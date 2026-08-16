SWI Group se asocia con Brookfield para su cartera de propiedades multifamiliares

- SWI Group anuncia una nueva alianza estratégica con Brookfield para su cartera de propiedades multifamiliares en Estados Unidos

ÁMSTERDAM, 16 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Varia US Properties AG ("Varia US" o la "compañía"), inversor suizo que cotiza en bolsa y opera en el sector multifamiliar de Estados Unidos, gestionado externamente por Stoneweg, una empresa de SWI Group, ha firmado un acuerdo definitivo con filiales de Brookfield Asset Management ("Brookfield") en relación con 13 de las 17 propiedades multifamiliares de la cartera estadounidense de Varia, a través de una nueva empresa conjunta formada por dos entidades por valor de 693,9 millones de dólares.

La empresa conjunta proporciona acceso a hasta 200 millones de dólares estadounidenses de capital social para financiar futuras adquisiciones, lo que permite a Varia US ampliar su cartera y reorientar la empresa hacia una cartera de mayor calidad. Varia US invertirá activamente en los activos de la empresa conjunta para maximizar su valor antes de las desinversiones previstas, y los fondos se reinvertirán en adquisiciones de mayor calidad, lo que mejorará la liquidez y la flexibilidad financiera, al tiempo que reducirá los requisitos de capital asociados a los activos más antiguos y que requieren mayor inversión.

Las 13 propiedades, que comprenden 4.112 unidades ubicadas en nueve estados de Estados Unidos, se han dividido en dos entidades de nueva creación, con un valor bruto total de los activos de aproximadamente 694 millones de dólares, y cuatro propiedades seguirán siendo propiedad exclusiva y consolidadas por Varia US.

Max-Herve George, cofundador y consejero delegado de SWI Group, comentó: "La alianza con una institución del calibre de Brookfield refleja claramente la calidad de la cartera de Varia US y de nuestra plataforma. Esta empresa conjunta nos proporciona la capacidad financiera y la flexibilidad necesarias para concentrarnos en comunidades residenciales de alta calidad, al tiempo que posiciona a Varia US para un crecimiento decisivo, dado que el sector residencial estadounidense sigue premiando la escala y la disciplina".

Acerca de SWI Group

SWI Capital Holding Ltd (www.swi.com), que cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es un grupo de inversión global impulsado por un espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, como centros de datos, bienes raíces, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento de primera mano y la capacidad de implementar estrategias de manera eficiente para maximizar el potencial de rentabilidad. SWI Group se apoya en equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto en el sector inmobiliario como en estrategias de inversión. Actualmente, SWI Group gestiona aproximadamente 11.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en todo el mundo.

Acerca de Varia US Properties AG

Varia US Properties AG es una empresa inmobiliaria con sede en Suiza que invierte exclusivamente en el mercado multifamiliar estadounidense, centrándose en los mercados secundarios y terciarios caracterizados por un fuerte crecimiento demográfico y del empleo. Fundada en septiembre de 2015, Varia US Properties AG adquiere, mantiene, reposiciona y gestiona propiedades multifamiliares para asegurar ingresos de alquiler estables y un crecimiento del valor a largo plazo para sus inversores. El gestor de activos de la empresa es Stoneweg SA, una gestora internacional de activos inmobiliarios con sede en Ginebra. Las acciones de Varia US Properties AG cotizan en la bolsa SIX Swiss Exchange con el símbolo VARN. Más información: www.variausproperties.com

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