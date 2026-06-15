SWI Group amplía su plataforma de infraestructura digital transatlántica con el cierre de la adquisición por 500 millones de dólares de una participación significativa en una cartera de 1,3 GW en Estados Unidos

Esta adquisición garantiza una participación significativa en una de las mayores plataformas de infraestructura digital privadas de Estados Unidos. SWI Group reorientará sus activos hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de IA, ampliando la capacidad global combinada del grupo a 3,6 GW

LONDRES y ÁMSTERDAM, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Group ("SWI"; SWICH), empresa que cotiza en Euronext Amsterdam, ha dado a conocer hoy la adquisición de una participación significativa en Genesis Digital Assets Limited ("GDA"), una de las mayores plataformas de infraestructura digital de propiedad privada, con operaciones principalmente en Estados Unidos, por un importe total de 500 millones de dólares estadounidenses.

GDA posee 1,3 GW de conexiones a la red eléctrica energizadas y aprobadas. La plataforma comprende 15 instalaciones, incluyendo varios emplazamientos de grado hiperescalador en Texas.

SWI Group busca poder conseguir reorientar la plataforma, pasando de sus operaciones actuales de extracción de activos digitales a cargas de trabajo de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial, aprovechando la experiencia operativa del grupo en infraestructura preparada para IA a través de su plataforma de centro de datos europeo AiOnX.

Junto a la plataforma europea de AiOnX de 2,3 GW en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, la adquisición otorga a SWI Group una presencia transatlántica combinada de 3,6 GW de capacidad de infraestructura digital preparada para la IA, una de las mayores en manos de una sola empresa a nivel mundial.

Una vez finalizada la operación, el grupo poseerá aproximadamente el 77,2% del valor de la preferencia de liquidación de 1.124 millones de dólares estadounidenses correspondiente a las clases de acciones preferentes de GDA, y aproximadamente el 38,3% del total de las acciones.

"La conectividad eléctrica es el recurso más valioso en la infraestructura digital actual, y la conversión de la infraestructura tradicional de minería de criptomonedas a inteligencia artificial y computación de alto rendimiento representa el mejor y más rentable uso de estos activos", afirmó Max-Hervé George, fundador y consejero delegado de SWI Group. "Llevamos invirtiendo en conectividad eléctrica desde el año 2020. Así es como se ve esta estrategia a gran escala".

Acerca de SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es un conglomerado de inversión global impulsado por un espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, incluyendo centros de datos, bienes raíces, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento de primera mano y la capacidad de implementar estrategias de manera eficiente para maximizar el potencial de rentabilidad. SWI Group se apoya en equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto en el sector inmobiliario como en estrategias de inversión. Actualmente, SWI Group gestiona aproximadamente 10.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en todo el mundo.

Acerca de AiOnX

AiOnX es la plataforma de desarrollo y operación de centros de datos propiedad al 100% de SWI Group, con cinco emplazamientos en desarrollo en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, España e Italia, que representan 2,3 GW de capacidad europea preparada para la IA.

Acerca de Genesis Digital Assets Limited

Genesis Digital Assets Limited posee más de 1,3 GW de capacidad de red eléctrica en instalaciones ubicadas principalmente en Estados Unidos y Suecia, incluyendo varios centros de datos de alta capacidad en Texas. La empresa se está reorientando hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de inteligencia artificial.