consacre à la mise en place des infrastructures sous-jacentes nécessaires à l'IA et à la fourniture de capacités de calcul haute performance grâce à ses offres matérielles et logicielles. Polarise est un fournisseur officiel de services cloud NVIDIA et a récemment inauguré la première usine d'IA à échelle industrielle en Allemagne, en partenariat avec Deutsche Telekom et NVIDIA.

« L'acquisition d'une participation majoritaire dans GDA permettra à SWI Group d'étendre considérablement sa présence dans le domaine des infrastructures numériques aux États-Unis, le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les centres de données dédiés à l'IA et au calcul haute performance. En regroupant ces plateformes européennes et américaines, le groupe devient un acteur incontournable sur le plan mondial dans le domaine des infrastructures numériques, offrant une capacité de calcul cloud et d'IA complète et intégrée verticalement à travers les cinq couches de l'IA : les semiconducteurs, les puces, les infrastructures, les modèles et les applications », déclare Max-Hervé George, fondateur et CEO de SWI Group.

Ce communiqué de presse contient des informations qui sont ou peuvent constituer des informations privilégiées au sens envisagé par le règlement sur les abus de marché (UE) 596/2014.

À propos de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), coté sur l'Euronext Amsterdam sous le mnémo SWICH (ISIN : SGXPZ11CH7U7) est un conglomérat d'investissement international animé par un esprit d'entreprise, présent dans plusieurs secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe sont fondées sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et une capacité à mettre en œuvre efficacement des stratégies pour maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou d'investissement. SWI Group gère actuellement environ dix milliards d'euros d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

À propos d'AiOnX

AiOnX est la plateforme de développement et d'exploitation de centres de données détenue en exclusivité par SWI Group. Elle compte cinq sites en cours de développement en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie, représentant une capacité européenne de 2,3 GW adaptée à l'IA.

À propos de Genesis Digital Assets Limited

Genesis Digital Assets Limited détient plus de 1,3 GW de terrains raccordés au réseau électrique, répartis entre des installations situées principalement aux États-Unis et en Suède, dont plusieurs sites de niveau hyperscale au Texas. L'entreprise se repositionne pour se consacrer au calcul haute performance et aux charges de travail liées à l'IA.

À propos de Polarise GmbH

Créée en Allemagne, Polarise (www.polarise.eu) est une plateforme européenne de premier plan spécialisée dans les infrastructures d'IA, qui fournit des solutions de calcul haute performance (HPC) à grande échelle grâce à une combinaison de centres de données dédiés à l'IA, de capacités logicielles avancées et d'une expertise opérationnelle approfondie. En tant que partenaire NVIDIA Cloud et fournisseur de services NVIDIA Cloud privilégié en Europe, Polarise permet aux entreprises et aux clients souverains de déployer des charges de travail d'IA critiques avec des performances, une sécurité et une fiabilité élevées sur tout le continent.